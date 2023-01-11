3 день

Знакомство с поморскими селами

Завтрак в 08:00.

В 09:00 встреча с гидом в холле гостиницы.

Сегодня нас ждет погружение в историю поморских сел.

Мы совершим внедорожную поездку в старинное село Кузомень в устье реки Варзуги.

К селу ведет песчаная дорога, проезжая лишь для полноприводных автомобилей.

Сосновый лес заканчивается настоящей пустыней с песчаными дюнами.

Мы пройдем по аутентичным поморским улочкам села, следуя деревянным тротуарам, рассматривая традиционные постройки, наблюдая повседневную сельскую жизнь.

В пустынных окрестностях села мы увидим диких лошадей, которые охотно идут на контакт с туристами, привыкшие принимать лакомства из их рук: хлеб и яблоки.

Из села, наш путь лежит вдоль моря, по полосе отлива, до места, где в советские времена проходила добыча аметистовой щетки.

Открытый рудник расположен в глубине леса, более чем в километре от моря.

Возвращение в гостиницу к 14:00.

Обед.

После обеда мы отправляемся знакомиться с селом Варзуга.

Посещение церковного комплекса, самая старая постройка которого — Успенская церковь, построенная без единого гвоздя в 1674 году.

Село разделено одноименной рекой на две части: Никольскую и Успенскую.

На лодке, мы переедем в Никольскую часть села, откуда отправимся по экологической тропе от одного поклонного креста до другого.

Тропа ведет через лес и через большие пологие холмы с маленькими озерками.

Местность фантастически красива. По лесной тропе мы отправимся к священным родникам в глубине древнего леса.

Поклонные кресты, сохранившиеся у родников, относятся к 17 веку.

Тропа, ведущая к родникам, иногда достигает глубины 15 сантиметров, столько тысяч ног прошли по ней за прошедшие века.

Возвращение в гостиницу к 19:00.

Свободное время.

Ужин в 20:00.

Ночлег.

Питание: завтрак, обед, ужин.