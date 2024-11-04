Откройте для себя Казань с местным гидом, который знает город как свои пять пальцев! Вас ждёт увлекательная прогулка по улице Баумана, знакомство с уникальными достопримечательностями, включая колокольню Богоявленского собора и дом-книжку.
Погружаясь в атмосферу города, вы узнаете его историю и попробуете настоящие татарские блюда: чак-чак, эчпочмаки и губадию.
Погружаясь в атмосферу города, вы узнаете его историю и попробуете настоящие татарские блюда: чак-чак, эчпочмаки и губадию.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Откройте для себя Казань — секретные, самые «вкусные» места и история города с дружелюбным и творческим гидом, знающим каждый уголок города!
Прогулка по улице Баумана
Погрузитесь в атмосферу Казани, прогуливаясь по её главной улице. Вы увидите величественную колокольню Богоявленского собора, уникальный дом-книжку и памятник Кот. Откроете архитектурные шедевры и узнаете историю города. Казань — это не просто город, это живая история, полная древних традиций и уникальных вкусов. Наши гиды знают и любят его историю, получили высшее филологическое образование, изучая культуру и историю Казани. Они откроют для вас секреты кухни, рецептов, и, конечно, вы попробуете татарскую кухню на вкус. Кулинарное путешествие Вы попробуете лучший чак-чак в своей жизни и научитесь выбирать только самые вкусные варианты. Заглянете в старейшее казанское кафе, где вас ждут аппетитные эчпочмаки. За чашкой ароматного чая с молоком и душистыми травами мы расскажем о традициях татарской кухни. Также вы сможете попробовать сладкий пирог губадия. Важная информация:
- Меню согласовывается индивидуально с каждым клиентом и подстраивается под ваши вкусы.
- Экскурсия будет интересна и понятна путешественникам любого возраста. Можно приходить с детьми.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Баумана
- Колокольня Богоявленского собора
- Дом-книжка и памятник Казанскому Коту
Что включено
- Услуги гида
- Организация
Что не входит в цену
- Еда и напитки - 700-1000 руб.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата - 700 руб. на человека.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Тукая, у часов
Завершение: Улица Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Начало: Площадь Тукая, у часов. Это в двух шагах от метро Площадь Тукая
- Накануне с вами свяжется ваш гид
- Приходите голодными:
- Чек оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
4 ноя 2024
Огромное спасибо Маргарите! Она не только интересный рассказчик, но и очень приятный человек. Гастрономическая экскурсия под вкуснейший ужин — это нечто новое для нас, и мы в полном восторге! Всё было организовано просто отлично.
Л
Лариса
1 ноя 2024
Знакомство с Казанью мы начали с экскурсии о национальной кухне. Гид Азалия провела нас к кафе, попутно рассказывая интересные факты о городе. А дальше мы погрузились в мир татарских блюд. Всё — и кафе, и еда, и рассказы о традициях — было выше всяких похвал. Спасибо за этот тёплый и вкусный опыт!
А
Анастасия
31 окт 2024
Экскурсия с Дианой была чудесной! Мы путешествовали с двумя детьми, и им совсем не было скучно. Познакомиться с новым городом, его историей и кухней — это незабываемо. Спасибо за интересное и увлекательное путешествие!
Н
Наталья
30 окт 2024
Национальная кухня — это то, что не всегда удаётся попробовать без помощи знающего человека. Азалия не только познакомила нас с татарскими блюдами, но и рассказала массу интересных фактов об улице Баумана и местных традициях. Экскурсия получилась очень душевной, атмосферной и вкусной. Рекомендуем всем, кто хочет погрузиться в местную культуру!
Л
Людмила
24 окт 2024
Мы в восторге от экскурсии с Азалией! У нас были подростки, и даже они остались довольны. Узнали много интересного о Казани, её традициях и кухне. А дегустация… просто словами не передать! Спасибо Азалии и всей команде за такое настроение и впечатления!
Р
Роман
20 окт 2024
Большое спасибо Азалии за лаконичную, но очень интересную экскурсию. Всё было на высшем уровне, мы остались довольны!
Е
Екатерина
13 окт 2024
Отличная экскурсия с Азалией! Попробовали эчпочмаки, и они были невероятно вкусные. Большое спасибо за тёплую атмосферу!
Д
Дарья
13 окт 2024
Спасибо Маргарите за экскурсию! Всё чётко, ёмко и очень увлекательно. Информация подана так, что запоминается легко, а наши желудки благодарят за вкуснейшие блюда. Рекомендуем!
Т
Татьяна
12 окт 2024
Эта экскурсия удивила и порадовала. Узнавать историю народа через кухню оказалось невероятно интересно! Азалия сделала всё легко и увлекательно, а викторины добавили особого шарма. Благодаря ей я решилась попробовать губадию и не пожалела. Очень рекомендуем приходить голодными — это того стоит!
Е
Елена
7 окт 2024
Гид Маргарита — просто потрясающая! Экскурсия прошла легко, познавательно и оставила только тёплые воспоминания.
С
Светлана
7 окт 2024
Своё знакомство с Казанью мы начали с экскурсии с Маргаритой, и это было замечательно! Полтора часа прошли незаметно, мы получили много интересной информации и просто прекрасно провели время. Спасибо!
С
Светлана
23 сен 2024
Экскурсия с Маргаритой впечатлила. Она умеет делиться знаниями и заряжать любовью к своему городу. Благодарим за увлекательное путешествие!
В
Валерий
19 сен 2024
Спасибо Азалии за тёплый приём и знакомство с татарской кухней. Это было интересно, вкусно и уютно!
И
Ирина
16 сен 2024
Прекрасная прогулка с Азалией! Узнали много нового о кухне, традициях и истории. Всё прошло легко, душевно и познавательно.
П
Полина
15 сен 2024
Только приехали в Казань, сразу отправились на экскурсию — и не прогадали! Великолепно провели время, попробовали вкусные блюда, зарядились позитивом. Спасибо огромное!
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