Елабуга, старинный купеческий город

На автобусной экскурсии в Елабугу из Казани вы увидите Чертово городище, Шишкинские пруды,...

4.6
28 отзывов
На автобусной экскурсии в Елабугу из Казани вы увидите Чертово городище, Шишкинские пруды, Александровский сад, а также посетите место захоронения Марины Цветаевой и один из многочисленных музеев города на выбор.

Старинный город Елабуга - второй по значимости в Татарстане.

В 2000 году он был удостоен премии ЮНЕСКО за сохранение исторического наследия.

В разное время здесь проживали Марина Цветаева, Владимир Бехтерев, Надежда Дурова, Иван Шишкин.
Елабуга, старинный купеческий город
Елабуга, старинный купеческий город
Елабуга, старинный купеческий город
Елабуга, старинный купеческий город

Что вы увидите 🤩

  • Чертово городище
  • Шишкинские пруды
  • Площадь Тысячелетия Елабуги
  • Спасский собор XIX века
  • Петропавловское кладбище
  • Александровский сад
  • Памятник Д. И. Стахееву
  • Мост молодоженов
Елабуга — второй по значимости город в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным наследием. Одно из старейших поселений Татарстана с 1000-летней историей. Великолепная и неповторимая Елабуга приглашает вас в гости! Ощутите уют и очарование старинного купеческого города! Вдохните воздух шишкинских лесов, прикоснитесь к седой старине в многочисленных музеях Елабуги.

В ходе экскурсии мы посетим:

    «Чертово городище» — укрепленное поселение Древних Булгар, являющееся природной достопримечательностью Елабуги и просто потрясающе красивым местом, признанным естественным памятником; Шишкинские пруды; Покровская церковь; Памятник Д. И. Стахееву; Петропавловское кладбище, где захоронена М. И. Цветаева; Мост молодоженов в парке «Тысячелетия» и т. д. А также один из предлагаемых музеев (зависит от загруженности музея в конкретный день):

    • Дом-музей И. И. Шишкина, где провел детские и юношеские годы великий русский художник; Музей-усадьба Н. А. Дуровой, женщины-писательницы, «кавалерист-девицы»;
    • Мемориальный комплекс М. И. Цветаевой; Музей уездной медицины им В. М. Бехтерева; Музей «Портомойня», воссоздающий обстановку платьемойни 19 века и рассказывающий об истории мыловарения и стирки; Музей-мастерская декоративно прикладного искусства, где можно изготовить куклы-обереги как например: «конь-огонь» из лыка, «домовенок» из мешковины, кукла-оберег «колокольчик» из ткани, мокрое валяние из шерсти и т. д.
    • *в стоимость экскурсии по субботам в 09:00 включено питание (комплексный обед). На остальных рейсах у вас будет время (около 1 часа), чтобы самостоятельно поесть, например, в кафе на территории Елабуги (гид подскажет где это сделать).
     Что входит
    • Трансфер на автобусе
    • Услуги гида
    • Входные билеты в музеи
    • Питание (только на экскурсии по субботам в 09:00)
     Что не входит
    • Личные расходы
    • Питание (кроме экскурсии по субботам в 09:00)
    Начало и место завершения
    🚩 Начало и место завершения: ул. Ташаяк, 2
    Время проведения: Пятница и суббота
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Спутник К.
    Спутник К.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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