Мои заказы

Гуниб, Салтинский водопад и Чохские террасы - из Каспийска

Погулять по Гунибу, увидеть Салинский водопад и Чохские террасы и подняться к Гунибской крепости
Это маршрут про силу гор и места, где человек веками жил в гармонии с суровой природой.

Вы окажетесь в одном из самых известных сёл Дагестана и подниметесь к Гунибской крепости с завораживающими панорамами.

Посетите чудо кавказской природы — пещерный водопад, а ещё сделаете множество фото на Чохских террасах.
Гуниб, Салтинский водопад и Чохские террасы - из Каспийска
Гуниб, Салтинский водопад и Чохские террасы - из Каспийска
Гуниб, Салтинский водопад и Чохские террасы - из Каспийска

Описание экскурсии

История гор и инженерные достижения

Наш путь начнётся с Гимринского тоннеля — это словно переход в другой мир. Вы увидите оборонительную башню имама Шамиля и панорамы Ирганайского водохранилища. Мы расскажем о строительстве ГЭС, затопленных сёлах и о том, как технологии изменили жизнь в самых труднодоступных районах гор.

Прогулка по тенистому ущелью

Вы попадёте в пещеру, где сквозь отверстие в каменном своде падает мощный поток воды. Игра света, камня и воды создаёт здесь по-настоящему мистическую атмосферу.

Село Гуниб

Будет много горных панорам, рассказ о традициях горцев в местном музее и подъём к Гунибской крепости — лучшей точке для обзора окрестностей.

Чохские террасы

Завершим путешествие остановкой у Чохских террас — примера того, как горцы веками создавали плодородные поля прямо на крутых склонах.

Магия природы: Салтинский водопад

Завершим путешествие прогулкой по тенистому ущелью. Вы попадёте в пещеру, где сквозь отверстие в каменном своде падает мощный поток воды. Игра света, камня и воды создаёт здесь по-настоящему мистическую атмосферу.

Тайминг программы

6:00 — выезд из Каспийска
8:30 — Гимринская башня
9:10 — Ирганайское водохранилище
11:10 — Салтинский водопад
12:00 — Гуниб, смотровая площадка, музей
13:30 — обед
14:30 — Гунибская крепость
16:00 — Чохские террасы
21:30 — возвращение в Каспийск

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе или минивэне (Volkswagen или Mercedes)
  • В стоимость включено: входные билеты в музей и Салтинский водопад, комплексный обед (лагман, плов, овощи, куру, чуду и чай)
  • Будьте готовы к активным пешим прогулкам по горной местности
  • С собой рекомендуем взять наличные деньги на покупки и перекус
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Акулиничева
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи
Гаджи — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 159 туристов
Мы с командой радуем путешественников экскурсиями в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления. Также организуем экскурсии по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.

Входит в следующие категории Каспийска

Похожие экскурсии на «Гуниб, Салтинский водопад и Чохские террасы - из Каспийска»

Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
На машине
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
На машине
11 часов
-
20%
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
Отправляйтесь в путешествие по Дагестану, чтобы увидеть покинутый аул Гамсутль, подземный Салтинский водопад и насладиться местной кухней
Начало: В г. Каспийске или г. Махачкале. Выезд из других г...
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
15 600 ₽19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Каспийска)
На машине
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Каспийска)
Погрузитесь в историю и природу Дагестана: Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Уникальные места ждут вашего визита
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
13 400 ₽ за всё до 4 чел.
Погружение в тайны Дагестана
На автобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Погружение в тайны Дагестана
Добро пожаловать в Дагестан! Увлекательное путешествие через горы, водопады и древние аулы. Откройте для себя культурные и природные сокровища региона
Начало: На ул. Кавказская
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Каспийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каспийске
4000 ₽ за человека