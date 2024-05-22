Старо-Татарская слобода — самый самобытный район Казани, в котором сохранилась старинная деревянная архитектура.
Во время квест-экскурсии вы увидите уникальные сохранившиеся татарские дома, очень похожие на русские, но в то же время не похожие ни на одни другие в мире, мечеть, построенную спустя 200 лет после покорения Казани, дома самых богатых купцов. Экскурсия проходит без участия живого гида.
Во время квест-экскурсии вы увидите уникальные сохранившиеся татарские дома, очень похожие на русские, но в то же время не похожие ни на одни другие в мире, мечеть, построенную спустя 200 лет после покорения Казани, дома самых богатых купцов. Экскурсия проходит без участия живого гида.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Озеро Кабан
- Улица Каюма Насыри
- Дом Апанаевых, Муллина, Марджани
- Усадьба Вали-бая
- Мечеть Аль-Марджани
- Апанаевская мечеть
- Дом Каушчи, Беркутова, Юнусовых-Апанаевых, Шамиля
- Галеевская мечеть
- Усадьба Вафы Бигаева
- Тихвинская церковь
- Мечеть Нурулла
- Театр Камала
Описание квеста
Что вас ждетИсторию Казани можно поделить на две эпохи: ханский период и русский период. Рубежом двух эпох жизни города по праву считается взятие Казани Иваном Грозным и присоединение города к Русскому царству. Благодаря (или же вопреки?) этому событию, Казань стала уникальным городом, где переплетаются две культуры — татарская и русская. Мы приглашаем вас на прогулку по Старо-Татарской слободе. Старо-Татарская Слобода — самый самобытный район Казани с богатым историческим наследием, где сохранилась старинная деревянная архитектура. Здесь бережно сохраняется деревянная застройка и неповторимый восточный колорит. Буквально каждый дом в слободе связан со знаковыми для татарской культуры именами. На экскурсии вы увидите уникальные сохранившиеся татарские дома, очень похожие на русские, но в то же время не похожие ни на одни другие в мире. Вы увидите первую мечеть, построенную только спустя 200 лет после покорения Казани. Мы поговорим про формирование татарской национальной архитектуры, литературы и театра, вы узнаете про татарский быт и про обитателей красочных татарских домов: как жили и кем были эти люди? Также мы покажем вам дома самых богатых купцов Казани XIX века. Старо-Татарская слобода умеет удивлять: на нашем маршруте будет даже православная церковь и готический особняк. Вы убедитесь, что Старо-Татарская слобода, как и сама Казань, является местом, где переплетаются культуры, религии и эпохи. Важно знать• Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Как только вы будете на месте старта, открывайте сайт на своих телефонах и следуйте инструкции, которую дал вам менеджер.
- Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса.
- Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank.
- Вам предстоит пройти 17 мест. Длина маршрута около 3 км. Примерное время прохождения — 120 минут.
Любой день, любое время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Кабан
- Улица Каюма Насыри
- Дом Апанаевых, Муллина, Марджани
- Усадьба Вали-бая
- Мечеть Аль-Марджани
- Апанаевская мечеть
- Дом Каушчи, Беркутова, Юнусовых-Апанаевых, Шамиля
- Галеевская мечеть
- Усадьба Вафы Бигаева
- Тихвинская церковь
- Мечеть Нурулла
- Театр Камала
Что включено
- Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
Завершение: Театр Камала
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Старо-Татарская слобода». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас
- Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Как только вы будете на месте старта, открывайте сайт на своих телефонах и следуйте инструкции, которую дал вам менеджер
- Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса
- Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank
- Вам предстоит пройти 17 мест. Длина маршрута около 3 км. Примерное время прохождения - 120 минут
- Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город
- Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке
- После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах
- Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наседкина
22 мая 2024
Было очень интересно. Много фактов. Нам понравилось, что мы не были привязаны ко времени. Квест прошли за два раза. Когда было свободное время.
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