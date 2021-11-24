Экскурсия на Голубые озёра

Мы посетим Голубые озера - одну из немногих природных достопримечательностей Татарстана

Мы посетим Голубые озера — одну из немногих природных достопримечательностей Татарстана.

Голубых озер здесь три: Большое Голубое, Малое Голубое и Проточное.

Вода в них почти абсолютно прозрачная, обладает оптическим эффектом линзы, при котором глубина визуально кажется значительно меньше реальной.
Экскурсия на Голубые озёра
Экскурсия на Голубые озёра
Экскурсия на Голубые озёра
Экскурсия на Голубые озёра
Экскурсия на Голубые озёра
Экскурсия на Голубые озёра

Что вы увидите 🤩

  • Большое Голубое озеро
  • Проточное озеро
  • Малое Голубое озеро.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

Голубые озёра — памятник природы

Голубые озера — это одна из немногих природных достопримечательностей, которая находится в Татарстане. Голубых озер здесь три: Большое Голубое, Малое Голубое и Проточное, самое популярное из которых — Большое Голубое озеро. Озера имеют карстовое происхождение, поэтому вода в них всегда кристально чистая и холодная.
Голубые озёра — памятник природы с 1972 года, а с 1994 статус усилили до заповедного. Площадь заповедника 1910 га, суммарная площадь озёр — 0,3 га. Озёра являются старицами реки Казанки, протекающей в непосредственной близости, осложнённые котловинами карстового происхождения. Карстовые провалы появились в этой местности около 200 лет назад.
Прозрачная вода с оптическим эффектом линзы
Вода в озёрах отличается почти абсолютной прозрачностью и оптическим эффектом линзы, при котором глубина визуально кажется значительно меньше реальной. Цвет воды меняется от времени года и погоды от лазурного до чёрного. В сильные морозы вода озёр сильно парит локальным низким туманом.
Большое Голубое озеро на большей своей площади имеет среднюю глубину 1-3 метра, однако имеется две карстовые воронки — Большая и Малая Пучины. Глубина Большой Пучины 18 метров, Малой — 6 метров.
На Большом озере оборудованы мостки, поскольку здесь круглый год купаются моржи и любители дайвинга.
Важно знать
Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • страховка в дороге,
  • экскурсионно-транспортное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • страховку в дороге
  • экскурсионно-транспортное обслуживание.
Что не входит?
  • обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, пл. Тысячелетия, д. 2
Завершение: Казань, пл. Тысячелетия, д. 2.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9:30

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