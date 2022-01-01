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Экскурсия с очками виртуальной реальности "Окно в прошлое"

5
10 отзывов
Загадки_Казани
Загадки_Казани – Гид из Казани
Вместе с экскурсоводом мы пройдём вдоль знаковых зданий исторического центра Казани.

Познакомимся с их историей 📖, а потом через очки виртуальной реальности увидим, как выглядели эти места 50 и 100 лет назад.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 700 ₽ за человека

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Экскурсия с очками виртуальной реальности "Окно в прошлое"
Экскурсия с очками виртуальной реальности "Окно в прошлое"

Что вы увидите

  • Кольцо (центр Казани)
  • улица Баумана на перекрестке с Университетской
  • Казанский Университет и легендарная Марусовка
  • Дом Ушковой
  • Утраченный Воскресенский собор
  • Чернояровский и Александровский пассажи
  • Казанский Кремль
  • Утраченный Иоанно-Предтеченский монастырь
  • Утраченные памятник Александру II и памятник "Освобождённому Труду"
Как проходит экскурсия?
Каждый из вас получит очки виртуальной реальности. Как в обычной пешеходной экскурсии 🧭 вы пойдете за экскурсоводом, остановитесь в ключевых точках, посмотрите окружающие вас здания и узнаете их историю 📖 затем начнется самое интересное: через очки виртуальной реальности вы увидите эти достопримечательности 🏛️ так, как они выглядели в прошлом!
Вы будете находится в том же самом месте, но часть зданий будут выглядеть так, как они выглядели 100 лет назад, как будто бы открылось окно в прошлое.
Экскурсия проходит по улицам Кремлевской и (частично) Баумана и захватывает основные достопримечательности центра Казани.
Для гостей города экскурсия ⛳ позволит подробнее познакомиться с главными достопримечательностями Казани, увидеть, как менялся город 🏙️ на протяжении 100 с лишним лет, увидеть старинную и советскую Казань. Для жителей города - это уникальная возможность погрузиться в воспоминания и увидеть Казань своего детства. На некоторых точках открывается "окно" в 60-70-е и даже в 90-е годы!
Что входит
  • услуги гида
  • оборудование (очки виртуальной реальности) на время экскурсии
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия с очками виртуальной реальности "Окно в прошлое"
Экскурсия с очками виртуальной реальности "Окно в прошлое"
Экскурсия с очками виртуальной реальности "Окно в прошлое"
Экскурсия с очками виртуальной реальности "Окно в прошлое"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Загадки_Казани
Загадки_Казани
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10 отзывов оставили туристы

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