Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

Индивидуальная экскурсия «Казань аристократическая» предлагает уникальную возможность узнать о жизни казанских аристократов в районе Красная слобода.Здесь сохранились дома, в которых жили дворяне и купцы, а также находились важные государственные учреждения.

Посетители узнают, как эти места связаны с известными личностями, такими как Г.Р. Державин и Л.Н. Толстой. Экскурсия включает прогулку по улицам Лобачевского и Карла Маркса, посещение Казанского адмиралтейства, Ратуши и Городского театра. Участники также услышат о визите Петра I и знаменитых выпускниках Императорской мужской гимназии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Казани - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок по Красной слободе. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами без лишней суеты. В октябре и апреле также можно провести экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой прогулка по Казани будет особенной благодаря заснеженным улицам, однако следует учитывать холодный климат. В любое время года экскурсия подарит незабываемые впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.