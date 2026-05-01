Туда, где дымятся вулканы, а вода исцеляет: неделя на Камчатке в мини-группе

Подняться на сопки, посетить Халактырский пляж и Лавовую падь, отдохнуть в спа-отеле на источниках
Едем познавать Камчатку! Здесь природа сохранила первозданную мощь, земля ещё не остыла от сотворения мира, а накопленное в глубинах планеты тепло дарит здоровье. Окружённые вулканами со всех сторон, мы изучим
Петропавловск-Камчатский и окрестности.

Полюбуемся панорамами с высоты Никольской и Мишенной сопок, почувствуем дыхание Тихого океана на Маячном мысе и Халактырском пляже, погуляем по застывшей магме Лавовой пади и увидим заледеневший Вилючинский водопад.

Часть тура проведём на известном бальнеологическом курорте — в Паратунке, где поселимся в спа-отеле на термальных источниках.

Целебные горячие ключи с уникальным минеральным составом, морозный воздух и величественные пейзажи вокруг — вот идеальные условия для тотального релакса и восстановления сил!

Описание тура

Организационные детали

По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очерёдность экскурсий, а также изменить маршрут вследствие неблагоприятных погодных условий! Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Камчатку! Центр Петропавловска-Камчатского, Никольская и Мишенная сопки

Встречаемся в аэропорту, знакомимся с гидом-водителем и отправляемся в путь. Начнём с арт‑объекта «Здесь начинается Россия»: медведица с медвежонком в натуральную величину на фоне вулканов — зрелище, от которого захватывает дух!

Приедем в Петропавловск-Камчатский, пообедаем в формате перекуса и выпьем чай или кофе. Прогуляемся в центре вдоль набережной Авачинской бухты. Здесь вы почувствуете дыхание океана, узнаете удивительные факты из истории и увидите знаковые места.

Поднимемся на смотровую на Никольской сопке. Это небольшой хребет, на склонах которого рассыпано большое количество памятников в честь обороны города 1854 года.

Также покорим сопку Мишенную, откуда открываются живописные виды на Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Авачинскую бухту и всю гряду домашних вулканов. Это место создано для того, чтобы остановиться, вдохнуть полной грудью и запечатлеть красоту Камчатки в кадре и сердце.

Заселяемся в отель. За доплату вы можете сходить в вулканариум или заняться айс-флоатингом (бронируйте заранее).

2 день

Мыс Маячный, Халактырский пляж

Завтракаем, встречаемся с гидом. Первая точка сегодня — мыс Маячный, стратегический форпост Камчатки у Авачинской бухты. Именно сюда заходят суда из Тихого океана. Здесь же расположен действующий маяк, а в прошлом находилась пограничная застава.

У подножия мыса раскинулся каменистый пляж, обрамлённый впечатляющими отвесными скалами. Их крутые склоны стали домом для многочисленных птиц — можно понаблюдать за пернатыми обитателями, устроившими тут гнёзда.

Следующая остановка — Халактырский пляж с завораживающим шумом прибоя и уникальным чёрным вулканическим песком. Мы прогуляемся по благоустроенным тематическим зонам и в полной мере ощутим мощь и величие Тихого океана.

Устроим горячий обед, любуясь бескрайними океанскими видами. За доплату вы пожете попариться в бане прямо на пляже. Затем возвращаемся в отель.

3 день

Джип-тур на Лавовую падь

Завтракаем и отправляемся в активное путешествие навстречу незабываемым впечатлениям. Мы промчим по снегам высохшей речной долины, полюбуемся горными пейзажами и сделаем десятки фото на фоне вулканов. В Лавовой пади словно перенесёмся в эпоху геологических катаклизмов, когда земля плавилась под напором магмы. Здесь же устроим обед в формате ланч-боксов. После возвращаемся в Петропавловск-Камчатский.

4 день

Переезд в Паратунку, релакс-день

Завтракаем в отеле и до полудня освобождаем номера. Переезжаем в Паратунку — бальнеологический курорт, знаменитый термальными источниками. Тут природа дарит здоровье: целебные воды, чистый воздух и величественные пейзажи создают идеальные условия для отдыха и восстановления сил. Будем жить в спа-отеле с бассейном и видом на вулканы.

5 день

Вилючинский перевал, замёрзший водопад, горячие источники

Сегодня отправляемся на Вилючинский перевал. Остановимся на смотровой с потрясающим видом на горный массив, а также Мутновский, Горелый и другие вулканы.

Далее — пешая прогулка до водопада Вилючинский. Его высота до 40 метров, зимой он представляет собой гигантскую сосульку. Обедаем в формате пикника-перекуса. По желанию искупаемся в диких источниках, за доплату — в термальном бассейне.

6 день

Свободный день, активности на выбор

Этот день в вашем распоряжении. Вы можете уделить время себе и отдохнуть в отеле. Или выбрать активность по душе (с учётом погоды, за доплату и по предварительной брони).

Вариант 1: джип-тур по камчатским источникам с обедом. Попробуем пирожки в Сокочах, искупаемся в Малкинских (дикие) и Начикинских (дикие или бассейн) источниках и Зеленовских озерках (радоновые лечебные ванны).

Вариант 2: вертолётная экскурсия (при лётной погоде). Маршруты разные, например, к вулканам Мутновский и Горелый.

Вариант 3: посещение этнодеревни Кайныран (концерт, мастер-класс по корякским танцам, фотосессия в национальной одежде, чай с лепёшками в яранге, экскурсия в питомник ездовых собак, обед) и Зеленовских озерков (входные билеты оплачиваются на месте дополнительно).

Вариант 4: снегоходный тур к вулкану Горелый с обедом (обратите внимание: водители снегоходов должны иметь автомобильные права). Группа движется через долину реки Паратунки, затем поднимается на Вилючинский перевал, далее путь лежит к подножию. На снегоходах добираемся максимально близко к кратерам, остаток маршрута идём пешком.

7 день

До свидания, Камчатка

Вот и подошло к концу наше приключение. Если необходимо заехать на рынок за морепродуктами, икрой, сувенирами — сообщите заранее, за доплату мы это организуем. До полудня — выселение из номера с вещами. Мы отвезём вас в аэропорт к обратному рейсу. До новых встреч на Камчатке!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник114 900 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
  • Завтраки, обеды на включённых экскурсиях
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги гида-водителя
  • Работа координатора тура
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
  • Обеды (кроме включённых), ужины
  • Входные билеты в термальные бассейны и источники
  • Вулканариум - с аудиогидом 1200 ₽/чел., экскурсия с гидом 1500 ₽/чел., с дегустацией 4 видов варенья и иван-чаем 2500 ₽/чел., с дегустацией рыбных деликатесов и икры 3500 ₽/чел
  • Айс-флоатинг - 13 000 ₽/чел. в составе сборной группы, возможно проведение индивидуально (стоимость запрашивайте), возможна организация в день по выбору из Паратунки (15 000 ₽/чел.)
  • Джип-тур по камчатским источникам с обедом - 15 000 ₽/чел
  • Вертолётная экскурсия - стоимость и варианты прогулок спрашивайте, групповых экскурсий нет
  • Этнодеревня Кайныран и Зеленовские озерки - 16 000 ₽/чел
  • Снегоходный тур к вулкану Горелый - стоимость по запросу
  • Доплата за 1-местное размещение - от 20 000 ₽ (точную сумму запрашивайте, подселения нет)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Елизово, до 12:00. Ориентируемся на время прибытия рейсов Москва - Петропавловск-Камчатский, иные согласуем в индивидуальном порядке
Завершение: Аэропорт Елизово, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Наталья
Наталья — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1363 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

