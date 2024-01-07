Увидеть главные достопримечательности, встретить Русалку и шепнуть заветное желание Йошкину коту
Прогуляетесь по самому длинному пешеходному бульвару с восхитительными фонтанами и увидите самый высокий в Йошкар-Оле храм.
Прикоснётесь к истории города, примерите настоящие доспехи и по желанию создадите магнитик на память.
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Йошкар-Оле, сказочные герои и желания
Вы осмотрите дома во фламандском стиле на набережной Брюгге и почувствуете дух Европы. На Патриаршей площади увидите часы «12 апостолов» с движущейся скульптурой и кукольный театр, который похож на баварский замок.
Попадёте в музей-сказку под открытым небом, вход в который охраняют богатыри. Увидите фигуры Соловья-разбойника, Русалки, Учёного кота и других узнаваемых персонажей.
Рассмотрите главные достопримечательности Йошкар-Олы и встретитесь с Йошкиным котом — местным талисманом. Поздороваетесь с ним за лапку, потрёте нос на удачу и шепнёте в левое ушко заветное желание. Оно обязательно сбудется!
Музеи — марийская сказка, история города и мастер-класс по желанию
Вы зайдёте в музей марийской сказки «Сереброзубая Пампалче». Услышите легенды про ёжика и сказочную рощу, про любовь красавицы Пампалче и её избранника, про старика, старуху и печь. Также вы сможете примерить настоящие доспехи и сфотографироваться в них.
А потом вы отправитесь в Музей истории города, который располагается в купеческом доме. По желанию поучаствуете в мастер-классе по росписи деревянного магнита в виде Йошкина кота. И вспомните, какие ещё существуют известные коты из сказок и мультфильмов.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: мастер-класс по росписи магнита — 4900 руб. /чел., обед — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Оболенского-Ноготкова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.