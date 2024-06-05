1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Автомобильное путешествие в древнейший монастырь Поволжья и самый яркий храм региона
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань Православная
Начало: Перед главным входом в Казанский Кремль
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
- ФФилютич17 мая 2024Замечательная экскурсия. Глубокое погружение в тему. Грамотно составленный, очень продуманный маршрут. Чувствуется неравнодушное отношение экскурсовода к теме. Много интересных фактов и подробностей. Спасибо большое Валерию! Буду рекомендовать эту экскурсию знакомым.
- ООльга22 марта 2024Великолепная экскурсия, только положительные впечатления! Огромный объем интересной и полезной информации. Рекомендуем всем!
- ААлина4 января 2024Прекрасная поездка на весь день. Очень интересные факты, без воды: познавательно, нестандартно, без дурацких выдумок и легенд. Учтите, что нормально поесть вам не удастся:) поэтому берите перекус с собой, потому что терять час на полноценный обед не очень хотелось.
- ННаталья21 декабря 2023Экскурсия прошла прям на Урааа. Дочери и мне очень понравилось, узнали много нового, слушать было приятно экскурсовода. Очень ждём встречи с нашим экскурсоводом еще раз👍👍👍👍🤗🤗🤗🤗
- ННаталья11 июля 2023Древний монастырь с интересной историей, где можно увидеть много святынь. Нам повезло увидеть алтарную икону! Атмосферное место, но сейчас там
- ВВячеслав2 июля 2023Спасибо Николаю за экскурсию в Зилантов монастырь и Храм Всех Религий 1 июля 2023 года. Впечатления особенно от Храма просто необыкновенные. Гид не жалеет времени, открыт для вопросов и дискуссий, доброжелателен и обладает хорошим чувством юмора. Рекомендуем! Вячеслав.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Зилантов монастырь»
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