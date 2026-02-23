Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

Индивидуальная экскурсия по Красной слободе Казани раскроет тайны аристократов и старинных зданий. Узнайте, как эти места связаны с великими именами
Индивидуальная экскурсия «Казань аристократическая» предлагает уникальную возможность узнать о жизни казанских аристократов в районе Красная слобода.
Здесь сохранились дома, в которых жили дворяне и купцы, а также находились важные государственные учреждения. читать дальшеуменьшить
Посетители узнают, как эти места связаны с известными личностями, такими как Г.Р. Державин и Л.Н. Толстой. Экскурсия включает прогулку по улицам Лобачевского и Карла Маркса, посещение Казанского адмиралтейства, Ратуши и Городского театра. Участники также услышат о визите Петра I и знаменитых выпускниках Императорской мужской гимназии
Лучшее время для посещения Казани - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок по Красной слободе. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами без лишней суеты. В октябре и апреле также можно провести экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой прогулка по Казани будет особенной благодаря заснеженным улицам, однако следует учитывать холодный климат. В любое время года экскурсия подарит незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Казанский кремль
Красная слобода
Казанское адмиралтейство
Ратуша
Городской театр
Парк Черное озеро
Описание экскурсии
Колоритная Красная слобода
Определение «Красная» встречается в каждом старинном городе России. Так обычно называют самую красивую его часть. Вы погуляете по местной Красной слободе — уютному и живописному району, который сложился к 17 веку неподалеку от стен Казанского кремля. Я расскажу, как он стал центром светской жизни того времени и что сегодня происходит на улицах Лобачевского и Карла Маркса, где некогда жили дворяне и богатейшие купцы.
Истории старинных домов
Вы познакомитесь с историей Казанского адмиралтейства, Ратуши и Городского театра и прогуляетесь по аллеям парка Черное озеро. А также услышите о визите Петра I, знаменитых выпускниках Императорской мужской гимназии и казанских театральных традициях. Выясните, что связывает Ленина с Отечественной войной 1812 года и какую роль в жизни Казани играло Дворянское собрание.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 1 мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 2688 туристов
Я профессиональный историк и сотрудник музея. Всю жизнь прожила в Казани, и с детства меня окружали удивительные контрасты, которые привлекают в наш город множество путешественников. Здесь можно увидеть соседствующие мечети читать дальшеуменьшить
и православные храмы, услышать татарскую и русскую речь, сравнить традиции гостеприимства. На моих глазах город менялся — на смену деревянным домикам пришли каменные многоэтажки, но Казань не потеряла своей уникальной красоты и прелести. А я хочу поделиться своими знаниями, которые приобрела за годы тесного соприкосновения с татарской культурой, со всеми, кому интересна история и культура татарстанцев и замечательного города Казань!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
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3
–
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1
–
Наталия
Очень хвалю себя за умение находить абсолютно штучных людей 😄! Анастасия – невероятно приятный рассказчик! Мы гуляли с ней и слушали истории про неординарных личностей, про то, как менялась татарская читать дальшеуменьшить
письменность, разглядывали элементы архитектуры домов, на которые сами скорее всего бы не обратили внимания. Рекомендую от всей души! И тембр и скорость движения, и подача материала, и уровень грамотности – всё на высоком профессиональном уровне. Большое спасибо Анастасии за эту увлекательную прогулку!
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А
Анна
Эта экскурсия - Маленькая главка из истории Казани, но было все: картинки/локации, информация по делу/зданию. Профессионализм/энтузиазм рассказчика и полное вовлечение слушателей!
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Орусская
Экскурсия очень понравилась! Анастасия отлично владеет информацией, очень интересно рассказывает, видно, что человек грамотный, эрудированный и действительно отлично знает и любит тему о которой рассказывает! Экскурсия прошла в комфортном темпе, читать дальшеуменьшить
Анастасию приятно слушать, на все наши вопросы ответила, порекомендовала вкусные места, где покушать и порекомендовала заглянуть во дворик с отличным видом на Казань, который не входил в маршрут экскурсии. С удовольствием посетим ещё экскурсии, которые ведёт Анастасия! Успехов ей и процветания ❤️👌❤️
Спасибо Анастасии за увлекательный рассказ и прогулку по интересным местам. Экскурсия стала отличным дополнением к основным маршрутам при знакомстве с Казанью.
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Марина
Экскурсию порекомендую тем, кто приезжает в Казань на срок более двух-трех дней. Когда уже побывал на обзорной, осмотрел весь Кремль, прошел всю Баумана и Кремлевскую, а время еще осталось. Не читать дальшеуменьшить
"маст хэв", но интересное дополнение для более глубокого погружения в жизнь старой Казани. Анастасия хороший рассказчик, на шумных улицах пользуется микрофоном, все слышно, экскурсия получилась легкой и неутомительной, полтора часа пролетели как 15 минут. Единственное пожелание, сделать ее не индивидуальной, а групповой, как на экскурсии по Старо-Татарской слободе, что позволило бы немного снизить цену. В любом случае, мы не пожалели, что пошли. Казань очень красива и многообразна, не стоит лишать себя возможности узнать ее по-лучше, в компании с Анастасией у нас это получилось. Спасибо!