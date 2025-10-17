В Казани переплелись, создав прекрасный узор, татарская, русская и другие культуры. Мы побываем в разных районах, чтобы отыскать их следы и увидеть, как сменяли друг друга эпохи. Мечеть Марджани, колоритная Старо-Татарская слобода и многое другое — в нашей программе. В середине маршрута предусмотрена остановка на чай с татарской выпечкой.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Казанский край во все времена населяли разные народы — они веками мирно сосуществовали и брали друг у друга всё самое лучшее. Переплетение их судеб, целая мозаика культур создали совершенно уникальную атмосферу в городе, в которую я вас погружу.
Точки маршрута
- Старо-Татарская слобода с деревянными домиками и мечетями
- Набережная озера Кабан, где лежат сокровища Казанского ханства
- Литературно-музейные кварталы со старинными парками
Организационные детали
По маршруту предусмотрен один переезд на общественном транспорте, он входит в стоимость. Чаепитие оплачивается дополнительно по желанию.
ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2800 ₽
|Дети до 18 лет
|2500 ₽
|Пенсионеры
|2500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Горького, 10
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Рамиль — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 1612 туристов
По образованию я историк, специализируюсь на истории Татарстана, по профессии — гид-экскурсовод. А также любитель интересных мест и старины, страстный путешественник. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о культуре, религии и традициях народов, населяющих наши земли, познакомлю с историей края. Гостеприимная Казань ждёт вас! До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
17 окт 2025
Очень живо, познавательно, увлекательно.
Много информации исторической и современной!
Пеший маршрут достаточно комфортный, с чаепитием в интересных местах и сказками на татарском языке!
Много информации исторической и современной!
Пеший маршрут достаточно комфортный, с чаепитием в интересных местах и сказками на татарском языке!
T
Tanmzyf
4 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Спасибо
