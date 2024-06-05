Е Евгения Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей читать дальше запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍 Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы

Ф Филютич Казань Православная Замечательная экскурсия. Глубокое погружение в тему. Грамотно составленный, очень продуманный маршрут. Чувствуется неравнодушное отношение экскурсовода к теме. Много интересных фактов и подробностей. Спасибо большое Валерию! Буду рекомендовать эту экскурсию знакомым.

О Ольга Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей Великолепная экскурсия, только положительные впечатления! Огромный объем интересной и полезной информации. Рекомендуем всем!

А Алина Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей Прекрасная поездка на весь день. Очень интересные факты, без воды: познавательно, нестандартно, без дурацких выдумок и легенд. Учтите, что нормально поесть вам не удастся:) поэтому берите перекус с собой, потому что терять час на полноценный обед не очень хотелось.

Н Наталья Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день Экскурсия прошла прям на Урааа. Дочери и мне очень понравилось, узнали много нового, слушать было приятно экскурсовода. Очень ждём встречи с нашим экскурсоводом еще раз👍👍👍👍🤗🤗🤗🤗

Н Наталья Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день читать дальше идет ремонт некоторых зданий. Территория ухоженная, много красивых роз, видно что люди вкладывают в это место любовь и душу. Советую к посещению. Древний монастырь с интересной историей, где можно увидеть много святынь. Нам повезло увидеть алтарную икону! Атмосферное место, но сейчас там