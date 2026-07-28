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Экскурсия на Голубые озёра и Зилантов монастырь

Голубые озера: отличное место для моржей и любителей дайвинга в любое время года
Всего в 10 киломтрах от центра Казани находится удивительное место — три озера с голубой водой. Вода в этих озерах кристально чистая, а глубина кажется намного меньше реальной. На Большом озере есть мостики для купания. Кстати, здесь купаются в любое время года. Это излюбленное место моржей и любителей дайвинга.
4.7
525 отзывов
Экскурсия на Голубые озёра и Зилантов монастырь
Экскурсия на Голубые озёра и Зилантов монастырь
Экскурсия на Голубые озёра и Зилантов монастырь

Описание экскурсии

Что вас ждет Голубые озёра — памятник природы Голубые озера — это одна из немногих природных достопримечательностей, которая находится в Татарстане. Голубых озер здесь три: Большое Голубое, Малое Голубое и Проточное, самое популярное из которых — Большое Голубое озеро. Озера имеют карстовое происхождение, поэтому вода в них всегда кристально чистая и холодная. Голубые озёра — памятник природы с 1972 года, а с 1994 статус усилили до заповедного. Площадь заповедника 1910 га, суммарная площадь озёр — 0,3 га. Озёра являются старицами реки Казанки, протекающей в непосредственной близости, осложнённые котловинами карстового происхождения. Карстовые провалы появились в этой местности около 200 лет назад. Прозрачная вода с оптическим эффектом линзы Вода в озёрах отличается почти абсолютной прозрачностью и оптическим эффектом линзы, при котором глубина визуально кажется значительно меньше реальной. Цвет воды меняется от времени года и погоды от лазурного до чёрного. В сильные морозы вода озёр сильно парит локальным низким туманом. Большое Голубое озеро на большей своей площади имеет среднюю глубину 1-3 метра, однако имеется две карстовые воронки — Большая и Малая Пучины. Глубина Большой Пучины 18 метров, Малой — 6 метров. На Большом озере оборудованы мостки, поскольку здесь круглый год купаются моржи и любители дайвинга. Важно знать Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:

• страховка в дороге, • экскурсионно-транспортное обслуживание. Туристы оплачивают самостоятельно:

обед.

Ежедневно 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большое Голубое озеро
  • Зилантов монастырь
Что включено
  • Экскурсионно-транспортное обслуживание.
Что не входит в цену
  • Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Баумана, 80/7, у памятника Шаляпину
Завершение: Улица Баумана, 80/7
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 525 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Экскурсию на Голубые озера и Зилантов монастырь проводил экскурсовод Горбунов Виктор Алексеевич, и это обусловило превосходное впечатление об экскурсии. Он очень подробно вел рассказ об истории Татарстана, и Казани в
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частности, по ходу всей автобусной экскурсии (ни один другой экскурсовод, а их до этого было 4, ни о чем подобном не рассказывал). На самих Голубых озерах Виктор Алексеевич построил пешую экскурсию очень интересно, предоставив время на рассказ, на фотосессию и свободную прогулку. В Зилантов монастырь приехали после Голубых озер, сам монастырь произвел умиротворение и спокойствие. Общее впечатление от экскурсии приятное. Выбирайте, если это возможно, экскурсовода Горбунова В. А., не пожалеете, услышите его рассказ с нотками юмора.
P.S. из нюансов экскурсии: посадка/оплата на автобус организована и быстрая, аудиогиды работающие и бесплатные, автобус с кондиционером. На Голубых озерах несколько санитарных остановок бесплатных, в монастыре есть возможность набрать святой воды. Также в монастыре можно купить булочку с корицей и посетить санитарную комнату.

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Е
Я в восторге от экскурсовода Виктор и самой экскурсии. Пожилой мужчина рассказывал о достопримечательностях и о простых вещах с юмором."В Казань приезжают много известностей,кроме вас, ещё приезжают писатели, художники, музыканты";"У
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вас принято встречать гостей с хлебом и солью, а у нас с чак-чаком, соли не надо, он и так сладкий";"раньше в голубые озера в новый год ныряли дайверы и на дно ставили ёлочку. Непонятно, как они пили шампанское";"в автобусе можете оставить свои вещи. Купальники тоже оставляйте, в большом голубом купаться нельзя"
Но купальник все равно берите. Можно будет окунуться в Купельне и в Источнике:"одна девушка искупалась и говорит, что похудела на 10 лет. Обещала вернуться, но не приехала. Видимо пошла снова в школу"

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И
Замечательная экскурсия! Большое спасибо гиду Горбунову Виктору. Узнали много познавательной и интересной информации не только по теме экскурсии, но и о городе. Отличное чувство юмора! Спасибо.
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О
Экскурсия понравилась. Понравилось малое озеро, очень красивое. Впечатлил монастырь.
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Р
Всё понравилось Спасибо!
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И
отличная экскурсия
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