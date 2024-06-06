1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: путешествие в историю
Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Музее Казанской Иконы
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «В Болгар на автобусе: Северная Мекка»
Погрузитесь в историю Поволжья с экскурсией в Болгар, где вас ждут уникальные памятники и мечети
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Казань православная
Посетить знаменитые святыни столицы Татарстана
Начало: у Кремля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 июня 2024В целом нормальная экскурсия. Не понравилось только, как на входе в турагенство за 5 мин до открытия очень грубо выпроводили.
- ППавел5 июня 2024Все понравилось.
- ЛЛариса30 мая 2024Ездили 29 мая. Экскурсия очень понравилась. Гид Лариса на протяжении всей экскурсии рассказывала материал. Спасибо большое за полученное удовольствие
- ИИрина6 мая 2024Прекрасный гид Диана. Интереснейшая экспозиция музея! Очень рекомендую перед посещением Богородицкого монастыря.
- ЕЕвгений30 апреля 2024Нам очень понравилось. Большое спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Паломнические туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Паломнические туры" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 319 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по теме «Паломнические туры», 319 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август