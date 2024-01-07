Приготовьтесь к чудесам! Вы увидите ожившую сказку под открытым небом, вход в которую охраняют бравые богатыри. Прогуляетесь по самому длинному пешеходному бульвару с восхитительными фонтанами и увидите самый высокий в Йошкар-Оле храм. Прикоснётесь к истории города, примерите настоящие доспехи и по желанию создадите магнитик на память.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Йошкар-Оле, сказочные герои и желания

Вы осмотрите дома во фламандском стиле на набережной Брюгге и почувствуете дух Европы. На Патриаршей площади увидите часы «12 апостолов» с движущейся скульптурой и кукольный театр, который похож на баварский замок.

Попадёте в музей-сказку под открытым небом, вход в который охраняют богатыри. Увидите фигуры Соловья-разбойника, Русалки, Учёного кота и других узнаваемых персонажей.

Рассмотрите главные достопримечательности Йошкар-Олы и встретитесь с Йошкиным котом — местным талисманом. Поздороваетесь с ним за лапку, потрёте нос на удачу и шепнёте в левое ушко заветное желание. Оно обязательно сбудется!

Музеи — марийская сказка, история города и мастер-класс по желанию

Вы зайдёте в музей марийской сказки «Сереброзубая Пампалче». Услышите легенды про ёжика и сказочную рощу, про любовь красавицы Пампалче и её избранника, про старика, старуху и печь. Также вы сможете примерить настоящие доспехи и сфотографироваться в них.

А потом вы отправитесь в Музей истории города, который располагается в купеческом доме. По желанию поучаствуете в мастер-классе по росписи деревянного магнита в виде Йошкина кота. И вспомните, какие ещё существуют известные коты из сказок и мультфильмов.

Организационные детали