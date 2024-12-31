Ты узнаешь об известных татарках прошлого, купеческих династиях, увидишь старинные особняки и мечети, погуляешь по бывшему Сенному базару.
Описание аудиогида
Старо-Татарская слобода: душа Казани
Старо-Татарская слобода — это уникальное место, которое погружает вас в историческую атмосферу Казани. Здесь вы сможете узнать о знаменитых татарках прошлого, купеческих династиях, а также насладиться красотой старинных особняков и мечетей. Прогулка по этому району подарит вам возможность увидеть бывший Сенной базар и ощутить дух времени.
Что такое аудиоэкскурсия?
Аудиоэкскурсия — это удобный способ исследовать город. Мы предлагаем вам воспользоваться телеграм-ботом, который отправляет:
- локации;
- голосовые сообщения с увлекательными рассказами;
- статичные карты, чтобы вы не потерялись;
- фотографии и интересные факты.
Вы можете прийти на прогулку в удобное для вас время, без толпы и незнакомых людей. Это позволит вам насладиться каждым моментом и не отвлекаться на посторонние звуки.
Преимущества самостоятельной экскурсии
С аудиоэкскурсией вы можете:
- слушать экскурсовода без перебиваний;
- не ждать других участников, если у вас ограничено время;
- долго рассматривать детали и делать красивые фотографии.
Что взять с собой?
Для комфортной прогулки вам понадобятся:
- телефон;
- наушники;
- одежда и обувь по погоде;
- Powerbank (по возможности).
Не забудьте зарядить телефон перед выходом, чтобы ничего не упустить!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сенная площадь (сад Кирова)
- Дом Фукса
- Угол неверных
- Сенная мечеть
- Театр Камала
- Озеро Кабан
- Дом Азимовой
- Усадьба Сабитова
- Дом Муллина
- Дом Марджани
- Мечеть Марджани
- Дом Вали-бая
- Дом Ахмет-бая
- Дом Апанаевых
- Дом Исанбаевых
- Апанаевская мечеть
- Юнусовская площадь
- Усадьба Юнусовых-Апанаевых
- Дом Беркутова
- Дом Шамиля
- Дом Бахтеева
- Дом Губайдуллина
Что включено
- Продуманный маршрут
- Подробная информация о локациях
Что не входит в цену
- Наушники
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Для комфортной прогулки тебе понадобятся телефон, наушники, одежда и обувь по погоде. Будет здорово, если захватишь с собой Powerbank
- Начало экскурсии - Г. Камала 4а. Точное место встречи ты узнаешь после внесения предоплаты