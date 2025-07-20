Сулакский каньон - это гордость Дагестана и самый глубокий каньон Европы.Экскурсия начинается с вида на каньон с высоты посёлка Дубки, затем водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу, где открываются скалистые ущелья

и уединённые бухты. После обеда на базе отдыха, включающего свежевыловленную форель или хинкал, вы посетите бархан Сарыкум - крупнейший песчаный бархан Европы. Это уникальное место с особым климатом и редкими видами животных

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС и посёлок Дубки

Чтобы прочувствовать грандиозность Сулакского каньона, вы взглянете на него с высот посёлка Дубки. Полюбуетесь Чиркейской ГЭС, бирюзовой лентой реки Сулак, чудесными видами водохранилища и парящими над ним орлами. Любители экстрима могут прокатиться на зиплайне длиной 600 метров.

Чиркейское водохранилище

Живописный водоём простирается на 37 км в длину и достигает 7 км в ширину. Во время путешествия на катере вдоль его берегов перед вами откроются скалистые ущелья, уединённые бухты и массивные утёсы, отражённые в лазурной воде.

Активный отдых и обед

Сытный обед на базе отдыха включает свежевыловленную форель, запечённую на гриле, либо хинкал. Насладившись вкусным угощением, вы можете отправиться на прогулку верхом или испытать яркие эмоции, прокатившись на квадроциклах.

До обеда по желанию группы можно побывать в загадочной пещере Нохъо.

Бархан Сарыкум

Мы посетим крупнейший песчаный бархан Европы. Вы узнаете, как он образовался, почему климат этого места — особенный и какие редкие виды животных, включая обитателей Красной книги, можно встретить в этих краях.

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, комплексный обед

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы