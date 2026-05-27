Это маршрут про силу гор и места, где человек веками жил в гармонии с суровой природой. Вы окажетесь в одном из самых известных сёл Дагестана и подниметесь к Гунибской крепости с завораживающими панорамами. Посетите чудо кавказской природы — пещерный водопад, а ещё сделаете множество фото на Чохских террасах.

Описание экскурсии

История гор и инженерные достижения

Наш путь начнётся с Гимринского тоннеля — это словно переход в другой мир. Вы увидите оборонительную башню имама Шамиля и панорамы Ирганайского водохранилища. Мы расскажем о строительстве ГЭС, затопленных сёлах и о том, как технологии изменили жизнь в самых труднодоступных районах гор.

Село Гуниб

Будет много горных панорам, рассказ о традициях горцев в местном музее и подъём к Гунибской крепости — лучшей точке для обзора окрестностей.

Чохские террасы

Завершим путешествие остановкой у Чохских террас — примера того, как горцы веками создавали плодородные поля прямо на крутых склонах.

Магия природы: Салтинский водопад

Завершим путешествие прогулкой по тенистому ущелью. Вы попадёте в пещеру, где сквозь отверстие в каменном своде падает мощный поток воды. Игра света, камня и воды создаёт здесь по-настоящему мистическую атмосферу.

Тайминг программы

6:00 — выезд из Каспийска

8:30 — Гимринская башня

9:10 — Ирганайское водохранилище

11:10 — Салтинский водопад

12:00 — Гуниб, смотровая площадка, музей

13:30 — обед

14:30 — Гунибская крепость

16:00 — Чохские террасы

21:30 — возвращение в Каспийск

