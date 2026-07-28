Что вас ждет Голубые озёра — памятник природы Голубые озера — это одна из немногих природных достопримечательностей, которая находится в Татарстане. Голубых озер здесь три: Большое Голубое, Малое Голубое и Проточное, самое популярное из которых — Большое Голубое озеро. Озера имеют карстовое происхождение, поэтому вода в них всегда кристально чистая и холодная. Голубые озёра — памятник природы с 1972 года, а с 1994 статус усилили до заповедного. Площадь заповедника 1910 га, суммарная площадь озёр — 0,3 га. Озёра являются старицами реки Казанки, протекающей в непосредственной близости, осложнённые котловинами карстового происхождения. Карстовые провалы появились в этой местности около 200 лет назад. Прозрачная вода с оптическим эффектом линзы Вода в озёрах отличается почти абсолютной прозрачностью и оптическим эффектом линзы, при котором глубина визуально кажется значительно меньше реальной. Цвет воды меняется от времени года и погоды от лазурного до чёрного. В сильные морозы вода озёр сильно парит локальным низким туманом. Большое Голубое озеро на большей своей площади имеет среднюю глубину 1-3 метра, однако имеется две карстовые воронки — Большая и Малая Пучины. Глубина Большой Пучины 18 метров, Малой — 6 метров. На Большом озере оборудованы мостки, поскольку здесь круглый год купаются моржи и любители дайвинга. Важно знать Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:

• страховка в дороге, • экскурсионно-транспортное обслуживание. Туристы оплачивают самостоятельно:

обед.