Изучить образцы исламской архитектуры и узнать о жизни мусульман изнутри
Соседство религий и народов — важнейшая часть облика Казани. Эту грань древнего города мы хотим передать вам на прогулке по мечетям Старо-Татарской слободы. Вы откроете историю традиционного квартала и его поселенцев.
Познакомитесь с постулатами ислама и выясните, как местным жителям удается сохранять веротерпимость и вместе с тем свою идентичность.
Познакомитесь с постулатами ислама и выясните, как местным жителям удается сохранять веротерпимость и вместе с тем свою идентичность.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Об исламе сквозь века
Через историю красивейших мусульманских храмов мы погрузимся в историю и культуру казанских татар, познакомимся с традициями татарского просветительства и благотворительности, а также проследим за приметами ренессанса татарской культуры.
Прогулка по колоритной Старо-Татарской слободе
Маршрут пролегает как по сложившимся туристическим тропам самой колоритной части Казани, так и по менее популярным уголкам. Во время экскурсии мы увидим 6 мечетей Старо-татарской слободы: поговорим об их архитектуре, истории создания, а также судьбах выдающихся людей. Как жили татары до завоевания Казани Иваном IV? Как им удалось сохранить свои традиции? Какой путь прошёл город того времени до современной Казани с её веротерпимостью? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на экскурсии!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
- Проведение экскурсии возможно и для группы более 5 человек. В этом случае стоимость составит 500 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Ш. Марджани
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Национальный музей Татарстана — Организатор в Казани
Мы — команда гидов Национального музея Республики Татарстан, крупнейшего музея Поволжья и сокровищницы местной истории. Профессиональные историки, экскурсоводы и просто любители татарской культуры, мы с радостью познакомим вас с историей города, а также расскажем о многолетних традициях татарского народа и покажем восточный колорит Казани.
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