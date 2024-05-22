Что вас ждет

Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса.

Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank.

Вам предстоит пройти 17 мест. Длина маршрута около 3 км. Примерное время прохождения — 120 минут.

Историю Казани можно поделить на две эпохи: ханский период и русский период. Рубежом двух эпох жизни города по праву считается взятие Казани Иваном Грозным и присоединение города к Русскому царству. Благодаря (или же вопреки?) этому событию, Казань стала уникальным городом, где переплетаются две культуры — татарская и русская. Мы приглашаем вас на прогулку по Старо-Татарской слободе. Старо-Татарская Слобода — самый самобытный район Казани с богатым историческим наследием, где сохранилась старинная деревянная архитектура. Здесь бережно сохраняется деревянная застройка и неповторимый восточный колорит. Буквально каждый дом в слободе связан со знаковыми для татарской культуры именами. На экскурсии вы увидите уникальные сохранившиеся татарские дома, очень похожие на русские, но в то же время не похожие ни на одни другие в мире. Вы увидите первую мечеть, построенную только спустя 200 лет после покорения Казани. Мы поговорим про формирование татарской национальной архитектуры, литературы и театра, вы узнаете про татарский быт и про обитателей красочных татарских домов: как жили и кем были эти люди? Также мы покажем вам дома самых богатых купцов Казани XIX века. Старо-Татарская слобода умеет удивлять: на нашем маршруте будет даже православная церковь и готический особняк. Вы убедитесь, что Старо-Татарская слобода, как и сама Казань, является местом, где переплетаются культуры, религии и эпохи. Важно знать• Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Как только вы будете на месте старта, открывайте сайт на своих телефонах и следуйте инструкции, которую дал вам менеджер.