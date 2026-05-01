Встречаемся в аэропорту, знакомимся с гидом-водителем и отправляемся в путь. Начнём с арт‑объекта «Здесь начинается Россия»: медведица с медвежонком в натуральную величину на фоне вулканов — зрелище, от которого захватывает дух!

Приедем в Петропавловск-Камчатский, пообедаем в формате перекуса и выпьем чай или кофе. Прогуляемся в центре вдоль набережной Авачинской бухты. Здесь вы почувствуете дыхание океана, узнаете удивительные факты из истории и увидите знаковые места.

Поднимемся на смотровую на Никольской сопке. Это небольшой хребет, на склонах которого рассыпано большое количество памятников в честь обороны города 1854 года.

Также покорим сопку Мишенную, откуда открываются живописные виды на Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Авачинскую бухту и всю гряду домашних вулканов. Это место создано для того, чтобы остановиться, вдохнуть полной грудью и запечатлеть красоту Камчатки в кадре и сердце.

Заселяемся в отель. За доплату вы можете сходить в вулканариум или заняться айс-флоатингом (бронируйте заранее).