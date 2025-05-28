Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить града были деревянными, но со временем их заменили каменными.



В советские времена сюда свозили репрессированных заключенных, а в 1957 из-за наполнения Куйбышевского водохранилища город отрезало от основной земли, и он стал островом. Сейчас Свияжск хранит в себе богатейшую историю, начиная с XVI века. Познакомится с ней предлагаем и мы вам. Свияжск – исторический город в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги в Волгу. Казанский хан Шигалей заложил здесь город 24 мая 1551 года, при государе Иване Грозном. Первоначально все строения 4.8 28 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Казани Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 28 отзывов 5 часов 1-5 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Путешествие длинной в один день на сказочный остров-град Свияжск с монастырями, храмами, палатами, музеями и трапезными. Пройдем по старинным улочкам, берущим свое начало в XVI веке. Увидим древние монастыри города: мужской Богородице-Успенский, Свияжский Иоанно-Предтеченский. Осмотрим самый старый храм края, церковь Святой Троицы. В ней молился Иван Грозный перед походом на Казань. Посетим смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается живописный вид на Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Остров-град Свияжск

Монастыри города: мужской Богородице-Успенский

Свияжский Иоанно-Предтеченский

Церковь Святой Троицы

Смотровая площадка Рождественской площади и др Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты - 100 руб. с чел.

Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.