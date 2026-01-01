Описание тура
Организационные детали
Необходимо наличие треккинговой обуви и одежды.
Программа тура по дням
«Здесь начинается Россия!», мыс Маячный и Халактырский пляж
Встретим вас в аэропорту и отправимся к стелле «Здесь начинается Россия!», откуда откроется вид на величественные домашние вулканы.
Продолжим путь к мысу Маячному и смотровой площадке «Три Брата», где увидим просторы Авачинской бухты. Пообедаем и поедем на побережье Тихого океана — к знаменитому Халактырскому пляжу с чёрным вулканическим песком.
В зависимости от времени прилёта участников и погодных условий программу 1-го дня при необходимости скорректируем.
Вулкан Горелый, лавовые поля и горячие источники
Сегодня вас ждёт экскурсия в районе вулкана Горелый, посещение лавовых полей и водопада Вероникины Косы. На обратном пути остановимся у диких горячих источников и искупаемся в тёплой термальной воде.
Свободный день
Сегодня вы сможете отдохнуть, самостоятельно изучить окрестности или за доплату отправиться в морское путешествие к бухте Русская. Экскурсия начнётся в Авачинской бухте, откуда катер проследует вдоль южного побережья Камчатки, проходя через знаковые места: бухты Тихую и Гротовую, острова Бабушкин камень и Старичков, скалы Три брата и Чёртов палец.
Во время прогулки будет высокая вероятность увидеть китов и касаток. Конечной точкой маршрута станет мыс Кекурный у входа в бухту Русскую, где располагается лежбище сивучей. На борту организуют обед из свежих местных морепродуктов.
Малая долина гейзеров, водопад Снежный барс и горячие источники
Поедем в район вулканов Мутновский и Горелый, где запланирована прогулка по Малой долине гейзеров. Это место получило своё название благодаря сходству с легендарной Долиной гейзеров в Кроноцком заповеднике.
Осмотрим горячие ключи, кипящие котлы и грифоны, увидим шипящие фумаролы, из которых на поверхность вырываются струи газа. Пейзажи вокруг поражают разнообразием — повсюду термальные потоки, клубы пара и вулканические формы.
На обратном пути посетим живописный водопад Снежный барс и искупаемся в диких горячих источниках.
Авачинский вулкан и гора Верблюд
Вас ждёт прогулка с экскурсиями в районе Авачинского вулкана и горы Верблюд. Будем любоваться пейзажами, делать эффектные фотографии на фоне исполинов.
Отъезд
В случае благоприятной погоды совершим экскурсию в горный массив Вачкажец или отправимся к живописному озеру Толмачёво. Затем доставим вас в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|89 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту, в том числе из/до аэропорта
- Перекусы и чай на маршруте
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Проживание
- Питание
- Морская прогулка