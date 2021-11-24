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Голубые озёра — памятник природы

Голубые озера — это одна из немногих природных достопримечательностей, которая находится в Татарстане. Голубых озер здесь три: Большое Голубое, Малое Голубое и Проточное, самое популярное из которых — Большое Голубое озеро. Озера имеют карстовое происхождение, поэтому вода в них всегда кристально чистая и холодная.

Голубые озёра — памятник природы с 1972 года, а с 1994 статус усилили до заповедного. Площадь заповедника 1910 га, суммарная площадь озёр — 0,3 га. Озёра являются старицами реки Казанки, протекающей в непосредственной близости, осложнённые котловинами карстового происхождения. Карстовые провалы появились в этой местности около 200 лет назад.

Прозрачная вода с оптическим эффектом линзы

Вода в озёрах отличается почти абсолютной прозрачностью и оптическим эффектом линзы, при котором глубина визуально кажется значительно меньше реальной. Цвет воды меняется от времени года и погоды от лазурного до чёрного. В сильные морозы вода озёр сильно парит локальным низким туманом.

Большое Голубое озеро на большей своей площади имеет среднюю глубину 1-3 метра, однако имеется две карстовые воронки — Большая и Малая Пучины. Глубина Большой Пучины 18 метров, Малой — 6 метров.

На Большом озере оборудованы мостки, поскольку здесь круглый год купаются моржи и любители дайвинга.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

страховка в дороге,

экскурсионно-транспортное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно: