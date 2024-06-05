Зилантов монастырь

Найдено 4 экскурсии в категории «Зилантов монастырь» в Казани, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Автомобильное путешествие в древнейший монастырь Поволжья и самый яркий храм региона
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
6 000 за всё до 3 чел.
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 3 чел.
Казань Православная
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Казань Православная
Начало: Перед главным входом в Казанский Кремль
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
    читать дальше

    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • Ф
    Филютич
    17 мая 2024
    Казань Православная
    Замечательная экскурсия. Глубокое погружение в тему. Грамотно составленный, очень продуманный маршрут. Чувствуется неравнодушное отношение экскурсовода к теме. Много интересных фактов и подробностей. Спасибо большое Валерию! Буду рекомендовать эту экскурсию знакомым.
  • О
    Ольга
    22 марта 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Великолепная экскурсия, только положительные впечатления! Огромный объем интересной и полезной информации. Рекомендуем всем!
  • А
    Алина
    4 января 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Прекрасная поездка на весь день. Очень интересные факты, без воды: познавательно, нестандартно, без дурацких выдумок и легенд. Учтите, что нормально поесть вам не удастся:) поэтому берите перекус с собой, потому что терять час на полноценный обед не очень хотелось.
  • Н
    Наталья
    21 декабря 2023
    Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
    Экскурсия прошла прям на Урааа. Дочери и мне очень понравилось, узнали много нового, слушать было приятно экскурсовода. Очень ждём встречи с нашим экскурсоводом еще раз👍👍👍👍🤗🤗🤗🤗
  • Н
    Наталья
    11 июля 2023
    Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
    Древний монастырь с интересной историей, где можно увидеть много святынь. Нам повезло увидеть алтарную икону! Атмосферное место, но сейчас там
    читать дальше

    идет ремонт некоторых зданий. Территория ухоженная, много красивых роз, видно что люди вкладывают в это место любовь и душу. Советую к посещению.

  • В
    Вячеслав
    2 июля 2023
    Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
    Спасибо Николаю за экскурсию в Зилантов монастырь и Храм Всех Религий 1 июля 2023 года. Впечатления особенно от Храма просто необыкновенные. Гид не жалеет времени, открыт для вопросов и дискуссий, доброжелателен и обладает хорошим чувством юмора. Рекомендуем! Вячеслав.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Зилантов монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
  2. Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
  3. «Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
  4. Казань Православная
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Зилантов монастырь" можно забронировать 4 экскурсии от 6 000 до 18 667. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по теме «Зилантов монастырь», 87 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам