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Смотровые площадки Каспийска

Найдено 4 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Каспийске, цены от 4200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Путешествие к Сулакскому каньону из Каспийска
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие к Сулакскому каньону из Каспийска
Местный Гранд-Каньон, смотровая площадка Язык Тролля, Чиркейская ГЭС и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Подниметесь на смотровую площадку Тёщин Язык, представляющую собой пятиметровый скальный выступ над пропастью»
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
В горах Дагестана: аулы Кахиб, Гоор и 3 смотровые (из Каспийска)
На автобусе
11 часов
Групповая
до 18 чел.
В горах Дагестана: аулы Кахиб, Гоор и 3 смотровые (из Каспийска)
Увидеть древние аулы, башни и скалы, напоминающие мифических существ
Начало: Возле 3 школы
«14:00 — скальные смотровые площадки «Язык Тролля», «Орлиный» и «Лицо горянки»»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
4 июл в 06:00
4200 ₽ за человека
Аулы Кахиб и Гоор + 3 смотровые в горах Дагестана
На автобусе
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Аулы Кахиб и Гоор + 3 смотровые в горах Дагестана
Из Каспийска - за красивыми видами и захватывающими историями, живущими в каждом камне
Начало: На улице Дахадаева
Расписание: во вторник в 06:45
7 июл в 06:45
14 июл в 06:45
4400 ₽ за человека
Сулакский Каньон, смотровые Дубки и Тещин язык
6 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский Каньон, смотровые Дубки и Тещин язык
Начало: Ваш адрес в Каспийске
Расписание: каждый день
9880 ₽10 400 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Сулакский Каньон, смотровые Дубки и Тещин язык
Мы получили возможность в полной мере оценить природное великолепие Дагестана благодаря нашему гигу Гаджимураду, который проявил себя как превосходный водитель, но и как добрый и обаятельный человек!
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Всего 1 отзыв в Каспийске в категории "Смотровые площадки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Путешествие к Сулакскому каньону из Каспийска;
  2. В горах Дагестана: аулы Кахиб, Гоор и 3 смотровые (из Каспийска);
  3. Аулы Кахиб и Гоор + 3 смотровые в горах Дагестана;
  4. Сулакский Каньон, смотровые Дубки и Тещин язык.
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Бархан Сарыкум;
  2. Сулакский каньон;
  3. Экраноплан «Лунь»;
  4. Форелевое хозяйство;
  5. Чиркейская ГЭС;
  6. Салтинский водопад;
  7. Водопад Тобот;
  8. Село Чох;
  9. Язык Тролля;
  10. Ирганайское водохранилище.
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июле 2026
Сейчас в Каспийске в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 4 экскурсии от 4200 до 10 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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