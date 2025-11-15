На экскурсии вы познакомитесь с двумя уникальными обителями. В их архитектуре переплелись элементы русского зодчества и татарского искусства.
Вы узнаете об их судьбе, рассмотрите внутреннее убранство и святыни, которые привлекают паломников со всей России.
Описание экскурсии
Зилантов Успенский монастырь. Основан в середине 16 века, вскоре после присоединения Казани к России. Он несколько раз возрождался после пожаров и разрушений, а Зилантова гора рядом с центром города — место, окутанное легендами и давним почитанием.
Раифский Богородицкий мужской монастырь. Создан в 1613 году. Здесь хранятся иконы, выполненные из камней и ракушек, а также знаменитая Грузинская икона Божьей Матери. Монастырь давно стал центром паломничества для людей разных вероисповеданий. Говорят, здесь даже лягушки не квакают, чтобы не мешать молитве.
На экскурсии вы увидите:
- Крепостные стены и башни, украшенные символическими узорами
- Храмы и церкви в разных архитектурных стилях — от барокко до классицизма и модерна
- Интерьеры с богатыми росписями, мозаиками и резьбой, создающие атмосферу торжества и святости
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Kia Sportage. Сообщите заранее, если нужно детское кресло
- Время в пути из Казани до Раифского монастыря составит около 35–40 минут
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 747 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан. Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!
