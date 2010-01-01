Выездная автобусная групповая экскурсия ⛳.

Болгарское городище — столица ⭐️ одного из ранних государственных объединений Восточной Европы. Болгарский историко-архитектурный комплекс самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Болгар – святое для поволжских татар место. Здесь в 922 г. был принят ислам в качестве официальной государственной религии.

С 2010 года по инициативе и при попечительстве первого президента Татарстана Шаймиева в Булгаре началась широкомасштабная реализация программы республиканского Фонда сохранения и развития Булгара и Свияжска «Возрождение», включающая реставрацию и реконструкцию исторических достопримечательностей 🏛️ и строительство новых объектов культуры и инфраструктуры. Сооружены новые здания соборной Белой мечети (подобной по стилю мечети Кул-Шариф в Казани, но меньшей размерности), комплекса речного вокзала, гостиницы и экспозиционно-информационного центра музея-заповедника, музея хлеба с мельницей и пекарней, музея ремёсел с кузницей и других объектов.

Экскурсионная программа:09:00 — Встреча с туристами возле «Нулевой меридиан», напротив гостиницы «Ногай» ул. Баумана, 19. Выезд из Казани в город 🏙️ Болгар (209 км). Прибытие в Болгар. ;

Экскурсия ⛳ «Северная Мекка»

Более 700 лет назад на месте современного города Болгар находился древний город 🏙️, который был столицей Волжской Булгарии, раннефеодального государства, расположенного в междуречье Волги и Камы. Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии 🧭 вы сможете побродить меж белокаменных останков древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь.

Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: