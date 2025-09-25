Мои заказы

Байкерская мотопрогулка по Казани

Отправиться в путешествие по знаковым местам города - безопасно, но с драйвом
Мечты должны сбываться! Вы погрузитесь в атмосферу байкерской культуры, заедете в тематическое заведение и узнаете, что важно знать каждому, кто влюблён в мотоциклы. Короткий инструктаж — и вы уже на месте пассажира, мчитесь по улицам, ощущая свободу дороги. За рулём — опытные пилоты с водительским стажем от 12 лет и десятками тысяч километров за плечами.
5
4 отзыва
Байкерская мотопрогулка по Казани© Георгий
Байкерская мотопрогулка по Казани© Георгий
Байкерская мотопрогулка по Казани© Георгий

Описание экскурсии

Эта мотопрогулка не про скорость и опасность. Она — про кодекс чести, железное братство, историю легендарных клубов и особый взгляд на мир. Мы покажем вам город не из окна автобуса, а так, как её видят те, для кого дорога — это жизнь.

Итак, вы увидите:

  • Казанский кремль
  • Дворец Земледельцев
  • Национальную библиотеку Республики Татарстан
  • Центр семьи «Казан»
  • Казанскую «Пирамиду»
  • Секретное тематическое заведение

Организационные детали

  • Перед поездкой проводится инструктаж, каждый пассажир обязательно надевает шлем
  • Вес участника — не более 95 кг
  • Дети от 12 лет могут кататься пассажирами на стандартных двухколёсных мотоциклах, только если достают ногами до подножек мотоцикла
  • В дождливую погоду выдаём дождевики
  • С вами поедет опытный водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центра семьи «Казан»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
читать дальше

(коляской), подогревом и ветрозащитой. В прохладную погоду выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду, дождевики. За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот, а все шлемы оснащены голосовой связью. Прокатим с ветерком и в полной безопасности. Поехали!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
К
Кристина
25 сен 2025
Прогулка просто великолепная!!! Это была моя первая поездка на мотоцикле, и Олег сделал её незыбываемой (и конечно же безопасной)! 😍 С мотоцикла город выглядит совсем по-другому, особенно ночная Казань! 🔥
читать дальше

Отдельная благодарность Олегу за то, что подсказал удобные время и место встречи (я приплывала в Казань на теплоходе), позаботился о дополнительном утеплении и возврате меня на теплоход до его отплытия! 😁 В тот вечер был даже фейерверк как раз на том берегу, панорамой которого мы любовались - мы решили, что он однозначно в нашу честь)))

Екатерина
Екатерина
23 сен 2025
Поездка была просто невероятной! Это, пожалуй, лучшая экскурсия по Казани! Весело, легко и, что для меня было самым важным, безопасно! Настоятельно рекомендую!
Поездка была просто невероятной! Это, пожалуй, лучшая экскурсия по Казани! Весело, легко и, что для меняПоездка была просто невероятной! Это, пожалуй, лучшая экскурсия по Казани! Весело, легко и, что для меня
Е
Екатерина
24 авг 2025
Потрясающая поездка, в которой было всё - красивейшие виды вечерней Казани, интересные рассказы о достопримечательностях, которые мы проезжали, яркие эмоции и море впечатлений! Большое спасибо Олегу - великолепному собеседнику и
читать дальше

рассказчику, и что не менее важно, опытному водителю, с которым было абсолютно комфортно и безопасно. Рекомендую всем, кто хочет попробовать нестандартный формат экскурсии, зарядиться положительными эмоциями и открыть для себя Казань с новой стороны!

Е
Елена
24 авг 2025
Спасибо огромное за бурю эмоций!! Олег и Тимур - вы большие молодцы!! Прогулка превзошла все ожидания!!!

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии из Казани

Мистическая Казань
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны и легенды Казани: индивидуальная экскурсия
Казань хранит множество тайн, которые можно раскрыть на этой увлекательной экскурсии. Откройте для себя мистические истории и легенды города
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
История Казани в лицах
На машине
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
История Казани в лицах
Узнайте, как развивалась Казань через призму истории. От Кремля до IT-парка - вас ждут удивительные открытия и захватывающие рассказы
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6933 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
На машине
4 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
Коренная татарка расскажет о жизни Казани, её истории и традициях. Побывайте в исторических местах и насладитесь татарским чаем с национальной выпечкой
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани