Елабуга — второй по значимости город в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным наследием. Одно из старейших поселений Татарстана с 1000-летней историей. Великолепная и неповторимая Елабуга приглашает вас в гости! Ощутите уют и очарование старинного купеческого города! Вдохните воздух шишкинских лесов, прикоснитесь к седой старине в многочисленных музеях Елабуги.
В ходе экскурсии мы посетим:
«Чертово городище» — укрепленное поселение Древних Булгар, являющееся природной достопримечательностью Елабуги и просто потрясающе красивым местом, признанным естественным памятником; Шишкинские пруды; Покровская церковь; Памятник Д. И. Стахееву; Петропавловское кладбище, где захоронена М. И. Цветаева; Мост молодоженов в парке «Тысячелетия» и т. д. А также один из предлагаемых музеев (зависит от загруженности музея в конкретный день):
- Дом-музей И. И. Шишкина, где провел детские и юношеские годы великий русский художник; Музей-усадьба Н. А. Дуровой, женщины-писательницы, «кавалерист-девицы»;
- Мемориальный комплекс М. И. Цветаевой; Музей уездной медицины им В. М. Бехтерева; Музей «Портомойня», воссоздающий обстановку платьемойни 19 века и рассказывающий об истории мыловарения и стирки; Музей-мастерская декоративно прикладного искусства, где можно изготовить куклы-обереги как например: «конь-огонь» из лыка, «домовенок» из мешковины, кукла-оберег «колокольчик» из ткани, мокрое валяние из шерсти и т. д.
- *в стоимость экскурсии по субботам в 09:00 включено питание (комплексный обед). На остальных рейсах у вас будет время (около 1 часа), чтобы самостоятельно поесть, например, в кафе на территории Елабуги (гид подскажет где это сделать).