55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Остров-град Свияжск

Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии

Александр
Задать вопрос
Александр – ваш гид
Свияжск — живописный и тихий остров вверх по Волге, который сможет рассказать об эволюции Русской государственности эпохи Ивана Грозного и амбициях молодого царя.

На прогулке вы исследуете это место, услышите его историю и рассмотрите уникальные фресковые росписи 16 века.
5850 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 9 человек
Встреча Ваш отель в пределах исторического центра.
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии55 отзывов
4.85
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск

Что вас ожидает

Главные памятники Свияжска
Площадь острова 67 гектаров, перемещение только пешком, поэтому для исследования всего Свияжска и целого дня будет мало. Поэтому лимитированный маршрут охватывает ключевые достопримечательности. Приготовитесь изучить фрески Успенского собора — памятника ЮНЕСКО, посетить Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянную Троицкую церковь и Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости». Мы рассмотрим комплекс городской застройки на Рождественской площади, а если останется время, посетим один из свияжских музеев. Во время нашей прогулки вы узнаете:

  • Как готовую крепость, больше Московского Кремля, Иван Грозный с военными инженерами смогли перевести в Казанский край и построить за 4 недели
  • Как исламская культура нашла отражение в росписях православного храма
  • Чем отличается церковная живопись 16 века от других эпох
  • Как архитектура Запада ушла так далеко на Восток
  • Как многообразие культурных традиций, глубину истории и желание ее сохранить высоко оценили эксперты ЮНЕСКО
  • И много того, чего не узнаешь в путеводителях.

Страницы советской истории
Позже мы приоткроем завесу тайн периода сталинских репрессий: перед вами оживут воспоминания местных жителей о ГУЛАГ и тюрьме НКВД, вербальная архивная хроника о полит-заключенных, задокументированные цифры узников и часть взорванного руинного Свияжска.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • трансфер для группы 1-3 человека — 2500 руб.; 4-9 человек — 3500 руб.
  • билеты на остров 100 руб./чел
  • билеты в музей по желанию 250 руб./чел

Как проходит экскурсия

  • экскурсия начинается и заканчивается в Казани
  • По рекомендациям ЮНЕСКО и музея заповедника любой объект на острове может быть закрыт для посещения в любой момент без объяснения причин.
  • Экскурсия в Свияжск — это одна из самых емких и сложных в смысле требуемого запаса внимания и эмоций. Поэтому прогулка рекомендуется для подростков старше 16 лет.
  • Не допускается нахождение на территории острова в состоянии алкогольного или иного опьянения
    Ежегодно Свияжск посещает 700 тысяч организованных туристов, поэтому ваш терпеливый и позитивный настрой очень поможет гиду создать положительную атмосферу. Со своей стороны я всегда делаю все возможное, чтобы ожидания в возможных очередях было минимальным, а маршрут был максимально комфортным и интересны.

Время посещения памятников

  • Успенский собор: с 1 мая по 30 сентября в сухую погоду
  • Никольская трапезная церковь: посещение бесплатно ежедневно кроме пн и вт
  • Троицкая деревянная церковь: с 1 мая по 30 сентября в сухую погоду
  • Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости»: круглогодично
  • Посещение одного музея (по желанию, входные билеты оплачиваются отдельно в выбранном музее): возможно при соблюдении тайминга 5 часов
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель в пределах исторического центра..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр
Александр
Писатель. Лицензированный экскурсовод по памятникам ЮНЕСКО Казанский Кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и на Голубые озёра. Я готов помочь вам лучше узнать наш город.
Напишите мне

55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Очень понравилась и экскурсия, и экскурсовод. Незабываемые впечатления от острова-града сложились в большей мере благодаря Александру. Рассказ длился в течение всего пути, и в машине, и на месте. Увлекательно, ни разу не скучно. Александр превосходный рассказчик и внимательный собеседник- был дан ответ на любой наш вопрос. Деликатный, интеллигентный, эрудированный и внимательный-такой и должен быть , на мой взгляд, экскурсовод. Все наши ожидания от экскурсии оправдались. Сравнить было с чем, Александр для нас стал лучшим в Казани. Рекомендуем однозначно!
15 января 2020
Спасибо Александру! Настоящий профессионал! Будем всем своим друзьям и знакомым рекомендовать!
13 января 2020
Александр - прекрасный экскурсовод. Забрал нас от гостиницы на арендованной машине, в пути рассказал много интересных фактов о Казани и Свияжске. Приятно было, что Александр сидел в машине к нам лицом и общался с нами, а не голосил в микрофон, как многие экскурсоводы. На все вопросы отвечал подробно, не отказался сфотографировать нас.
Дополнительно посетили Храм всех религий.
Нашей компании было комфортно и интересно на протяжении всей экскурсии.
9 ноября 2019
Индивидуальная экскурсия из содержательности, длительности проведения, возможности заинтересовать материалом экскурсантов не оправдано дорога: 5200 рублей экскурсия, 2000 рублей водителю за 4 часа работы и приобретение билетов в сам комплекс -140 руб За такие деньги данную экскурсию гостям Казани я не рекомендую.
6 ноября 2019
Все было замечательно:приятный молодой человек, узнал, какие "знания" у нас есть, внимательный, спокойный. Приглашайте в качестве экскурсовода Александра. Спасибо. Увозим прекрасные впечатления о земле Татарстана
5 ноября 2019
Остров-град Свияжск очень понравился. Экскурсия была в ноябрьские праздники. Хотелось бы вернуться в это удивительное место, но в более тёплую погоду). Александр сделал нашу поездку очень увлекательной и насыщенной. Его интересно было слушать. Он отвечал на все наши вопросы, благодаря чему время в пути прошло незаметно. Большое спасибо!
2 октября 2019
Экскурсия была очень интересная и насыщенная. Гид -настоящий профессионал, получили большое удовольствие, спасибо Александру!
10 сентября 2019
Интересная экскурсия, много сведений про разные времена, хороший гид, с которым приятно общаться. Однозначно рекоммендую.
27 августа 2019
Отличная экскурсия!
Очень хорошо был организован трансфер, с приятным водителем.
Очень живая подача разнообразной информации.
Нам очень понравилось:-)
26 августа 2019
Спасибо Александру за экскурсию - было очень увлекательно и познавательно!
Ещё 45 отзывов

Александр проводит ещё 5 экскурсий

Казанский Кремль сквозь векаКазанский Кремль сквозь векаКазанский Кремль сквозь века
2600 за экскурсию
1.5 часа
85 отзывов
История единства народов и религий Татарстана на экскурсии по памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО
Вы посетите основные объекты Казанского Кремля, построенные в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана, и проследите историю древнейшей части города. Я расскажу и покажу, как рос и менялся наш Казанский Кремль во времени, как здесь начинали жить бок о бок две мировые культуры — русская и татарская, две мировые религии — христианство и ислам.
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городуКонтрасты Казани на автомобильной экскурсии по городуКонтрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
5850 за экскурсию
3 часа
52 отзыва
Обзорная программа с посещением Казанского Кремля
Обозревая город из окна автомобиля, за короткий промежуток времени вы сможете познакомиться со всем историческим дореволюционным центром города и объектами современного города. Вы увидите, как ярким контрастом в нашем городе переплетается история с современностью.
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизньСтаро-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизньСтаро-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
2600 за экскурсию
1.5 часа
14 отзывов
О быте, религии и традициях казанского коренного населения в 18-19 веках
Так много татар живет в мире, и там мало о них знают... И, пожалуй, еще меньше знают о казанских татарах. А между тем, они составляют ведущую группу второго по численности этноса России, обладают интереснейшей культурой и историей, а тысячелетний путь их традиционного вероисповедания заслуживает отдельного внимания. На прогулке по кварталу, где сохранились аутентичные дома и старинные мечети, вы познакомитесь с исконным укладом жизни, узнаете, кем были их предки и какие обычаи соблюдали. А в завершение, по желанию, примете участие в чайной церемонии с восточной выпечкой.
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях КазаниДиалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях КазаниДиалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
3900 за экскурсию
3 часа
85 отзывов
Обзорная экскурсия по главным памятникам города с посещением Кремля
На экскурсии вы увидите архитектурное, религиозное и историческое наследие Казани, разберетесь в особенностях татарской и русской архитектуры, откроете соседство двух религий, узнаете, какие выдающиеся люди жили и творили в нашем городе. Кроме этого, как аккредитованный гид я проведу вам полноценную экскурсию по Кремлю, познакомлю с расположенными на территории памятниками, расскажу об их значении в истории и современной жизни города.
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворыДень в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворыДень в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
7800 за экскурсию
5.5 часов
1 отзыв
Все, что нужно узнать, увидеть и попробовать, чтобы поразиться культурному богатству города
Вы обойдете практически весь Старый город: посетите Казань татарскую, русскую, парадную и почти на грани руин, рассмотрите все это с высоты птичьего полета и отведаете популярный местный фастфуд. А по пути узнаете о коренном населении, эпохах и исторической символике Кремля, новаторских идеях 19-20 вв. и молодежных увлечениях 21-го.

Экскурсии по пригородам Казани

Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийСвияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийСвияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
1100 за человека
8 часов
65 отзывов
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Остров-град, будто материализованный из сказки Пушкина, встретит вас белокаменными монастырскими стенами, деревянным кружевом домов и духовной атмосферой русского средневековья. В Раифском монастыре, укрывшемся среди заповедных сосновых лесов, вы познакомитесь с одним из самых величественных архитектурных ансамблей среднего Поволжья. А в завершение посетите Вселенский храм — неординарное сооружение, воплотившее идею о единении религий и общем пути к истинным духовным целям человечества.
Сказочный Свияжск и Храм всех религийСказочный Свияжск и Храм всех религийСказочный Свияжск и Храм всех религий
800 за человека
5 часов
28 отзывов
Посетить центр православного Заволжья и познакомиться с самым необычным храмом Казани
Остров-град Свияжск — единственное место в России, где на небольшом участке земли сосредоточено невероятное количество церквей и монастырей, многие из которых застали эпоху Ивана Грозного. Здесь вы насладитесь непередаваемой гармонией идиллических пейзажей Заволжья и русского храмового зодчества, вспомните русские сказки и познакомитесь с народными ремеслами. А после встретитесь с современным архитектурным шедевром — пестрым Храмом всех религий, в котором органично сочетаются культовые сооружения разных конфессий.
Раифа, Свияжск, Вселенский храмРаифа, Свияжск, Вселенский храмРаифа, Свияжск, Вселенский храм
11580 за экскурсию
7 часов
22 отзыва
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
За один день вы увидите самые выдающиеся достопримечательности в окрестностях Казани: посетите Раифский монастырь, полюбуетесь красивой природой заповедника, познакомитесь с необычным храмом всех религий, узнаете о личности его основателя и побываете в дивном Свияжске, где черпают вдохновение многие творческие люди.
Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях КазаниГолубые озёра — живописный уголок в окрестностях КазаниГолубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани
От 3000 за экскурсию
2.5 часа
17 отзывов
Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов
Экскурсия по Кремлю, прогулка по набережной у Дворца земледельцев и чай с чак-чаком — это ещё не всё, чем можно заняться в Казани! Предлагаю вам отправиться к знаменитым Голубым озёрам. Вы узнаете, почему они никогда не замерзают, окунётесь в прозрачную воду и откроете факты и легенды природного чуда.
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийИннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийИннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
6890 за экскурсию
6.5 часов
10 отзывов
Отправиться в поездку по окрестностям Казани, прикоснуться к истории и посетить самый молодой город
За один день вы осмотрите места, которыми гордится Татарстан: город современных технологий, музей под открытым небом с удивительными церквями, монастырь на берегу озера и необычный Вселенский храм. Вы вернетесь в прошлое, услышите богатую историю нашего края, узнаете об инновациях будущего и полюбуетесь живописной природой.
Центр Казани, древний Кремль и средневековый Свияжск — всё за один деньЦентр Казани, древний Кремль и средневековый Свияжск — всё за один деньЦентр Казани, древний Кремль и средневековый Свияжск — всё за один день
скидка10%
8880 ₽
7992 за экскурсию
7 часов
21 отзыв
Узнать главное о республике, познакомиться с её столицей и проникнуться атмосферой острова-града
Тысячелетняя Казань и православный Свияжск — хранители истории Татарстана. Достопримечательности столицы — Старо-татарская слобода, Кремль, площадь Свободы — станут фоном к рассказу о жизни республики, её главного города и татарстанцев. Духовную завесу приоткроют Богородицкий монастырь и град Свияжск на Волге, построенный по приказу Ивана Грозного за 4 недели. Почему русский царь решил воздвигнуть церкви в татарском ханстве? Какие следы прошлого остались на этой сакральной земле? За 7 часов обзорной экскурсии в двух городах вы увидите все стороны Татарстана.

Выбирайте и другие экскурсии в Казани

Для детейВ другой городНочныеРаифский монастырьМузеи и искусствоЕлабугаНеобычные маршрутыНа автомобилеКазанский КремльКул-ШарифСтарая КазаньГастрономическиеХрам Всех РелигийФотосессииВсеОбзорныеБолгарМастер-классыЗа городомТуган АвылымЗимойСтаро-Татарская слободаВечерниеНа автобусеГолубые озераИндивидуальныеСо скидкойПешкомИстория и архитектураНа велосипедеСвияжскИннополисГрупповыеКвесты