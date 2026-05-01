Описание тура
Организационные детали
По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очерёдность экскурсий, а также изменить маршрут вследствие неблагоприятных погодных условий! Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Камчатку! Центр Петропавловска-Камчатского, Никольская и Мишенная сопки
Встречаемся в аэропорту, знакомимся с гидом-водителем и отправляемся в путь. Начнём с арт‑объекта «Здесь начинается Россия»: медведица с медвежонком в натуральную величину на фоне вулканов — зрелище, от которого захватывает дух!
Приедем в Петропавловск-Камчатский, пообедаем в формате перекуса и выпьем чай или кофе. Прогуляемся в центре вдоль набережной Авачинской бухты. Здесь вы почувствуете дыхание океана, узнаете удивительные факты из истории и увидите знаковые места.
Поднимемся на смотровую на Никольской сопке. Это небольшой хребет, на склонах которого рассыпано большое количество памятников в честь обороны города 1854 года.
Также покорим сопку Мишенную, откуда открываются живописные виды на Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Авачинскую бухту и всю гряду домашних вулканов. Это место создано для того, чтобы остановиться, вдохнуть полной грудью и запечатлеть красоту Камчатки в кадре и сердце.
Заселяемся в отель. За доплату вы можете сходить в вулканариум или заняться айс-флоатингом (бронируйте заранее).
Мыс Маячный, Халактырский пляж
Завтракаем, встречаемся с гидом. Первая точка сегодня — мыс Маячный, стратегический форпост Камчатки у Авачинской бухты. Именно сюда заходят суда из Тихого океана. Здесь же расположен действующий маяк, а в прошлом находилась пограничная застава.
У подножия мыса раскинулся каменистый пляж, обрамлённый впечатляющими отвесными скалами. Их крутые склоны стали домом для многочисленных птиц — можно понаблюдать за пернатыми обитателями, устроившими тут гнёзда.
Следующая остановка — Халактырский пляж с завораживающим шумом прибоя и уникальным чёрным вулканическим песком. Мы прогуляемся по благоустроенным тематическим зонам и в полной мере ощутим мощь и величие Тихого океана.
Устроим горячий обед, любуясь бескрайними океанскими видами. За доплату вы пожете попариться в бане прямо на пляже. Затем возвращаемся в отель.
Джип-тур на Лавовую падь
Завтракаем и отправляемся в активное путешествие навстречу незабываемым впечатлениям. Мы промчим по снегам высохшей речной долины, полюбуемся горными пейзажами и сделаем десятки фото на фоне вулканов. В Лавовой пади словно перенесёмся в эпоху геологических катаклизмов, когда земля плавилась под напором магмы. Здесь же устроим обед в формате ланч-боксов. После возвращаемся в Петропавловск-Камчатский.
Переезд в Паратунку, релакс-день
Завтракаем в отеле и до полудня освобождаем номера. Переезжаем в Паратунку — бальнеологический курорт, знаменитый термальными источниками. Тут природа дарит здоровье: целебные воды, чистый воздух и величественные пейзажи создают идеальные условия для отдыха и восстановления сил. Будем жить в спа-отеле с бассейном и видом на вулканы.
Вилючинский перевал, замёрзший водопад, горячие источники
Сегодня отправляемся на Вилючинский перевал. Остановимся на смотровой с потрясающим видом на горный массив, а также Мутновский, Горелый и другие вулканы.
Далее — пешая прогулка до водопада Вилючинский. Его высота до 40 метров, зимой он представляет собой гигантскую сосульку. Обедаем в формате пикника-перекуса. По желанию искупаемся в диких источниках, за доплату — в термальном бассейне.
Свободный день, активности на выбор
Этот день в вашем распоряжении. Вы можете уделить время себе и отдохнуть в отеле. Или выбрать активность по душе (с учётом погоды, за доплату и по предварительной брони).
Вариант 1: джип-тур по камчатским источникам с обедом. Попробуем пирожки в Сокочах, искупаемся в Малкинских (дикие) и Начикинских (дикие или бассейн) источниках и Зеленовских озерках (радоновые лечебные ванны).
Вариант 2: вертолётная экскурсия (при лётной погоде). Маршруты разные, например, к вулканам Мутновский и Горелый.
Вариант 3: посещение этнодеревни Кайныран (концерт, мастер-класс по корякским танцам, фотосессия в национальной одежде, чай с лепёшками в яранге, экскурсия в питомник ездовых собак, обед) и Зеленовских озерков (входные билеты оплачиваются на месте дополнительно).
Вариант 4: снегоходный тур к вулкану Горелый с обедом (обратите внимание: водители снегоходов должны иметь автомобильные права). Группа движется через долину реки Паратунки, затем поднимается на Вилючинский перевал, далее путь лежит к подножию. На снегоходах добираемся максимально близко к кратерам, остаток маршрута идём пешком.
До свидания, Камчатка
Вот и подошло к концу наше приключение. Если необходимо заехать на рынок за морепродуктами, икрой, сувенирами — сообщите заранее, за доплату мы это организуем. До полудня — выселение из номера с вещами. Мы отвезём вас в аэропорт к обратному рейсу. До новых встреч на Камчатке!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|114 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
- Завтраки, обеды на включённых экскурсиях
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Услуги гида-водителя
- Работа координатора тура
Что не входит в цену
- Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
- Обеды (кроме включённых), ужины
- Входные билеты в термальные бассейны и источники
- Вулканариум - с аудиогидом 1200 ₽/чел., экскурсия с гидом 1500 ₽/чел., с дегустацией 4 видов варенья и иван-чаем 2500 ₽/чел., с дегустацией рыбных деликатесов и икры 3500 ₽/чел
- Айс-флоатинг - 13 000 ₽/чел. в составе сборной группы, возможно проведение индивидуально (стоимость запрашивайте), возможна организация в день по выбору из Паратунки (15 000 ₽/чел.)
- Джип-тур по камчатским источникам с обедом - 15 000 ₽/чел
- Вертолётная экскурсия - стоимость и варианты прогулок спрашивайте, групповых экскурсий нет
- Этнодеревня Кайныран и Зеленовские озерки - 16 000 ₽/чел
- Снегоходный тур к вулкану Горелый - стоимость по запросу
- Доплата за 1-местное размещение - от 20 000 ₽ (точную сумму запрашивайте, подселения нет)