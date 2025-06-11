Смотровые площадки Каспийска

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Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие к Сулакскому каньону из Каспийска
Местный Гранд-Каньон, смотровая площадка Язык Тролля, Чиркейская ГЭС и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Подниметесь на смотровую площадку Тёщин Язык, представляющую собой пятиметровый скальный выступ над пропастью»
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
В горах Дагестана: аулы Кахиб, Гоор и 3 смотровые (из Каспийска)
Увидеть древние аулы, башни и скалы, напоминающие мифических существ
Начало: Возле 3 школы
«14:00 — скальные смотровые площадки «Язык Тролля», «Орлиный» и «Лицо горянки»»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
4 июл в 06:00
4200 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Аулы Кахиб и Гоор + 3 смотровые в горах Дагестана
Из Каспийска - за красивыми видами и захватывающими историями, живущими в каждом камне
Начало: На улице Дахадаева
Расписание: во вторник в 06:45
7 июл в 06:45
14 июл в 06:45
4400 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский Каньон, смотровые Дубки и Тещин язык
Начало: Ваш адрес в Каспийске
Расписание: каждый день
9880 ₽
10 400 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Мы получили возможность в полной мере оценить природное великолепие Дагестана благодаря нашему гигу Гаджимураду, который проявил себя как превосходный водитель, но и как добрый и обаятельный человек!
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Всего 1 отзыв в Каспийске в категории "Смотровые площадки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Смотровые площадки»
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