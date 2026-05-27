Это одна из самых насыщенных экскурсий по горному Дагестану. Вы оцените природные богатства региона на берегу Ирганайского водохранилища и у Языка тролля. Прикоснётесь к древней истории, бродя по аулам Гоор и Кахиб. Познакомитесь со средневековым зодчеством в заброшенном храме Датуна. И конечно, попробуете лучшие блюда кавказской кухни (обед уже включён в стоимость).

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Гимринский тоннель . Чтобы оказаться в горной части Дагестана, мы проедем через самый длинный автодорожный тоннель в России

Гимринская башня . Поднимемся на одно из оборонительных сооружений горцев и поговорим о его истории и назначении

Ирганайское водохранилище . Здесь выпьем кофе с урбечом с видом на бирюзовые воды горного водоёма

Заброшенный храм Датуна . В ущелье на берегу реки исследуем христианскую церковь — пример средневекового зодчества

Старый Кахиб . Посетим древний заброшенный аул, высеченный в скале

Гоор . Рассмотрим оборонительные башни древнего села на краю горы

. Рассмотрим оборонительные башни древнего села на краю горы Язык тролля. Поднимемся на выступ скалы, с которого открывается великолепный вид на каньон реки Аварское Койсу. В этом месте получаются шедевральные фото!

Также предусмотрена остановка на обед в гостях у местных жителей. По пути мы расскажем вам о традициях и самых интересных обычаях, поведаем об особенностях дагестанской кухни и познакомим с историей всех посещаемых мест.

Примерный тайминг

6:00 — выезд из Каспийска

8:30 — Гимринская башня

9:10 — Ирганайское водохранилище

11:40–12:00 — Старый Кахиб

13:30 — обед в Кахибе

14:30 — Гоор и Язык Тролля

16:00 — отправление обратно, заезд в Датуну

20:00–21:00 — возвращение

