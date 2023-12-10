Экскурсия по древним мечетям Казани - это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей татарского народа.
Посетители узнают о традициях татарского просветительства и благотворительности, а также увидят шесть мечетей Старо-Татарской слободы.
Маршрут
Посетители узнают о традициях татарского просветительства и благотворительности, а также увидят шесть мечетей Старо-Татарской слободы.
Маршрут
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальная архитектура мечетей
- 📜 История татарской культуры
- 🤝 Веротерпимость и традиции
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка
- 🏙️ Атмосфера Старо-Татарской слободы
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Казани - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. В зимние месяцы, с декабря по февраль, также можно посетить экскурсию, но стоит учесть, что погода может быть холодной, что может повлиять на комфорт прогулки. В остальное время года посещение также возможно, но стоит учитывать особенности погоды и загруженность города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мечети Старо-Татарской слободы
Описание экскурсии
Об исламе сквозь века
Через историю красивейших мусульманских храмов мы погрузимся в историю и культуру казанских татар, познакомимся с традициями татарского просветительства и благотворительности, а также проследим за приметами ренессанса татарской культуры.
Прогулка по колоритной Старо-Татарской слободе
Маршрут пролегает как по сложившимся туристическим тропам самой колоритной части Казани, так и по менее популярным уголкам. Во время экскурсии мы увидим 6 мечетей Старо-Татарской слободы: поговорим об их архитектуре, истории создания, а также судьбах выдающихся людей. Как жили татары до завоевания Казани Иваном IV? Как им удалось сохранить свои традиции? Какой путь прошёл город того времени до современной Казани с её веротерпимостью? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на экскурсии!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
- Проведение экскурсии возможно и для группы более 5 человек. В этом случае стоимость составит 500 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ш. Марджани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Национальный музей Татарстана — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 11 часов 10 минут
Провела экскурсии для 42 туристов
Мы — команда гидов Национального музея Республики Татарстан, крупнейшего музея Поволжья и сокровищницы местной истории. Профессиональные историки, экскурсоводы и просто любители татарской культуры, мы с радостью познакомим вас с историей города, а также расскажем о многолетних традициях татарского народа и покажем восточный колорит Казани.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилось! Экскурсовод интересно рассказывала и отвечала на все дополнительные возникающие вопросы, порекомендовала интересные места для посещения, которые не вошли в экскурсию.
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Много исторической информации, прекрасная речь, много архитектурно художественных фактов. Спасибо Анастасии!
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