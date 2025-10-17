В Казани переплелись, создав прекрасный узор, татарская, русская и другие культуры. Мы побываем в разных районах, чтобы отыскать их следы и увидеть, как сменяли друг друга эпохи. Мечеть Марджани, колоритная Старо-Татарская слобода и многое другое — в нашей программе. В середине маршрута предусмотрена остановка на чай с татарской выпечкой.

Описание экскурсии

Казанский край во все времена населяли разные народы — они веками мирно сосуществовали и брали друг у друга всё самое лучшее. Переплетение их судеб, целая мозаика культур создали совершенно уникальную атмосферу в городе, в которую я вас погружу.

Точки маршрута

Старо-Татарская слобода с деревянными домиками и мечетями

Набережная озера Кабан, где лежат сокровища Казанского ханства

Литературно-музейные кварталы со старинными парками

Организационные детали

По маршруту предусмотрен один переезд на общественном транспорте, он входит в стоимость. Чаепитие оплачивается дополнительно по желанию.