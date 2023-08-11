1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Начало: Ул. Баумана, 51
Расписание: по договоренности
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
2 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По казанскому «Арбату» с дегустацией татарского алкоголя и закусок
Начало: Ул. Баумана. Монумент Часы
Расписание: пн-вс с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Джазовая Казань
Начало: Ул. Баумана, 11/12, Казань
Расписание: По вторникам, средам, четвергам в 19:00
11 июня в 19:00
12 июня в 19:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
День в Казани с местным жителем
Начало: Спасская Башня Казанского Кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 999₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей11 августа 2023Все увидели, все понравилось. Местные музыканты мешали слушать.
- ННаталья23 июля 2023Экскурсия с очками виртуальной реальности «Окно в прошлое»Здравствуйте. Нам очень понравилось! Идея интересная и необысная. Светлана хорошо рассказывала,полно и интересно! В конце получили хорошие снимки! Спасибо большое
- ЗЗлата21 июля 2023Экскурсия с очками виртуальной реальности «Окно в прошлое»Спасибо Роману и Алене за проведение экскурсии. Необычный и интересный формат,нам понравилось!
- ЮЮлия15 июля 2022Экскурсия с очками виртуальной реальности «Окно в прошлое»Экскурсия необычная, интересная.
- MMila2 июля 2022Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухнейОчень хорошая экскурсия. Подробное описание интересных мест, много пунктов-остановок, удобная форма пользования картой + навигация. Интересная форма подачи материала. Небанальные
- ООксана13 августа 2021Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухнейТуристам на заметку: 1) явно боооольше 3х часов)) 2) Не помешает аккумулятор, тк навигатор + аудио 3) просчитать время остановок на еду (по
- ГГафарова30 марта 2019Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»Остались очень довольны!! Гид Елена очень коммуникабельная и приятная в общении девушка!! Интересно рассказывала, не смотря на плохую погоду, мы остались довольны. Спасибо большое
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