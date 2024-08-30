Село Чох – экскурсии в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Село Чох» в Каспийске, цены от 13 218 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
На машине
17 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
17 сен в 07:30
18 сен в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
На машине
скидка
15%
16 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
Завтра в 20:00
15 сен в 08:00
1555013 218 за всё до 3 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
На машине
скидка
20%
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
Раскрыть легенды аула-призрака, впечатлиться природными памятниками и побывать в гостях у аварцев
Начало: В Каспийске
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кузьменко
    30 августа 2024
    Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
    Здравствуйте. 29 августа ездили на экскурсию в Гамсутль с гидом Шамилем. Лучшего и не могли желать. Невероятные виды и невероятный гид, знающий все о своей родине. Настоятельно рекомендую данный тур
  • О
    Ольга
    29 августа 2024
    Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
    Были на данной экскурсии 27 августа. Гидом был Шамиль. Прекрасный маршрут. От вида гор полный восторг. Даже дети преодолевая расстояния
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    до точек маршрута были полны впечатлений и сказали что трудности того стоили (подъем в с. Гаисутль). Виды просто нереальные. Спасибо организаторам, всё прекрасно. И понравилось, что никто не торопит и на месте мы могли оставаться столько, сколько нам хотелось.

  • С
    Сергей
    22 августа 2024
    Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
    Экскурсия состоялась. Рамазан замечательный рассказчик, позитивный человек. С ним было очень комфортно провести целый день. Увидели красивейшие места и узнали много
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    нового про Дагестан, традиции и культуру республики. После экскурсии поужинали в замечательном ресторане, расположенном на берегу Гунибского водохранилища, который нам порекомендовал Рамазан. Спасибо за прекрасный день! Рекомендуем! Сергей и Светлана

  • Т
    Татьяна
    1 августа 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Искренне рекомендую эту экскурсию. Она зрелищная, интересная и очень познавательная. Идрис сертифицированный гид, обладатель обширных знаний по истории Дагестана, и
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    в ходе поездки рассказывает много разных фактов об этом удивительном крае и тех людях, которые его создавали. Ездили мы втроем - я с мамой и 8-и летним сыном. И всем очень понравилось. Конечно, иногда было трудно подниматься в гору, но когда на вершине тебя ждет потрясающий вид - можно и потерпеть. Оно того стоит. Большая благодарность за экскурсию Идрису! Поездка отлично организована и продумана до мелочей. Плюс он делает очень хорошие фотографии, и можно не переживать о том, как запечатлеть такие классные моменты отдыха, а просто наслаждаться путешествием.

  • Т
    Татьяна
    31 июля 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Добрый день, ВСЕМ! Вчера мы провели целый день в поездке по Дагестану, в неспешной беседе с Идрисом узнавали историю этого
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    края. Комфортный и надежный лэндкрузер позволил получить полное удовольствие от этого непростого путешествия длиной почти в 400 км. Проехали по Гимринскому тоннелю, увидели Ирганайскую ГЭС, там как раз шел спуск воды и брызги воды поднимались до 10 метров, впечатлились бирюзовой водой Ирганайского водохранилища, узнали грустную историю его возникновения. По горной тропе взобрались к аулу-призраку Гамсутль, узнали, как строили раньше дома горцы, увидели рисунок на камне совмещающий еврейские и арабские символы. Вдохновились видами, открывающимися с этой высоты! Надев высоченные резиновые сапоги добрались по воде, текущей в узком ущелье к подземному водопаду! Везде нас сопровождал Идрис. Вместе мы поднимались в горы, брели по ручью, пили родниковую воду и дегустировали местную кухню. Он очень доброжелательный и открытый человек, много рассказал о своем крае, открыв для нас мирный и щедрый Дагестан. Усталых и довольных он довез нас до гостиницы. Спасибо Вам, Уважаемый Идрис за такой чудесный день! Очень рекомендуем этот маршрут с таким замечательным гидом!

  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Идрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мы как бы прикоснулась к истории этого народа. Посещение Салтинского водопада, мы будем вспоминать очень долго, наше путешествие босиком по ущелью к водопаду
    Идрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мыИдрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мыИдрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мыИдрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мы

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Село Чох»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. «Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
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  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в сентябре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Село Чох" можно забронировать 3 экскурсии от 13 218 до 16 999 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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