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Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)

4.4
135 отзывов
Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани
Вы посетите Йошкар-олу — город 🏙️ контрастов, где остатки коммунизма и памятники военной истории 📖, возраст которых превышает 300 лет, граничат с инновационным градостроительством.

Вы увидите копии известнейших архитектурных памятников со всего мира в одном месте.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)

Что вы увидите

  • площадь им. Оболенского-Ноготко
  • самые точные марийские часы – «часы с осликом» на здании художественной галереи
  • памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову
  • копию Царь-пушки
  • памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду
  • восемь минут Евангельского чуда - часы с движущимися фигурами святых апостолов
  • набережную Амстердам со скульптурными композициями и памятниками известным деятелям искусств
  • Благовещенскую башню с боем курантов
  • вы посидите на лавочке с Йошкиным котом и прогуляетесь по «Итальянскому парку
Автобусная групповая экскурсия ⛳ в Йошкар-Олу.
Йошкар-Ола - столица ⭐️ Республики Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново. Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей 📖 пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.
Экскурсия в Йошкар-Олу - отличное развлечение, позволяющее узнать много нового о городе, который был возведен с целью укрепления границ, а в итоге стал настоящим историческим памятником.
Почему стоит посетить Йошкар-Олу?
Йошкар-Ола-Казань – туристический маршрут, который уже давно полюбился гостям города в связи стем, что памятники военной истории, возраст которых превышает 300 лет органично соседствует с современными достопримечательности 🏛️. >• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ). Экскурсионная программа:09:30 — Встреча с туристами возле «Нулевой меридиан», напротив гостиницы «Ногай» ул. Баумана, 19. Выезд из Казани в город 🏙️ Йошкар-Ола (150 км);
  • 12:00 — Прибытие в Йошкар-Олу. Встреча с экскурсоводом в Йошкар-Оле на парковке супермаркета «Фрау Миллер»;
Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»
Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново. Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики. Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова. На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру. Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда. Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.

Вы увидите:

  • площадь им. Оболенского-Ноготко;
  • самые точные марийские часы — «часы с осликом» на здании художественной галереи;
  • памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову;
  • копию Царь-пушки;
  • памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду;
  • восемь минут Евангельского чуда — часы с движущимися фигурами святых апостолов;
  • набережную Амстердам со скульптурными композициями и памятниками известным деятелям искусств;
  • Благовещенскую башню с боем курантов;
  • вы посидите на лавочке с Йошкиным котом и прогуляетесь 👣 по «Итальянскому парку»
  • Обед в Йошкар — Оле с блюдами национальной марийской кухни 🥧 или свободное время;
  • 16:00 — Выезд из Йошкар-Олы в Казань;
  • 18:30 — Прибытие в Казань к метро 🚇 Площадь Тукая.
Желаем приятного отдыха и ярких впечатлений!
Что входит
  • транспортное обслуживание
  • сопровождение гида
Что не входит
  • национальный обед: 350 руб. /чел.
  • радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода:100 руб/чел.
Начало и место завершения
🚩 ул. Баумана, 19
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
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135 отзывов оставили туристы

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