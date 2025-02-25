Во время экскурсии вы посетите окутанную мистикой фабрику Алафузова, где окунетесь в мир уникального сочетания архитектуры и искусства. Узнаете, как заводские руины превратились в культурный центр и как появился «Храм хлама».
А после мы отправимся в Храм всех религий — уникальный музей, который объединяет в одном месте основные мировые и значимые религии.
А после мы отправимся в Храм всех религий — уникальный музей, который объединяет в одном месте основные мировые и значимые религии.
Описание экскурсии
Фабрика Алафузова
В каждом городе есть здания и объекты, окутанные мистикой. В Казани это бывшая фабрика Алафузова, интерес к которой вырос в последние годы благодаря удивительным событиям, происходящим на ее территории. Впрочем, обо всем по порядку. Одно из самых необычных мест города «Фабрика Алафузова» была известна производством льна. Основатель — купец Иван Иванович Алафузов, год основания — 1859, расположена на территории заводских мануфактур XIX века. Когда фабрика разорилась и закрылась, решили продолжить дело Алафузова, открыв на территории «Лофт» для свободных художников, музыкантов и представителей андеграунд-культуры. На сегодняшний день это по-настоящему творческое пространство, где размещены танцевальные залы, мастерские, кузница, смотровая площадка. А также в этой стране чудес есть место не только инсталляциям разной степени сюра и загадочности, но и очаровательному винтажу. Вы узнаете:
как Фабрика проделала долгий путь от заводских руин до создания многофункционального культурного центра;
- мышиный домик, россыпь инсталляций, включая гибрид черного человека с плюшевым мишкой и прочие иные странности;
- смотровую площадку, откуда открывается вид на всю Казань, загадочный дом купца Котелова и Зилантову гору — место, где по легенде обитал символ Казани, змей Зилант.
- Храм всех религий — центр духовного единения.
как появился Арт-ангар, который стал известен как «Храм хлама», где проходят вечеринки с актуальной электронной музыкой, театральные представления, стендап-шоу, выставки современного искусства и стрит арта. Вы увидите:.
Продолжит наше путешествие посещение Вселенского храма — уникального музея, который объединяет в одном месте основные мировые и значимые религии. Храмовый комплекс с зелеными, желтыми и синими куполами, витражными окнами, мозаичными архитектурными деталями непременно поразит вас своей яркостью. Идейным вдохновителем и основателем такого необычного комплекса является местный художник и архитектор Ильдар Ханов. Расположен данный комплекс в пригороде Старое Аракчино, неподалеку от Казани. Вы увидите:
- Татарскую национальную галерею;
- Католический зал (концертный);
- Краеугольный камень Веры (по апостолу Петру);
- Зал Кришны, Будды, Шивы, Иудаизма, Православный и Языческий;
- мемориальные залы Ильдара Ханова, где представлены полотна художника. Архитектурный ансамбль поразит вас своим великолепием, а атмосфера Храма наполнит умиротворением.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пенсионеры
|2250 ₽
|Дети до 7 лет
|0 ₽
|Взрослые
|2500 ₽
|Дети 7-14 лет
|2250 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фабрика Алафузова
- Храм всех религий
Что включено
- Проезд на комфортабельных автобусах
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
- Входные билеты в Храм всех религий и на «Фабрику Алафузова»
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода - 200 руб. /чел. (наличными гиду)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
Завершение: Ул. Баумана, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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