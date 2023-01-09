Экскурсия по новогодней Казани «Загадай желание под ёлкой!»

4.8
10 отзывов
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С приходом декабря Казань преображается. На улочках появляются елки, гирлянды и Деды Морозы.

С нами вы окунетесь в празднично-волшебную атмосферу, познакомитесь с новогодними традициями и узнаете сколько в мире Дедов Морозов. Мы зарядим вас праздничным настроением и вы встретите Наступающий год с позитивными эмоциями!
Экскурсия по новогодней Казани «Загадай желание под ёлкой!»
Экскурсия по новогодней Казани «Загадай желание под ёлкой!»
Экскурсия по новогодней Казани «Загадай желание под ёлкой!»
Экскурсия по новогодней Казани «Загадай желание под ёлкой!»
Экскурсия по новогодней Казани «Загадай желание под ёлкой!»
Экскурсия по новогодней Казани «Загадай желание под ёлкой!»
Экскурсия по новогодней Казани «Загадай желание под ёлкой!»
Ближайшие даты:
25
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дек
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Что вас ожидает:

  • Татарский государственный театр кукол — сказочный замок
  • Дворец бракосочетания-ЗАГС «Чаша»
  • Самый большой в Европе медиафасад стадиона «Казань-Арена»
  • Дворец земледельцев
  • Казанский Кремль
  • Кремлевская набережная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вечерние огни Казани

Что может быть прекраснее прогулки по вечерним улочкам, когда повсюду зажигаются огни, а безумие столичной жизни уступает место городской тиши? Только вечерняя новогодняя экскурсия по Казани! Неповторимые эмоции и яркие впечатления получит каждый гость, который окажется участником праздничных приключений в ночной столице Татарстана. В Новый год зажигаются ёлки
Рождественские праздники всегда ассоциируются с нарядными ёлочками. Украшенные огнями, игрушками и серпантином, они становятся желанными гостьями на любом новогоднем мероприятии. Благодаря организованной нашим «Экскурсионным Сервисом Казань» экскурсии «Елочка, зажгись!» у вас появится возможность посетить лучшие ёлки столицы и полюбоваться их красотой и величием. Вместе с зажжёнными огнями начинается сказочное приключение, которое на несколько часов оторвет вас от повседневной жизни и обычных забот. Статные ёлочки приглашают и маленьких, и взрослых закружиться в весёлом хороводе, чтобы подарить себе и друзьям радостные минуты и незабываемые эмоции. А ещё именно здесь можно загадать желание, которое непременно сбудется. По хрустящему снежку и ледяному городку
Но какой же Новый год без охапок пушистого снега и катка, саночек и игр в снежки? Всё это возможно, если побывать на таком мероприятии, как экскурсия по вечерней Казани. Яркие огни, разбросанные повсюду, сделают снег красочным и сияющим, и каждому покажется, будто именно здесь зарождается настоящая сказка. Путешествие в ледяной городок – удовольствие для взрослых и детей, ведь именно здесь можно увидеть множество скульптур изо льда. Здесь есть отличная детская площадка, где мальчишки и девчонки смогут весело порезвиться. Причудливые звери и островерхие башенки, величественные замки и крутые горки — всё это можно увидеть, заказав такую программу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на новых автобусах
  • Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
  • Радиогид для хорошей слышимости экскурсовода – 100 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Баумана, 19, у памятника «Нулевой километр»
Завершение: ул. Баумана, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
1
2
1
К
9 янв 2023
Все нормально. Но ожидала больше. Не было городка с ледяными фигурками, и катания с горок..
Все как - то быстро прошло, немного на бегу.
Экскурсовод на троечку. Не в восторге в целом.
З
6 янв 2023
Нам очень было интересно. Спасибо огромное! Зифа-самый классный экскурсовод.
А
6 янв 2023
О
5 янв 2023
Б
9 янв 2022
Все понравилось, несмотря на некоторых недовольных в автобусе, которые выказали свои возмущения по поводу того, что автобус не смог проехать к главной елке у чаши из-за пробок. Экскурсовод правильно сориентировалась, что или мы стоим в пробке или едем по другим объектам. Претензий к экскурсоводу нет, все правильно сделала.
Д
7 янв 2022
Ю
5 янв 2022
Экскурсия понравилась. Автобус тёплый, высокий. Экскурсовод грамотный, хорошо ориентирующийся в теме.
Ю
15 янв 2021
А
11 янв 2021
А
1 янв 2021

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