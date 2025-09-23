Прогуляемся от площади 1 Мая до площади Свободы и познакомимся с историческом центром города. Пройдём по одной из первых улиц и той, что названа в честь легендарного математика. Увидим два парка, самый старый фонтан и пассажи. Я расскажу об истории двух площадей и объясню, какое значение они имеют для Казани.

Время начала: 16:00

Описание экскурсии

На площади 1 Мая вы увидите здание Гостиного двора, памятник поэту Мусе Джалилю и здание мэрии.

Гуляя по старинной улице Кремлёвской, рассмотрите два пассажа, здание почтамта, бывшую духовную семинарию и главный корпус Казанского федерального университета.

Свернём на улицу Лобачевского, где я расскажу об этом великом человеке.

Пройдёмся между двумя старинными парками и найдём цветочный магазин купца Квасникова, в котором до сих пор торгуют цветами.

Попадём на площадь Свободы, пройдя через Университетский сад и полюбовавшись первым фонтаном нашего города. Я покажу наш прославленный Оперный театр, здание Казанской ратуши и Большой концертный зал консерватории и расскажу их истории.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.