Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Колоритная Красная слобода

Определение «Красная» встречается в каждом старинном городе России. Так обычно называют самую красивую его часть. Вы погуляете по местной Красной слободе — уютному и живописному району, который сложился к 17 веку неподалеку от стен Казанского кремля. Я расскажу, как он стал центром светской жизни того времени и что сегодня происходит на улицах Лобачевского и Карла Маркса, где некогда жили дворяне и богатейшие купцы.

Истории старинных домов

Вы познакомитесь с историей 📖 Казанского адмиралтейства, Ратуши и Городского театра и прогуляетесь 👣 по аллеям парка Черное озеро. А также услышите о визите Петра I, знаменитых выпускниках Императорской мужской гимназии и казанских театральных традициях. Выясните, что связывает Ленина с Отечественной войной 1812 года и какую роль в жизни Казани играло Дворянское собрание.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.