Фабрика Алафузова

В каждом городе есть здания и объекты, окутанные мистикой. В Казани это бывшая фабрика Алафузова, интерес к которой вырос в последние годы благодаря удивительным событиям, происходящим на ее территории. Впрочем, обо всем по порядку. Одно из самых необычных мест города «Фабрика Алафузова» была известна производством льна. Основатель — купец Иван Иванович Алафузов, год основания — 1859, расположена на территории заводских мануфактур XIX века. Когда фабрика разорилась и закрылась, решили продолжить дело Алафузова, открыв на территории «Лофт» для свободных художников, музыкантов и представителей андеграунд-культуры. На сегодняшний день это по-настоящему творческое пространство, где размещены танцевальные залы, мастерские, кузница, смотровая площадка. А также в этой стране чудес есть место не только инсталляциям разной степени сюра и загадочности, но и очаровательному винтажу. Вы узнаете:

как Фабрика проделала долгий путь от заводских руин до создания многофункционального культурного центра;

мышиный домик, россыпь инсталляций, включая гибрид черного человека с плюшевым мишкой и прочие иные странности;

смотровую площадку, откуда открывается вид на всю Казань, загадочный дом купца Котелова и Зилантову гору — место, где по легенде обитал символ Казани, змей Зилант.

Храм всех религий — центр духовного единения.

как появился Арт-ангар, который стал известен как «Храм хлама», где проходят вечеринки с актуальной электронной музыкой, театральные представления, стендап-шоу, выставки современного искусства и стрит арта. Вы увидите:.

Продолжит наше путешествие посещение Вселенского храма — уникального музея, который объединяет в одном месте основные мировые и значимые религии. Храмовый комплекс с зелеными, желтыми и синими куполами, витражными окнами, мозаичными архитектурными деталями непременно поразит вас своей яркостью. Идейным вдохновителем и основателем такого необычного комплекса является местный художник и архитектор Ильдар Ханов. Расположен данный комплекс в пригороде Старое Аракчино, неподалеку от Казани. Вы увидите: