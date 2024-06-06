читать дальше Плюс платные аудиогиды. Экскурсии есть дешевле и аудиогиды выдают бесплатно, здесь же цена выше и за аудиогид заплати. Плюс обеды не 400, а 500. Мелочь, но как-то не располагает вернуться за другой экскурсией к этому турагентству

В целом нормальная экскурсия. Не понравилось только, как на входе в турагенство за 5 мин до открытия очень грубо выпроводили.