Путешествие длинной в один день на сказочный остров-град Свияжск с монастырями, храмами, палатами, музеями и трапезными.

Пройдем по старинным улочкам, берущим свое начало в XVI веке.

Увидим древние монастыри города: мужской Богородице-Успенский, Свияжский Иоанно-Предтеченский.

Осмотрим самый старый храм края, церковь ⛪ Святой Троицы. В ней молился Иван Грозный перед походом на Казань.

Посетим смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается живописный вид на Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены.