Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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Казань аристократическая

Погулять по дворянским и купеческим улицам и рассмотреть старинные особняки

Анастасия
Анастасия – Гид из Казани
Вы услышите истории 📖 казанских аристократов, издавна населявших колоритный район Красная слобода неподалеку от Казанского кремля.

Оцените сохранившиеся дома прошлых веков и узнаете, кто в них жил и какие государственные учреждения находились на их месте.

А также поймете, как с этими местами связаны Г.

Р.

Державин и Л.

Н.

Толстой.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Казань аристократическая
Казань аристократическая

Что вас ожидает

Колоритная Красная слобода
Определение «Красная» встречается в каждом старинном городе России. Так обычно называют самую красивую его часть. Вы погуляете по местной Красной слободе — уютному и живописному району, который сложился к 17 веку неподалеку от стен Казанского кремля. Я расскажу, как он стал центром светской жизни того времени и что сегодня происходит на улицах Лобачевского и Карла Маркса, где некогда жили дворяне и богатейшие купцы.

Истории старинных домов
Вы познакомитесь с историей 📖 Казанского адмиралтейства, Ратуши и Городского театра и прогуляетесь 👣 по аллеям парка Черное озеро. А также услышите о визите Петра I, знаменитых выпускниках Императорской мужской гимназии и казанских театральных традициях. Выясните, что связывает Ленина с Отечественной войной 1812 года и какую роль в жизни Казани играло Дворянское собрание.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на площади 1 мая
Казань аристократическая
Казань аристократическая
Казань аристократическая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Я профессиональный историк и сотрудник музея. Всю жизнь прожила в Казани, и с детства меня окружали удивительные контрасты, которые привлекают в наш город множество путешественников. Здесь можно увидеть соседствующие мечети и православные храмы, услышать татарскую и русскую речь, сравнить традиции гостеприимства. На моих глазах город менялся — на смену деревянным домикам пришли каменные многоэтажки, но Казань не потеряла своей уникальной красоты и прелести. А я хочу поделиться своими знаниями, которые приобрела за годы тесного соприкосновения с татарской культурой, со всеми, кому интересна история и культура татарстанцев и замечательного города Казань!
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Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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