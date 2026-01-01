В мини-группе по Камчатке: вулканы, Тихий океан и дикие термальные источники

Погулять по Халактырскому пляжу, увидеть лавовые поля и посетить Малую долину гейзеров
Мы покажем вам виды, которые невозможно спутать с другими: чёрный песок Халактырского пляжа у Тихого океана, крутые склоны вулкана Горелого и его кратеры с бирюзовыми озёрами, термальные потоки и клубы
пара.

Вы увидите кипящие котлы и фумаролы Малой долины гейзеров, полюбуетесь водопадом Снежный барс и насладитесь купанием в горячих источниках. А ещё сделаете снимки у стеллы «Здесь начинается Россия!» и на фоне Авачинской бухты. Выезд можем провести как в групповом, так и в индивидуальном формате только для вашей компании.

Описание тура

Организационные детали

Необходимо наличие треккинговой обуви и одежды.

Программа тура по дням

1 день

«Здесь начинается Россия!», мыс Маячный и Халактырский пляж

Встретим вас в аэропорту и отправимся к стелле «Здесь начинается Россия!», откуда откроется вид на величественные домашние вулканы.

Продолжим путь к мысу Маячному и смотровой площадке «Три Брата», где увидим просторы Авачинской бухты. Пообедаем и поедем на побережье Тихого океана — к знаменитому Халактырскому пляжу с чёрным вулканическим песком.

В зависимости от времени прилёта участников и погодных условий программу 1-го дня при необходимости скорректируем.

2 день

Вулкан Горелый, лавовые поля и горячие источники

Сегодня вас ждёт экскурсия в районе вулкана Горелый, посещение лавовых полей и водопада Вероникины Косы. На обратном пути остановимся у диких горячих источников и искупаемся в тёплой термальной воде.

3 день

Свободный день

Сегодня вы сможете отдохнуть, самостоятельно изучить окрестности или за доплату отправиться в морское путешествие к бухте Русская. Экскурсия начнётся в Авачинской бухте, откуда катер проследует вдоль южного побережья Камчатки, проходя через знаковые места: бухты Тихую и Гротовую, острова Бабушкин камень и Старичков, скалы Три брата и Чёртов палец.

Во время прогулки будет высокая вероятность увидеть китов и касаток. Конечной точкой маршрута станет мыс Кекурный у входа в бухту Русскую, где располагается лежбище сивучей. На борту организуют обед из свежих местных морепродуктов.

4 день

Малая долина гейзеров, водопад Снежный барс и горячие источники

Поедем в район вулканов Мутновский и Горелый, где запланирована прогулка по Малой долине гейзеров. Это место получило своё название благодаря сходству с легендарной Долиной гейзеров в Кроноцком заповеднике.

Осмотрим горячие ключи, кипящие котлы и грифоны, увидим шипящие фумаролы, из которых на поверхность вырываются струи газа. Пейзажи вокруг поражают разнообразием — повсюду термальные потоки, клубы пара и вулканические формы.

На обратном пути посетим живописный водопад Снежный барс и искупаемся в диких горячих источниках.

5 день

Авачинский вулкан и гора Верблюд

Вас ждёт прогулка с экскурсиями в районе Авачинского вулкана и горы Верблюд. Будем любоваться пейзажами, делать эффектные фотографии на фоне исполинов.

6 день

Отъезд

В случае благоприятной погоды совершим экскурсию в горный массив Вачкажец или отправимся к живописному озеру Толмачёво. Затем доставим вас в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет89 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/до аэропорта
  • Перекусы и чай на маршруте
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Морская прогулка
Место начала и завершения?
Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 9:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 2036 туристов
Я житель Иркутска, путешественник и организатор выездов на озеро Байкал и на Камчатку. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.

Тур входит в следующие категории Камчатки

