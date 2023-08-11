Казанский Арбат – экскурсии в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «Казанский Арбат» в Казани, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Начало: Ул. Баумана, 51
Расписание: по договоренности
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
2 600 за всё до 6 чел.
По казанскому «Арбату» с дегустацией татарского алкоголя и закусок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По казанскому «Арбату» с дегустацией татарского алкоголя и закусок
Начало: Ул. Баумана. Монумент Часы
Расписание: пн-вс с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.
Джазовая Казань
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Джазовая Казань
Начало: Ул. Баумана, 11/12, Казань
Расписание: По вторникам, средам, четвергам в 19:00
11 июня в 19:00
12 июня в 19:00
1 500 за человека
День в Казани с местным жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
День в Казани с местным жителем
Начало: Спасская Башня Казанского Кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 999 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    11 августа 2023
    Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
    Все увидели, все понравилось. Местные музыканты мешали слушать.
  • Н
    Наталья
    23 июля 2023
    Экскурсия с очками виртуальной реальности «Окно в прошлое»
    Здравствуйте. Нам очень понравилось! Идея интересная и необысная. Светлана хорошо рассказывала,полно и интересно! В конце получили хорошие снимки! Спасибо большое
  • З
    Злата
    21 июля 2023
    Экскурсия с очками виртуальной реальности «Окно в прошлое»
    Спасибо Роману и Алене за проведение экскурсии. Необычный и интересный формат,нам понравилось!
  • Ю
    Юлия
    15 июля 2022
    Экскурсия с очками виртуальной реальности «Окно в прошлое»
    Экскурсия необычная, интересная.
  • M
    Mila
    2 июля 2022
    Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухней
    Очень хорошая экскурсия. Подробное описание интересных мест, много пунктов-остановок, удобная форма пользования картой + навигация. Интересная форма подачи материала. Небанальные
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    места и полезные советы по маршруту. Мы часть пунктов пропустили сначала, и все равно по продолжительности - около трёх часов. Очень удобно, что можно прерваться, а потом продолжить. И повторить рассказ, если кто-то с первого раза не все понял. Детям (12 лет) тоже было интересно. Озвучивает экскурсию приятный женский голос. Мы купили одну экскурсию, но слушали вчетвером (без наушников). Рекомендую всем!

  • О
    Оксана
    13 августа 2021
    Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухней
    Туристам на заметку: 1) явно боооольше 3х часов)) 2) Не помешает аккумулятор, тк навигатор + аудио 3) просчитать время остановок на еду (по
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    рекомендациям гида) сложновато, надо прокрутить этапы вперёд 4) удобно для компании из 2-3 человек, платишь за 1 экскурсию, а получают её все 5) свободен в своём выборе темпа, начала и окончания пути P.s. к сожалению, до конца я чуть-чуть не дошла, срочно надо было уехать, так что будет повод вернуться и дослушать

  • Г
    Гафарова
    30 марта 2019
    Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»
    Остались очень довольны!! Гид Елена очень коммуникабельная и приятная в общении девушка!! Интересно рассказывала, не смотря на плохую погоду, мы остались довольны. Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казанский Арбат»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
  2. По казанскому «Арбату» с дегустацией татарского алкоголя и закусок
  3. Джазовая Казань
  4. День в Казани с местным жителем
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Казанский Арбат" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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