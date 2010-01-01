Болгар — Северная Мекка

4.6
268 отзывов
Спутник К.
Спутник К. – Гид из Казани
Татарский город 🏙️ Болгар расположен на месте столицы ⭐️ волжских булгар.

Здесь народ в конце X века принял ислам.

Средневековый комплекс имеет большое значение для культуры Татарстана, Чувашии и России.

Вы увидите исторические сооружения Болгарского городища, современную Белую мечеть, узнаете об истории 📖 Северной Мекки и жизни города.
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Экскурсия

1 700 ₽ за человека

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Болгар — Северная Мекка
Болгар — Северная Мекка

Что вы увидите 🤩

  • Соборная мечеть
  • Большой Минарет и Малый Минарет
  • Восточный мавзолей
  • Северный мавзолей
  • Ханская усыпальница
  • Чёрная палата
  • Белая Мечеть
  • деревня Универсиады
Выездная автобусная групповая экскурсия ⛳.
Болгарское городище — столица ⭐️ одного из ранних государственных объединений Восточной Европы. Болгарский историко-архитектурный комплекс самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Болгар – святое для поволжских татар место. Здесь в 922 г. был принят ислам в качестве официальной государственной религии.
С 2010 года по инициативе и при попечительстве первого президента Татарстана Шаймиева в Булгаре началась широкомасштабная реализация программы республиканского Фонда сохранения и развития Булгара и Свияжска «Возрождение», включающая реставрацию и реконструкцию исторических достопримечательностей 🏛️ и строительство новых объектов культуры и инфраструктуры. Сооружены новые здания соборной Белой мечети (подобной по стилю мечети Кул-Шариф в Казани, но меньшей размерности), комплекса речного вокзала, гостиницы и экспозиционно-информационного центра музея-заповедника, музея хлеба с мельницей и пекарней, музея ремёсел с кузницей и других объектов.
Экскурсионная программа:09:00 — Встреча с туристами возле «Нулевой меридиан», напротив гостиницы «Ногай» ул. Баумана, 19. Выезд из Казани в город 🏙️ Болгар (209 км). Прибытие в Болгар. ;
Экскурсия ⛳ «Северная Мекка»
Более 700 лет назад на месте современного города Болгар находился древний город 🏙️, который был столицей Волжской Булгарии, раннефеодального государства, расположенного в междуречье Волги и Камы. Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии 🧭 вы сможете побродить меж белокаменных останков древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь.

Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища:

  • Соборная мечеть;
  • Восточный и Северный мавзолеи;
  • Ханская усыпальница;
  • Малый Минарет;
  • Черная палата;
  • Белая палата;
  • Ханская баня;
  • Ханский дворец;
  • Посещение Памятного знака, построенного в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в мире;
  • Посещение музея Болгарской цивилизации. Экспозиции музея повествуют о жизни болгарского народа – предков современных казанских татар.
  • 15:30 — Обед в кафе;
  • 16:15 — Посещение одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана — Ак мечет (Белая мечеть). Ни одно фото не способно передать в полной мере всей роскоши и торжественности этого чуда. Водоём, в котором отражается белая чинность строения, придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом;
  • 17:00 — Выезд из Болгара в Казань;
  • 20:00 — Прибытие в Казань к метро 🚇 Площадь Тукая.
  • Желаем приятного отдыха и ярких впечатлений!Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел (при группе до 10 чел. ).
Что входит
  • Проезд на новых автобусах
  • Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
  • Входные билеты в музеи.
Что не входит
  • Питание (комплексный обед) — 300 руб. (по желанию)
  • Радиогид для хорошей слышимости экскурсовода — 100 руб.
Болгар — Северная Мекка
Болгар — Северная Мекка
Болгар — Северная Мекка
Болгар — Северная Мекка
Время проведения: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник К.
Спутник К.
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