Мечты должны сбываться! Вы погрузитесь в атмосферу байкерской культуры, заедете в тематическое заведение и узнаете, что важно знать каждому, кто влюблён в мотоциклы. Короткий инструктаж — и вы уже на месте пассажира, мчитесь по улицам, ощущая свободу дороги. За рулём — опытные пилоты с водительским стажем от 12 лет и десятками тысяч километров за плечами.
Описание экскурсии
Эта мотопрогулка не про скорость и опасность. Она — про кодекс чести, железное братство, историю легендарных клубов и особый взгляд на мир. Мы покажем вам город не из окна автобуса, а так, как её видят те, для кого дорога — это жизнь.
Итак, вы увидите:
- Казанский кремль
- Дворец Земледельцев
- Национальную библиотеку Республики Татарстан
- Центр семьи «Казан»
- Казанскую «Пирамиду»
- Секретное тематическое заведение
Организационные детали
- Перед поездкой проводится инструктаж, каждый пассажир обязательно надевает шлем
- Вес участника — не более 95 кг
- Дети от 12 лет могут кататься пассажирами на стандартных двухколёсных мотоциклах, только если достают ногами до подножек мотоцикла
- В дождливую погоду выдаём дождевики
- С вами поедет опытный водитель из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центра семьи «Казан»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Георгий — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
25 сен 2025
Прогулка просто великолепная!!! Это была моя первая поездка на мотоцикле, и Олег сделал её незыбываемой (и конечно же безопасной)! 😍 С мотоцикла город выглядит совсем по-другому, особенно ночная Казань! 🔥
Екатерина
23 сен 2025
Поездка была просто невероятной! Это, пожалуй, лучшая экскурсия по Казани! Весело, легко и, что для меня было самым важным, безопасно! Настоятельно рекомендую!
Е
Екатерина
24 авг 2025
Потрясающая поездка, в которой было всё - красивейшие виды вечерней Казани, интересные рассказы о достопримечательностях, которые мы проезжали, яркие эмоции и море впечатлений! Большое спасибо Олегу - великолепному собеседнику и
Е
Елена
24 авг 2025
Спасибо огромное за бурю эмоций!! Олег и Тимур - вы большие молодцы!! Прогулка превзошла все ожидания!!!
