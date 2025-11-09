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Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»

Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Представьте, как вы вместе с семьёй погружаетесь в мир марийских сказок, где каждый уголок Йошкар-Олы рассказывает свою историю.

Начните своё приключение с набережной Брюгге, где фламандская архитектура создаёт ощущение европейского очарования.

На
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Патриаршей площади часы «12 апостолов» оживают каждый час, а кукольный театр встречает вас как настоящий баварский замок.

Музей марийской сказки откроет вам легенды о Сереброзубой Пампалче, а в Музее истории города вы узнаете, как жили купцы в давние времена.

Не упустите шанс примерить настоящие доспехи и создать собственный магнитик в виде Йошкина кота на память о вашем волшебном путешествии.

Экскурсия подарит вам не только знания, но и незабываемые впечатления, которые останутся с вами на долгие годы

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • ✨ Уникальная возможность прикоснуться к марийским сказкам
  • 🏰 Прогулка по живописной набережной Брюгге
  • 🕰️ Увидеть часы «12 апостолов» на Патриаршей площади
  • 🐱 Встретиться с Йошкиным котом и загадать желание
  • 🎨 Участие в мастер-классе по росписи деревянного магнита

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью и цветением. В это время экскурсия будет особенно приятной благодаря тёплой температуре и длинному световому дню. В мае и сентябре также можно насладиться маршрутом, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать холодные условия и необходимость тёплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»

Что можно увидеть

  • Набережная Брюгге
  • Патриаршая площадь
  • Часы «12 апостолов»
  • Кукольный театр
  • Музей марийской сказки «Сереброзубая Пампалче»
  • Музей истории города

Описание экскурсии

Прогулка по Йошкар-Оле, сказочные герои и желания

Вы осмотрите дома во фламандском стиле на набережной Брюгге и почувствуете дух Европы. На Патриаршей площади увидите часы «12 апостолов» с движущейся скульптурой и кукольный театр, который похож на баварский замок.

Попадёте в музей-сказку под открытым небом, вход в который охраняют богатыри. Увидите фигуры Соловья-разбойника, Русалки, Учёного кота и других узнаваемых персонажей.

Рассмотрите главные достопримечательности Йошкар-Олы и встретитесь с Йошкиным котом — местным талисманом. Поздороваетесь с ним за лапку, потрёте нос на удачу и шепнёте в левое ушко заветное желание. Оно обязательно сбудется!

Музеи — марийская сказка, история города и мастер-класс по желанию

Вы зайдёте в музей марийской сказки «Сереброзубая Пампалче». Услышите легенды про ёжика и сказочную рощу, про любовь красавицы Пампалче и её избранника, про старика, старуху и печь. Также вы сможете примерить настоящие доспехи и сфотографироваться в них.

А потом вы отправитесь в Музей истории города, который располагается в купеческом доме. По желанию поучаствуете в мастер-классе по росписи деревянного магнита в виде Йошкина кота. И вспомните, какие ещё существуют известные коты из сказок и мультфильмов.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: мастер-класс по изготовлению браслета-оберега — 350 руб. /чел., обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Оболенского-Ноготкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1660 туристов
Наша команда гидов много лет знакомит гостей с красотами города и республики. Мы хорошо знаем историю нашего края и марийского народа. Всегда открыты новым знакомствам и приятному общению. Ольга, Ирина и Людмила.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Спасибо Ольге, за великолепную организацию и интересные факты. Буду всём рекомендовать такого экскурсовода!
Спасибо Ольге, за великолепную организацию и интересные факты. Буду всём рекомендовать такого экскурсовода!
Спасибо Ольге, за великолепную организацию и интересные факты. Буду всём рекомендовать такого экскурсовода!
Спасибо Ольге, за великолепную организацию и интересные факты. Буду всём рекомендовать такого экскурсовода!
Спасибо Ольге, за великолепную организацию и интересные факты. Буду всём рекомендовать такого экскурсовода!
Спасибо Ольге, за великолепную организацию и интересные факты. Буду всём рекомендовать такого экскурсовода!
Спасибо Ольге, за великолепную организацию и интересные факты. Буду всём рекомендовать такого экскурсовода!
Спасибо Ольге, за великолепную организацию и интересные факты. Буду всём рекомендовать такого экскурсовода!
Спасибо Ольге, за великолепную организацию и интересные факты. Буду всём рекомендовать такого экскурсовода!+1
Спасибо Ольге, за великолепную организацию и интересные факты. Буду всём рекомендовать такого экскурсовода!
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Таисия
Интересно и до детей и взрослых. Спасибо!
Интересно и до детей и взрослых. Спасибо!
Интересно и до детей и взрослых. Спасибо!
Интересно и до детей и взрослых. Спасибо!
Интересно и до детей и взрослых. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Таисия
Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень холодно и наш гид продумала и мастер-класс и места где мы могли погреться и послушать много Инттересного. Спасибо за доброе отношение и познавательный день!
Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень
Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень
Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень
Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень
Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень
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