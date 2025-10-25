Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Йошкар-Олой через её гастрономические и архитектурные достопримечательности.
Прогулка по центру города включает посещение Благовещенского собора и площади Девы Марии с её памятниками. Вы заглянете
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Уникальные марийские блюда
- 🏰 Посещение Царевококшайского кремля
- 🚕 Такси включено в стоимость
- 🍯 Дегустация медовухи
- 🏙️ Прогулка по историческому центру
Что можно увидеть
- Благовещенский собор
- Площадь Девы Марии
- Царевококшайский кремль
- Архангельская слобода
Описание экскурсии
На прогулке по городу вы увидите:
- Благовещенский собор и самый большой фонтан в городе
- Памятник Йошкиной кошке и коту-обжоре с чебуреком на площади Девы Марии
- Европейские домики Архангельской слободы и Благовещенскую башню
- Уникальный Царёвококшайский кремль (где продегустируете мёд и облепиховую медовуху по желанию)
А затем попробуете…
Мы заглянем в самый старый ресторан в городе, где готовят по уникальным рецептам, и в ресторан, где есть памятник букве «Й» — вы сможете в полной мере оценить марийскую кухню. Например, подкоголи с дичью, лосятину или оленятину, горячие медовые шарики — уяча, фирменные настойки на лимоне или коре дуба. И многое другое!
Организационные детали
- Сначала вас ждёт получасовая прогулка по центру, затем мы посетим первый ресторан. Полчаса прогуляемся по кремлю и на такси доберёмся до второго ресторана
- Заказ блюд и напитков оплачивается дополнительно. Средний чек — около 1000 ₽
- Такси включено в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Благовещенской башни
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 1185 туристов
Наша команда гидов много лет знакомит гостей с красотами города и республики. Мы хорошо знаем историю нашего края и марийского народа. Всегда открыты новым знакомствам и приятному общению. Ольга, Ирина и Людмила.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
И
Иван
25 окт 2025
Отличная экскурсовод со знанием и городов и республики, уникальных мест и истории
Н
Наталья
8 сен 2025
Экскурсия понравилась! Было вкусно, познавательно и интересно. Отлично придумано посещение двух ресторанов через паузу. Есть время передохнуть от еды) после первого, чтобы во втором начать дегустировать с новыми силами. Еще
Д
Дмитрий
3 июн 2025
Экскурсию провела Ирина. Понравилось. Узнал много нового о исторической и современной кухне марийцев.
В
Вадим
8 янв 2025
Экскурсию проводила Ирина. Очень хорошо владеет материалом. Много интересного узнали не только про Йошкар-Олу, но и про Республику Марий-Эл. Приятно удивил и сам город, и люди, проживающие в нем. Познакомились в одном из городских кафе с тем как организуется мастер-класс для туристов. Можем посоветовать данного экскурсовода любой категории туристов - от мала до велика!
