Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

Колоритная Красная слобода Определение «Красная» встречается в каждом старинном городе России. Так обычно называют самую красивую его часть. Вы погуляете по местной Красной слободе — уютному и живописному району, который сложился к 17 веку неподалеку от стен Казанского кремля. Я расскажу, как он стал центром светской жизни того времени и что сегодня происходит на улицах Лобачевского и Карла Маркса, где некогда жили дворяне и богатейшие купцы.
Истории старинных домов Вы познакомитесь с историей 📖 Казанского адмиралтейства, Ратуши и Городского театра и прогуляетесь 👣 по аллеям парка Черное озеро. А также услышите о визите Петра I, знаменитых выпускниках Императорской мужской гимназии и казанских театральных традициях. Выясните, что связывает Ленина с Отечественной войной 1812 года и какую роль в жизни Казани играло Дворянское собрание.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 на площади 1 мая
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я профессиональный историк и сотрудник музея. Всю жизнь прожила в Казани, и с детства меня окружали удивительные контрасты, которые привлекают в наш город множество путешественников. Здесь можно увидеть соседствующие мечети и православные храмы, услышать татарскую и русскую речь, сравнить традиции гостеприимства. На моих глазах город менялся — на смену деревянным домикам пришли каменные многоэтажки, но Казань не потеряла своей уникальной красоты и прелести. А я хочу поделиться своими знаниями, которые приобрела за годы тесного соприкосновения с татарской культурой, со всеми, кому интересна история и культура татарстанцев и замечательного города Казань!