Свияжск – исторический город в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги в Волгу. Казанский хан Шигалей заложил здесь город 24 мая 1551 года, при государе Иване Грозном. Первоначально все строения
Описание экскурсииПутешествие длинной в один день на сказочный остров-град Свияжск с монастырями, храмами, палатами, музеями и трапезными. Пройдем по старинным улочкам, берущим свое начало в XVI веке. Увидим древние монастыри города: мужской Богородице-Успенский, Свияжский Иоанно-Предтеченский. Осмотрим самый старый храм края, церковь Святой Троицы. В ней молился Иван Грозный перед походом на Казань. Посетим смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается живописный вид на Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров-град Свияжск
- Монастыри города: мужской Богородице-Успенский
- Свияжский Иоанно-Предтеченский
- Церковь Святой Троицы
- Смотровая площадка Рождественской площади и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты - 100 руб. с чел.
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Спасибо. Нам понравилось все. И Храм всех религий, и экскурсия по Свияжску. Экскурсовод был на высоте, материал подобран интересный.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо. Нам понравилось все. И Храм всех религий, и экскурсия по Свияжску. Экскурсовод был на высоте, материал подобран интересный.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Огромная благодарность гиду Гузель за интересную, познавательную и очень душевную экскурсию. Трансфер комфортабельный.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Огромная благодарность гиду Гузель за интересную, познавательную и очень душевную экскурсию. Трансфер комфортабельный.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Огромная благодарность гиду Гузель за интересную, познавательную и очень душевную экскурсию. Трансфер комфортабельный.
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Хороший экскурсовод, всё подробно рассказала о Свияжске, остались приятные впечатления о поездке. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов»
Групповая
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны
Начало: У отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
На моторной лодке отправляйтесь к острову Свияжск, где откроются тайны древней истории и величие православных монастырей
Начало: В пригороде Казани (Зеленодольский район, деревня ...
15 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от 15 600 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Остров-град Свияжск - на теплоходе из Казани
По Волге добраться до города-крепости, пройти по мощёным улочкам и посетить старинные святыни
Начало: В Речном порту
Расписание: во вторник и субботу в 10:00
11 авг в 10:00
15 авг в 10:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Побывать в действующих старинных монастырях и полюбоваться природой Волжско-Камского заповедника
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра гор...
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
12 000 ₽ за экскурсию