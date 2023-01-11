Сможете посетить музей истории, культуры и быта терских поморов, музей Петроглифов и мастерскую «Аметистовый Берег». А также посетите церковь Успения Пресвятой Богородицы и наберете воды из священного родника.
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Кандалакша. Белое море. Лабиринт «Вавилон»
Утреннее прибытие в аэропорт Мурманск.
Встреча и перевозка в гостиницу «Крестовая Гора» в Кандалакше.
Встреча с гидом.
Перевозка к причалу в заливе Белого моря и посадка на катер.
Нас ждет путешествие к одному из самых таинственных чудес Беломорья — лабиринту «Вавилон».
Лабиринт датируется III веком до н. э. и представляет собой систему выложенных из камней запутанных ходов, в которых древние люди совершали магические обряды.
Окрестности лабиринта волшебно красивы: острова, сосны и цветущий берег.
Пикник на берегу моря.
Вечером возвращение в гостиницу в Кандалакшу.
Ночлег.
Питание: пикник.
Тетрина тоня. Село Кашкаранцы
После завтрака — поездка вдоль морского берега на Тетрину тоню.
Уникальность Тетриной тони в том, что она воссоздана в своём первоначальном виде, как она выглядела 5 веков назад.
Жилые дома и хозяйственные постройки не просто воспроизведены по образцу древней архитектуры, но работают по своему прямому назначению.
Здесь же мы увидим традиционные постройки морских саамов и восстановленное капище.
Обед за столами на открытом воздухе.
Нам предложат беломорскую селёдку, приготовленную традиционным поморским способом, запечёную сёмгу и прочие деликатесы поморской кухни.
После обеда на тоне мы продолжим наш путь.
Если погода стоит жаркая, мы можем остановиться искупаться в водах Белого моря.
Далее на нашем пути мы увидим старинное село Кашкаранцы сохраняющее особый, присущий северным поморским деревням стиль архитектуры.
Мы посетим часовню Неизвестного Монаха, история которой граничит с мистикой, и целебный источник неподалёку.
К вечеру мы приедем в село Варзуга.
Поселение в деревенскую гостиницу.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Знакомство с поморскими селами
Завтрак в 08:00.
В 09:00 встреча с гидом в холле гостиницы.
Сегодня нас ждет погружение в историю поморских сел.
Мы совершим внедорожную поездку в старинное село Кузомень в устье реки Варзуги.
К селу ведет песчаная дорога, проезжая лишь для полноприводных автомобилей.
Сосновый лес заканчивается настоящей пустыней с песчаными дюнами.
Мы пройдем по аутентичным поморским улочкам села, следуя деревянным тротуарам, рассматривая традиционные постройки, наблюдая повседневную сельскую жизнь.
В пустынных окрестностях села мы увидим диких лошадей, которые охотно идут на контакт с туристами, привыкшие принимать лакомства из их рук: хлеб и яблоки.
Из села, наш путь лежит вдоль моря, по полосе отлива, до места, где в советские времена проходила добыча аметистовой щетки.
Открытый рудник расположен в глубине леса, более чем в километре от моря.
Возвращение в гостиницу к 14:00.
Обед.
После обеда мы отправляемся знакомиться с селом Варзуга.
Посещение церковного комплекса, самая старая постройка которого — Успенская церковь, построенная без единого гвоздя в 1674 году.
Село разделено одноименной рекой на две части: Никольскую и Успенскую.
На лодке, мы переедем в Никольскую часть села, откуда отправимся по экологической тропе от одного поклонного креста до другого.
Тропа ведет через лес и через большие пологие холмы с маленькими озерками.
Местность фантастически красива. По лесной тропе мы отправимся к священным родникам в глубине древнего леса.
Поклонные кресты, сохранившиеся у родников, относятся к 17 веку.
Тропа, ведущая к родникам, иногда достигает глубины 15 сантиметров, столько тысяч ног прошли по ней за прошедшие века.
Возвращение в гостиницу к 19:00.
Свободное время.
Ужин в 20:00.
Ночлег.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Умба - рыбалка или музеи. Возвращение в Мурманск
Завтрак в 07:00.
В 08:00 посадка в автобус.
Мы уезжаем из Варзуги, но наши приключения на Терском берегу продолжаются.
Мы едем в Умбу — старинное живописное село на берегах залива.
Желающих порыбачить ждут гиды и снасти около гостевого дома на берегу реки Умба в старой Умбе-Деревне.
Те, кого больше привлекает этнографический туризм, отправятся на экскурсию в музей истории, культуры и быта терских поморов, в музей Петроглифов и мастерскую «Аметистовый Берег».
В 13:30 обед в гостевом доме.
Предлагается уха со сливками и традиционные поморские блюда.
Во время обеда, подведение итогов экспедиции, вручение памятных сувениров.
После обеда — посадка на автобус и отъезд в Мурманск.
Поселение в гостиницу «Меридиан» по прибытии около 19:30.
Питание: завтрак, обед.
Возвращение домой
Завтрак в гостинице.
Перевозка в аэропорт.
За дополнительную плату для желающих могут быть организованы:
- экскурсионная программа в городе Мурманск с посещением достопримечательных мест, в том числе первого атомного ледокола «Ленин» (если возобновит работу);
- поездка в Териберку и на берег Баренцева моря.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Доплата за одноместное размещение — 8 500 руб.
Варианты проживания
Конгресс-отель «Меридиан»
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Гостиница «Дом приезжих»
Гостиница представляет собой одноэтажное здание, расположенное на въезде в с. Варзуга.
В наличии 14 трехместных номеров. В каждом номере телевизор, санузел. Бесплатная парковка для проживающих в хостеле (при въезде в село поворот на лево). Бесплатный доступ к WI-FI.
Также имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи, микроволновка, чайник, холодильник, электроплита, посуда всё в полном распоряжении гостя.
Гостиница «Крестовая Гора»
Этот бревенчатый коттедж с бесплатным WiFi расположен на склоне горы Крестовая в Кандалакше. Мотель расположен в тихом районе, в 4 км от центра города. В мотеле работает прокат лыжного снаряжения, а в летние месяцы можно взять напрокат велосипед.
Номера мотеля «Крестовая Гора» с видом на горы располагают телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
В ресторане подают блюда традиционной русской кухни. Гости могут заказать завтрак и ужин. Гости могут расслабиться в сауне.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение
- Перевозка аэропорт Мурманск - Кандалакша
- Перевозка внедорожным транспортом из Кандалакши по побережью Белого моря согласно программе и обратно до Кандалакши
- Перевозка Кандалакша - Мурманск
- Перевозка Мурманск - аэропорт
- Поездка на катере на Лабиринт Вавилон
- Экскурсия на этнографическом комплексе «Тетрина Тоня»
- Рыбалка на горбушу в реке Умба или экскурсии в музее истории, культуры и быта терских поморов, музее Петроглифов в пос. Умба
- Услуги гидов и экскурсоводов по программе
- Питание, указанное в программе: день 1: пикникдень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, обед, ужиндень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак
- День 1: пикник
- День 2: завтрак, обед, ужин
- День 3: завтрак, обед, ужин
- День 4: завтрак, обед
- День 5: завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание в 1 день и ужины
- Доплата за одноместное размещение - 8 500 руб
- Дополнительные экскурсии (по желанию):программа в городе Мурманске с посещением достопримечательных мест, в том числе первого атомного ледокола «Ленин» (если возобновит работу) поездка в Териберку и на берег Баренцева моря
- Программа в городе Мурманске с посещением достопримечательных мест, в том числе первого атомного ледокола «Ленин» (если возобновит работу)
- Поездка в Териберку и на берег Баренцева моря
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- медицинский полис;
- купальный костюм;
- полотенце;
- личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО