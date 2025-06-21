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Гоорские башни, Карадахская теснина, Язык Тролля, Датунский Храм

Групповой трансфер к древним башням Гоора и старинному Кахибу в Дагестане. Погрузитесь в атмосферу свободы и насладитесь видами с высоты птичьего полёта
Групповой трансфер к Гоорским башням и старинному Кахибу в Дагестане предлагает уникальную возможность ощутить атмосферу древности и свободы. Эти места славятся своими величественными видами и являются местами силы.

Туристы смогут наблюдать за орлами с высоты птичьего полёта, наслаждаясь природной красотой и историческими памятниками.

Прекрасный выбор для тех, кто ищет вдохновение и хочет провести время в окружении величественных гор и старинных башен
5
9 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚌 Удобный групповой трансфер
  • 🏞️ Величественные виды и природа
  • 🕍 Исторические памятники
  • 🦅 Наблюдение за орлами
  • 🌄 Места силы и вдохновения

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Гоорских башен и Кахиба - май, июнь, сентябрь и октябрь. В это время природа особенно красива, а виды завораживают. Это идеальный период для прогулок и наслаждения атмосферой древности и свободы.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Гоорские башни, Карадахская теснина, Язык Тролля, Датунский Храм
Гоорские башни, Карадахская теснина, Язык Тролля, Датунский Храм
Гоорские башни, Карадахская теснина, Язык Тролля, Датунский Храм
Ближайшие даты:
28
июн29
июн30
июн1
июл2
июл3
июл4
июл
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Гоорские башни
  • Кахиб
  • Карадахская теснина
  • Язык Тролля
  • Датунский Храм

Описание трансфер

Добро пожаловать в Гоор и старий Кахиб

Гоор и старий Кахиб — это маленькая страна, расположенная в сказочном Дагестане. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу древности и красоты, где старинные башни и великолепные виды создают уникальную атмосферу.

Места силы

Эти удивительные места славятся своей энергетикой. Здесь каждый сможет ощутить силу природы и вдохновение, которые дарит окружающий мир. Гоор и старий Кахиб — это не просто географические точки, это настоящие места силы, где можно отдохнуть душой и телом.

Незабываемые виды

В этом уголке природы вы сможете насладиться захватывающими видами. Поднимаясь на высоту, вы откроете для себя мир, где можно наблюдать за орлами, парящими в небе. Эти моменты останутся в вашей памяти навсегда.

Приглашаем в путешествие

Не упустите возможность посетить Гоор и старий Кахиб. Эти места ждут вас с открытыми объятиями, готовые подарить незабываемые впечатления и эмоции. Откройте для себя мир, полный красоты и свободы!

Ежедневно в 7:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский автомобильно-дорожный тоннель
  • Гимринская башня/Башня Газимагомеда
  • Ирганайское водохранилище
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Карадахская теснина
  • Старый аул Кахиб
  • Гоор/Гоорские башни
  • Язык Тролля
Что включено
  • Гид-водитель
  • Трансфер
  • Обед национальная кухня
  • Джиппинг в Гоор и обратно на площадку
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Подъем в Гоор на лошадях 500₽ с человека
  • Аренда платьев для фотосессии 500р.
Место начала и завершения?
Г. Каспийск ул. Ленина 35, т/ц Ривьера Каспия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Все выезды осуществляются только на минивэнах 6
  • 10
  • 12 мест
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
А
21 июн 2025
Замечательная экскурсия. Посетили горный Дагестан, получили просто незабываемые впечатления. Невероятные виды, очень доброжелательные и отзывчивые люди. Отдельная благодарность организатору экскурсии, не смотря на то что наша группа в последний момент отказалась от поездки, нам не отказали и провели экскурсию только для нас двоих. Огромное вам спасибо за прекрасные эмоции и впечатления от Дагестана!!!
В
19 июн 2025
Доброе утро🌞 Хотела Вас поблагодарить за вчерашний день. ⭐⭐⭐⭐⭐ Это было просто великолепно, незабываемо, мы до сих пор находимся под невероятным впечатлением ✨✨✨ Отдельное спасибо, за водителя-гида Ислама. Он просто
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лучший 🎉🎊🎉🎊🎉🎊 Не только отличный водитель, но и замечательный человек, с которым всю дорогу мы чувствовали себя комфортно. 😊Браво за таких замечательных ребят👏🏻👏🏻👏🏻
Обязательно в ближайшее время отправимся на экскурсию в Дербент, и поедем точно только через Вас 😊😉
Спасибо, что влюбили нас Дагестан💞💕💞💞💞💞

Н
18 июн 2025
Спасибо за чудесный день и потрясающую экскурсию! Интересный рассказ, потрясающая атмосфера, отношение гида своим гостям- все на высшем уровне! Обед- бомба! Лучшего ещё не пробовали! Спасибо! 🤎
М
17 июн 2025
Замечательная экскурсия. Природа, горы, локации. Вкусный плотный обед. Гид Гаджи рассказывал и помогал фотографировать очень увлекательно. На языке Тролля было местами страшно, но незабываемо. Очень понравилась Карадахская теснина. Спасибо за экскурсию.
И
10 июн 2025
Отличная экскурсия! Прекрасные виды! Комфортный автомобиль и компетентный гид!
Т
9 июн 2025
Г
27 мая 2025
Экскурсия была очень насыщеной, яркой и интересной. Очень украсило поездку общение с гидом Абдулкадыром. Эрудированный, с хорошим чувством юмора, чуткий и внимательный к туристам, все- таки дорога длинная….. Не хотелось расставаться, он сумел сдружить нашу компанию. С удовольствием поехали бы с ним еще раз.
P
19 апр 2025
Е
7 апр 2025
Все было отлично. Интересная подача информации, грамотная речь водителя-гида Абдулкадыра, уважительное отношение к туристам, корректное вождение - все это способствовало приятной обстановке на экскурсии. Спасибо.

Входит в следующие категории Каспийска

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