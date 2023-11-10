Соседство религий и народов — важнейшая часть облика Казани. Эту грань древнего города мы хотим передать вам на прогулке по мечетям Старо-Татарской слободы. Вы откроете историю традиционного квартала и его поселенцев. Познакомитесь с постулатами ислама и выясните, как местным жителям удается сохранять веротерпимость и вместе с тем свою идентичность.

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Описание

Что вас ожидает

Об исламе сквозь века

Через историю красивейших мусульманских храмов мы погрузимся в историю и культуру казанских татар, познакомимся с традициями татарского просветительства и благотворительности, а также проследим за приметами ренессанса татарской культуры.

Прогулка по колоритной Старо-Татарской слободе

Маршрут пролегает как по сложившимся туристическим тропам самой колоритной части Казани, так и по менее популярным уголкам. Во время экскурсии мы увидим 6 мечетей Старо-татарской слободы: поговорим об их архитектуре, истории создания, а также судьбах выдающихся людей. Как жили татары до завоевания Казани Иваном IV? Как им удалось сохранить свои традиции? Какой путь прошёл город того времени до современной Казани с её веротерпимостью? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на экскурсии!

Организационные детали