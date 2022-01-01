Как проходит экскурсия?

Каждый из вас получит очки виртуальной реальности. Как в обычной пешеходной экскурсии 🧭 вы пойдете за экскурсоводом, остановитесь в ключевых точках, посмотрите окружающие вас здания и узнаете их историю 📖 затем начнется самое интересное: через очки виртуальной реальности вы увидите эти достопримечательности 🏛️ так, как они выглядели в прошлом!

Вы будете находится в том же самом месте, но часть зданий будут выглядеть так, как они выглядели 100 лет назад, как будто бы открылось окно в прошлое.

Экскурсия проходит по улицам Кремлевской и (частично) Баумана и захватывает основные достопримечательности центра Казани.

Для гостей города экскурсия ⛳ позволит подробнее познакомиться с главными достопримечательностями Казани, увидеть, как менялся город 🏙️ на протяжении 100 с лишним лет, увидеть старинную и советскую Казань. Для жителей города - это уникальная возможность погрузиться в воспоминания и увидеть Казань своего детства. На некоторых точках открывается "окно" в 60-70-е и даже в 90-е годы!