На автобусной экскурсии в Елабугу из Казани вы увидите Чертово городище, Шишкинские пруды, Александровский сад, а также посетите место захоронения Марины Цветаевой и один из многочисленных музеев города на выбор.



Старинный город Елабуга - второй по значимости в Татарстане.



В 2000 году он был удостоен премии ЮНЕСКО за сохранение исторического наследия.



В разное время здесь проживали Марина Цветаева, Владимир Бехтерев, Надежда Дурова, Иван Шишкин.