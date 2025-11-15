На экскурсии вы познакомитесь с двумя уникальными обителями. В их архитектуре переплелись элементы русского зодчества и татарского искусства. Вы узнаете об их судьбе, рассмотрите внутреннее убранство и святыни, которые привлекают паломников со всей России.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Зилантов Успенский монастырь. Основан в середине 16 века, вскоре после присоединения Казани к России. Он несколько раз возрождался после пожаров и разрушений, а Зилантова гора рядом с центром города — место, окутанное легендами и давним почитанием.

Раифский Богородицкий мужской монастырь. Создан в 1613 году. Здесь хранятся иконы, выполненные из камней и ракушек, а также знаменитая Грузинская икона Божьей Матери. Монастырь давно стал центром паломничества для людей разных вероисповеданий. Говорят, здесь даже лягушки не квакают, чтобы не мешать молитве.

На экскурсии вы увидите:

Крепостные стены и башни , украшенные символическими узорами

, украшенные символическими узорами Храмы и церкви в разных архитектурных стилях — от барокко до классицизма и модерна

— от барокко до классицизма и модерна Интерьеры с богатыми росписями, мозаиками и резьбой, создающие атмосферу торжества и святости

Организационные детали