Аудиоэкскурсия по Старо-татарской слободе

Старо-Татарская слобода — это душа исторической части Казани.

Ты узнаешь об известных татарках прошлого, купеческих династиях, увидишь старинные особняки и мечети, погуляешь по бывшему Сенному базару.
Аудиоэкскурсия по Старо-татарской слободе
Аудиоэкскурсия по Старо-татарской слободе
Аудиоэкскурсия по Старо-татарской слободе
Ближайшие даты:
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Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание аудиогида

Старо-Татарская слобода: душа Казани

Старо-Татарская слобода — это уникальное место, которое погружает вас в историческую атмосферу Казани. Здесь вы сможете узнать о знаменитых татарках прошлого, купеческих династиях, а также насладиться красотой старинных особняков и мечетей. Прогулка по этому району подарит вам возможность увидеть бывший Сенной базар и ощутить дух времени.

Что такое аудиоэкскурсия?

Аудиоэкскурсия — это удобный способ исследовать город. Мы предлагаем вам воспользоваться телеграм-ботом, который отправляет:

  • локации;
  • голосовые сообщения с увлекательными рассказами;
  • статичные карты, чтобы вы не потерялись;
  • фотографии и интересные факты.

Вы можете прийти на прогулку в удобное для вас время, без толпы и незнакомых людей. Это позволит вам насладиться каждым моментом и не отвлекаться на посторонние звуки.

Преимущества самостоятельной экскурсии

С аудиоэкскурсией вы можете:

  • слушать экскурсовода без перебиваний;
  • не ждать других участников, если у вас ограничено время;
  • долго рассматривать детали и делать красивые фотографии.

Что взять с собой?

Для комфортной прогулки вам понадобятся:

  • телефон;
  • наушники;
  • одежда и обувь по погоде;
  • Powerbank (по возможности).

Не забудьте зарядить телефон перед выходом, чтобы ничего не упустить!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сенная площадь (сад Кирова)
  • Дом Фукса
  • Угол неверных
  • Сенная мечеть
  • Театр Камала
  • Озеро Кабан
  • Дом Азимовой
  • Усадьба Сабитова
  • Дом Муллина
  • Дом Марджани
  • Мечеть Марджани
  • Дом Вали-бая
  • Дом Ахмет-бая
  • Дом Апанаевых
  • Дом Исанбаевых
  • Апанаевская мечеть
  • Юнусовская площадь
  • Усадьба Юнусовых-Апанаевых
  • Дом Беркутова
  • Дом Шамиля
  • Дом Бахтеева
  • Дом Губайдуллина
Что включено
  • Продуманный маршрут
  • Подробная информация о локациях
Что не входит в цену
  • Наушники
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.Г. Камала, 4А (крыша парковки)
Завершение: Ул. Татарстан, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для комфортной прогулки тебе понадобятся телефон, наушники, одежда и обувь по погоде. Будет здорово, если захватишь с собой Powerbank
  • Начало экскурсии - Г. Камала 4а. Точное место встречи ты узнаешь после внесения предоплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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