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Экскурсия на остров-град Свияжск

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Казани
Свияжск – исторический город 🏙️ в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги в Волгу.

Казанский хан Шигалей заложил здесь город 24 мая 1551 года, при государе Иване Грозном.

Первоначально все строения града были деревянными, но со временем их заменили каменными.

В советские времена сюда свозили репрессированных заключенных, а в 1957 из-за наполнения Куйбышевского водохранилища город отрезало от основной земли, и он стал островом.

Сейчас Свияжск хранит в себе богатейшую историю 📖, начиная с XVI века.

Познакомится с ней предлагаем и мы вам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия на остров-град Свияжск
Экскурсия на остров-град Свияжск

Что вы увидите

  • остров-град Свияжск
  • монастыри города: мужской Богородице-Успенский
  • Свияжский Иоанно-Предтеченский
  • церковь Святой Троицы
  • смотровая площадка Рождественской площади и др.
Путешествие длинной в один день на сказочный остров-град Свияжск с монастырями, храмами, палатами, музеями и трапезными.
Пройдем по старинным улочкам, берущим свое начало в XVI веке.
Увидим древние монастыри города: мужской Богородице-Успенский, Свияжский Иоанно-Предтеченский.
Осмотрим самый старый храм края, церковь ⛪ Святой Троицы. В ней молился Иван Грозный перед походом на Казань.
Посетим смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается живописный вид на Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспорт
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Экскурсия на остров-град Свияжск
Экскурсия на остров-град Свияжск
Экскурсия на остров-град Свияжск
Экскурсия на остров-град Свияжск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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