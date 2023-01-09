С приходом декабря Казань преображается. На улочках появляются елки, гирлянды и Деды Морозы.
С нами вы окунетесь в празднично-волшебную атмосферу, познакомитесь с новогодними традициями и узнаете сколько в мире Дедов Морозов. Мы зарядим вас праздничным настроением и вы встретите Наступающий год с позитивными эмоциями!
С нами вы окунетесь в празднично-волшебную атмосферу, познакомитесь с новогодними традициями и узнаете сколько в мире Дедов Морозов. Мы зарядим вас праздничным настроением и вы встретите Наступающий год с позитивными эмоциями!
Ближайшие даты:
25
дек
дек
26
дек
дек
27
дек
дек
28
дек
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Что вас ожидает:
- Татарский государственный театр кукол — сказочный замок
- Дворец бракосочетания-ЗАГС «Чаша»
- Самый большой в Европе медиафасад стадиона «Казань-Арена»
- Дворец земледельцев
- Казанский Кремль
- Кремлевская набережная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вечерние огни Казани
Что может быть прекраснее прогулки по вечерним улочкам, когда повсюду зажигаются огни, а безумие столичной жизни уступает место городской тиши? Только вечерняя новогодняя экскурсия по Казани! Неповторимые эмоции и яркие впечатления получит каждый гость, который окажется участником праздничных приключений в ночной столице Татарстана. В Новый год зажигаются ёлки
Рождественские праздники всегда ассоциируются с нарядными ёлочками. Украшенные огнями, игрушками и серпантином, они становятся желанными гостьями на любом новогоднем мероприятии. Благодаря организованной нашим «Экскурсионным Сервисом Казань» экскурсии «Елочка, зажгись!» у вас появится возможность посетить лучшие ёлки столицы и полюбоваться их красотой и величием. Вместе с зажжёнными огнями начинается сказочное приключение, которое на несколько часов оторвет вас от повседневной жизни и обычных забот. Статные ёлочки приглашают и маленьких, и взрослых закружиться в весёлом хороводе, чтобы подарить себе и друзьям радостные минуты и незабываемые эмоции. А ещё именно здесь можно загадать желание, которое непременно сбудется. По хрустящему снежку и ледяному городку
Но какой же Новый год без охапок пушистого снега и катка, саночек и игр в снежки? Всё это возможно, если побывать на таком мероприятии, как экскурсия по вечерней Казани. Яркие огни, разбросанные повсюду, сделают снег красочным и сияющим, и каждому покажется, будто именно здесь зарождается настоящая сказка. Путешествие в ледяной городок – удовольствие для взрослых и детей, ведь именно здесь можно увидеть множество скульптур изо льда. Здесь есть отличная детская площадка, где мальчишки и девчонки смогут весело порезвиться. Причудливые звери и островерхие башенки, величественные замки и крутые горки — всё это можно увидеть, заказав такую программу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на новых автобусах
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
- Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
- Радиогид для хорошей слышимости экскурсовода – 100 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Баумана, 19, у памятника «Нулевой километр»Завершение: ул. Баумана, 19
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
9 янв 2023
Все нормально. Но ожидала больше. Не было городка с ледяными фигурками, и катания с горок..
Все как - то быстро прошло, немного на бегу.
Экскурсовод на троечку. Не в восторге в целом.
Все как - то быстро прошло, немного на бегу.
Экскурсовод на троечку. Не в восторге в целом.
З
Зульфия
6 янв 2023
Нам очень было интересно. Спасибо огромное! Зифа-самый классный экскурсовод.
А
Анастасия
6 янв 2023
О
Ольга
5 янв 2023
Б
Большакова
9 янв 2022
Все понравилось, несмотря на некоторых недовольных в автобусе, которые выказали свои возмущения по поводу того, что автобус не смог проехать к главной елке у чаши из-за пробок. Экскурсовод правильно сориентировалась, что или мы стоим в пробке или едем по другим объектам. Претензий к экскурсоводу нет, все правильно сделала.
Д
Дарья
7 янв 2022
Ю
Юлия
5 янв 2022
Экскурсия понравилась. Автобус тёплый, высокий. Экскурсовод грамотный, хорошо ориентирующийся в теме.
Ю
Юлия
15 янв 2021
А
Анна
11 янв 2021
А
Акуленко
1 янв 2021
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