Это одна из самых насыщенных экскурсий по горному Дагестану. Вы оцените природные богатства региона на берегу Ирганайского водохранилища и у Языка тролля. Прикоснётесь к древней истории, бродя по аулам Гоор и Кахиб. Познакомитесь со средневековым зодчеством в заброшенном храме Датуна. И конечно, попробуете лучшие блюда кавказской кухни (обед уже включён в стоимость).
Описание экскурсии
- Гимринский тоннель. Чтобы оказаться в горной части Дагестана, мы проедем через самый длинный автодорожный тоннель в России
- Гимринская башня. Поднимемся на одно из оборонительных сооружений горцев и поговорим о его истории и назначении
- Ирганайское водохранилище. Здесь выпьем кофе с урбечом с видом на бирюзовые воды горного водоёма
- Заброшенный храм Датуна. В ущелье на берегу реки исследуем христианскую церковь — пример средневекового зодчества
- Старый Кахиб. Посетим древний заброшенный аул, высеченный в скале
- Гоор. Рассмотрим оборонительные башни древнего села на краю горы
- Язык тролля. Поднимемся на выступ скалы, с которого открывается великолепный вид на каньон реки Аварское Койсу. В этом месте получаются шедевральные фото!
Также предусмотрена остановка на обед в гостях у местных жителей. По пути мы расскажем вам о традициях и самых интересных обычаях, поведаем об особенностях дагестанской кухни и познакомим с историей всех посещаемых мест.
Примерный тайминг
6:00 — выезд из Каспийска
8:30 — Гимринская башня
9:10 — Ирганайское водохранилище
11:40–12:00 — Старый Кахиб
13:30 — обед в Кахибе
14:30 — Гоор и Язык Тролля
16:00 — отправление обратно, заезд в Датуну
20:00–21:00 — возвращение
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе/минивэне Volkswagen или Mercedes
- В стоимость входит трансфер, услуги гида, обед (лагман, плов, овощная нарезка, куру, чуду, чай, компот)
- Отдельно оплачивается проезд на УАЗиках до аула Кахиб и башен Гоора — 300–400 ₽ с чел.
- Программа подходит взрослым и детям с 6 лет. Будьте готовы к пешим прогулкам по горной местности. Возьмите с собой наличные и перекус
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа Анжи-Арены
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 159 туристов
Мы с командой радуем путешественников экскурсиями в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления. Также организуем экскурсии по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.
