Автобусная групповая экскурсия ⛳ в Йошкар-Олу.

Йошкар-Ола - столица ⭐️ Республики Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново. Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей 📖 пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.

Экскурсия в Йошкар-Олу - отличное развлечение, позволяющее узнать много нового о городе, который был возведен с целью укрепления границ, а в итоге стал настоящим историческим памятником.

Почему стоит посетить Йошкар-Олу?

Йошкар-Ола-Казань – туристический маршрут, который уже давно полюбился гостям города в связи стем, что памятники военной истории, возраст которых превышает 300 лет органично соседствует с современными достопримечательности 🏛️. >• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;

На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;

Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ). Экскурсионная программа:09:30 — Встреча с туристами возле «Нулевой меридиан», напротив гостиницы «Ногай» ул. Баумана, 19. Выезд из Казани в город 🏙️ Йошкар-Ола (150 км);

12:00 — Прибытие в Йошкар-Олу. Встреча с экскурсоводом в Йошкар-Оле на парковке супермаркета «Фрау Миллер»;

Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»

Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново. Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики. Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова. На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру. Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда. Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.

Вы увидите:

площадь им. Оболенского-Ноготко;

самые точные марийские часы — «часы с осликом» на здании художественной галереи;

памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову;

копию Царь-пушки;

памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду;

восемь минут Евангельского чуда — часы с движущимися фигурами святых апостолов;

набережную Амстердам со скульптурными композициями и памятниками известным деятелям искусств;

Благовещенскую башню с боем курантов;

вы посидите на лавочке с Йошкиным котом и прогуляетесь 👣 по «Итальянскому парку»

Обед в Йошкар — Оле с блюдами национальной марийской кухни 🥧 или свободное время;

16:00 — Выезд из Йошкар-Олы в Казань;

18:30 — Прибытие в Казань к метро 🚇 Площадь Тукая.

Желаем приятного отдыха и ярких впечатлений!