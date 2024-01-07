По тропам марийских сказок: прогулка по Йошкар-Оле для всей семьи
Индивидуальная экскурсия в Йошкар-Оле

Увидеть главные достопримечательности, встретить Русалку и шепнуть заветное желание Йошкину коту

Приготовьтесь к чудесам! Вы увидите ожившую сказку под открытым небом, вход в которую охраняют бравые богатыри.

Прогуляетесь по самому длинному пешеходному бульвару с восхитительными фонтанами и увидите самый высокий в Йошкар-Оле храм.

Прикоснётесь к истории города, примерите настоящие доспехи и по желанию создадите магнитик на память.
По тропам марийских сказок: прогулка по Йошкар-Оле для всей семьи
По тропам марийских сказок: прогулка по Йошкар-Оле для всей семьи
По тропам марийских сказок: прогулка по Йошкар-Оле для всей семьи
По тропам марийских сказок: прогулка по Йошкар-Оле для всей семьи
По тропам марийских сказок: прогулка по Йошкар-Оле для всей семьи
По тропам марийских сказок: прогулка по Йошкар-Оле для всей семьи
По тропам марийских сказок: прогулка по Йошкар-Оле для всей семьи
По тропам марийских сказок: прогулка по Йошкар-Оле для всей семьи
По тропам марийских сказок: прогулка по Йошкар-Оле для всей семьи
Ближайшие даты:
7
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Йошкар-Оле, сказочные герои и желания

Вы осмотрите дома во фламандском стиле на набережной Брюгге и почувствуете дух Европы. На Патриаршей площади увидите часы «12 апостолов» с движущейся скульптурой и кукольный театр, который похож на баварский замок.

Попадёте в музей-сказку под открытым небом, вход в который охраняют богатыри. Увидите фигуры Соловья-разбойника, Русалки, Учёного кота и других узнаваемых персонажей.

Рассмотрите главные достопримечательности Йошкар-Олы и встретитесь с Йошкиным котом — местным талисманом. Поздороваетесь с ним за лапку, потрёте нос на удачу и шепнёте в левое ушко заветное желание. Оно обязательно сбудется!

Музеи — марийская сказка, история города и мастер-класс по желанию

Вы зайдёте в музей марийской сказки «Сереброзубая Пампалче». Услышите легенды про ёжика и сказочную рощу, про любовь красавицы Пампалче и её избранника, про старика, старуху и печь. Также вы сможете примерить настоящие доспехи и сфотографироваться в них.

А потом вы отправитесь в Музей истории города, который располагается в купеческом доме. По желанию поучаствуете в мастер-классе по росписи деревянного магнита в виде Йошкина кота. И вспомните, какие ещё существуют известные коты из сказок и мультфильмов.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: мастер-класс по росписи магнита — 4900 руб. /чел., обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Оболенского-Ноготкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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