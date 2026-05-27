Гуниб, Салтинский водопад и Чохские террасы - из Каспийска
Погулять по Гунибу, увидеть Салинский водопад и Чохские террасы и подняться к Гунибской крепости
Это маршрут про силу гор и места, где человек веками жил в гармонии с суровой природой.
Вы окажетесь в одном из самых известных сёл Дагестана и подниметесь к Гунибской крепости с завораживающими панорамами.
Посетите чудо кавказской природы — пещерный водопад, а ещё сделаете множество фото на Чохских террасах.
Описание экскурсии
История гор и инженерные достижения
Наш путь начнётся с Гимринского тоннеля — это словно переход в другой мир. Вы увидите оборонительную башню имама Шамиля и панорамы Ирганайского водохранилища. Мы расскажем о строительстве ГЭС, затопленных сёлах и о том, как технологии изменили жизнь в самых труднодоступных районах гор.
Прогулка по тенистому ущелью
Вы попадёте в пещеру, где сквозь отверстие в каменном своде падает мощный поток воды. Игра света, камня и воды создаёт здесь по-настоящему мистическую атмосферу.
Село Гуниб
Будет много горных панорам, рассказ о традициях горцев в местном музее и подъём к Гунибской крепости — лучшей точке для обзора окрестностей.
Чохские террасы
Завершим путешествие остановкой у Чохских террас — примера того, как горцы веками создавали плодородные поля прямо на крутых склонах.
Магия природы: Салтинский водопад
Тайминг программы
6:00 — выезд из Каспийска 8:30 — Гимринская башня 9:10 — Ирганайское водохранилище 11:10 — Салтинский водопад 12:00 — Гуниб, смотровая площадка, музей 13:30 — обед 14:30 — Гунибская крепость 16:00 — Чохские террасы 21:30 — возвращение в Каспийск
Организационные детали
Поедем на комфортабельном микроавтобусе или минивэне (Volkswagen или Mercedes)
В стоимость включено: входные билеты в музей и Салтинский водопад, комплексный обед (лагман, плов, овощи, куру, чуду и чай)
Будьте готовы к активным пешим прогулкам по горной местности
С собой рекомендуем взять наличные деньги на покупки и перекус
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Акулиничева
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 159 туристов
Мы с командой радуем путешественников экскурсиями в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года.
Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления.
Также организуем экскурсии по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.
