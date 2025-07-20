Сулакский каньон + бархан Сарыкум: чудеса из камня, воды и песка
Уникальная возможность увидеть самый глубокий каньон Европы и крупнейший бархан, а также насладиться водной прогулкой и вкусным обедом
Сулакский каньон - это гордость Дагестана и самый глубокий каньон Европы.
Экскурсия начинается с вида на каньон с высоты посёлка Дубки, затем водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу, где открываются скалистые ущелья читать дальше
и уединённые бухты.
После обеда на базе отдыха, включающего свежевыловленную форель или хинкал, вы посетите бархан Сарыкум - крупнейший песчаный бархан Европы. Это уникальное место с особым климатом и редкими видами животных
2.4
3 отзыва
5 причин купить эту прогулку
🌄 Глубочайший каньон Европы
🚤 Водная прогулка по водохранилищу
🐟 Вкусный обед на базе отдыха
🏜️ Посещение бархана Сарыкум
🏇 Прогулка верхом или на квадроциклах
Что можно увидеть
Сулакский каньон
Чиркейская ГЭС
Чиркейское водохранилище
Бархан Сарыкум
Пещера Нохъо
Описание водной прогулки
Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС и посёлок Дубки
Чтобы прочувствовать грандиозность Сулакского каньона, вы взглянете на него с высот посёлка Дубки. Полюбуетесь Чиркейской ГЭС, бирюзовой лентой реки Сулак, чудесными видами водохранилища и парящими над ним орлами. Любители экстрима могут прокатиться на зиплайне длиной 600 метров.
Чиркейское водохранилище
Живописный водоём простирается на 37 км в длину и достигает 7 км в ширину. Во время путешествия на катере вдоль его берегов перед вами откроются скалистые ущелья, уединённые бухты и массивные утёсы, отражённые в лазурной воде.
Активный отдых и обед
Сытный обед на базе отдыха включает свежевыловленную форель, запечённую на гриле, либо хинкал. Насладившись вкусным угощением, вы можете отправиться на прогулку верхом или испытать яркие эмоции, прокатившись на квадроциклах.
До обеда по желанию группы можно побывать в загадочной пещере Нохъо.
Бархан Сарыкум
Мы посетим крупнейший песчаный бархан Европы. Вы узнаете, как он образовался, почему климат этого места — особенный и какие редкие виды животных, включая обитателей Красной книги, можно встретить в этих краях.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, комплексный обед
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход на бархан — 200 ₽ за чел.
Прогулка на катере — 500 ₽ за чел.
Спуск на зиплайне (по желанию) — цена по запросу
Прогулка на квадроциклах (по желанию): 15 минут — 1200 ₽/1-2 человек
Катание на лошадях (по желанию): 10 минут — 200 ₽ за чел.
Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы) — 500 ₽ за чел.
в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кавказской
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 633 туристов
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялись читать дальше
с огромной душой, мы с командой тщательно отбирали самые красивые места, дабы удивить вас и трансформировать внутри. Я собрал лучшую команду для вашего путешествия в безопасности. Наши гиды — настоящие горцы тех регионов, в которых вы будете находиться.
Отзывы и рейтинг
2.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
2
Э
Эдуард
20 июл 2025
Природа выше всяких похвал. Всё остальное неудовлетворительно. Никому не советую с ними сотрудничать. Обязательств своих не исполняют. Половину времени и локаций потеряли из за неисправности автобуса.
Дата посещения: 19 июля 2025
в
вера
20 июл 2025
Экскурсия в Сулакский каньон - просто забыли за мной заехать на точку сбора, организатор сначала не отвечал, потом предложили самой из Каспийска доехать до Махачкалы, где меня час ждал автобус с другими туристами.
Д
Денис
5 мар 2025
Благодарю Мурад и его команду за отлично проведенное время. Экскурсия оправдала мои ожидание, а точнее получил больше чем ожидал!
Особенно понравилась прогулка на катере. Модный катер желтого цвета, который рассекал по воде, как будто лезвия режет воду!