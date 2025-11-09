Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью и цветением. В это время экскурсия будет особенно приятной благодаря тёплой температуре и длинному световому дню. В мае и сентябре также можно насладиться маршрутом, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать холодные условия и необходимость тёплой одежды.

Представьте, как вы вместе с семьёй погружаетесь в мир марийских сказок, где каждый уголок Йошкар-Олы рассказывает свою историю.Начните своё приключение с набережной Брюгге, где фламандская архитектура создаёт ощущение европейского очарования.На

Патриаршей площади часы «12 апостолов» оживают каждый час, а кукольный театр встречает вас как настоящий баварский замок. Музей марийской сказки откроет вам легенды о Сереброзубой Пампалче, а в Музее истории города вы узнаете, как жили купцы в давние времена. Не упустите шанс примерить настоящие доспехи и создать собственный магнитик в виде Йошкина кота на память о вашем волшебном путешествии. Экскурсия подарит вам не только знания, но и незабываемые впечатления, которые останутся с вами на долгие годы

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Описание экскурсии

Прогулка по Йошкар-Оле, сказочные герои и желания

Вы осмотрите дома во фламандском стиле на набережной Брюгге и почувствуете дух Европы. На Патриаршей площади увидите часы «12 апостолов» с движущейся скульптурой и кукольный театр, который похож на баварский замок.

Попадёте в музей-сказку под открытым небом, вход в который охраняют богатыри. Увидите фигуры Соловья-разбойника, Русалки, Учёного кота и других узнаваемых персонажей.

Рассмотрите главные достопримечательности Йошкар-Олы и встретитесь с Йошкиным котом — местным талисманом. Поздороваетесь с ним за лапку, потрёте нос на удачу и шепнёте в левое ушко заветное желание. Оно обязательно сбудется!

Музеи — марийская сказка, история города и мастер-класс по желанию

Вы зайдёте в музей марийской сказки «Сереброзубая Пампалче». Услышите легенды про ёжика и сказочную рощу, про любовь красавицы Пампалче и её избранника, про старика, старуху и печь. Также вы сможете примерить настоящие доспехи и сфотографироваться в них.

А потом вы отправитесь в Музей истории города, который располагается в купеческом доме. По желанию поучаствуете в мастер-классе по росписи деревянного магнита в виде Йошкина кота. И вспомните, какие ещё существуют известные коты из сказок и мультфильмов.

Организационные детали