Откройте для себя Казань — секретные, самые «вкусные» места и история города с дружелюбным и творческим гидом, знающим каждый уголок города!

Прогулка по улице Баумана

Погрузитесь в атмосферу Казани, прогуливаясь по её главной улице. Вы увидите величественную колокольню Богоявленского собора, уникальный дом-книжку и памятник Кот. Откроете архитектурные шедевры и узнаете историю города. Казань — это не просто город, это живая история, полная древних традиций и уникальных вкусов. Наши гиды знают и любят его историю, получили высшее филологическое образование, изучая культуру и историю Казани. Они откроют для вас секреты кухни, рецептов, и, конечно, вы попробуете татарскую кухню на вкус. Кулинарное путешествие Вы попробуете лучший чак-чак в своей жизни и научитесь выбирать только самые вкусные варианты. Заглянете в старейшее казанское кафе, где вас ждут аппетитные эчпочмаки. За чашкой ароматного чая с молоком и душистыми травами мы расскажем о традициях татарской кухни. Также вы сможете попробовать сладкий пирог губадия. Важная информация: