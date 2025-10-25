Мои заказы

Гастрономическая Йошкар-Ола

Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, наслаждаясь архитектурой и национальной кухней. Прогулка по центру и дегустация марийских блюд ждут вас
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Йошкар-Олой через её гастрономические и архитектурные достопримечательности.

Прогулка по центру города включает посещение Благовещенского собора и площади Девы Марии с её памятниками. Вы заглянете
в Царевококшайский кремль и попробуете местные напитки.

В завершение - дегустация в двух аутентичных ресторанах, где вас ждут блюда марийской кухни, такие как подкоголи с дичью и уяча. Погружение в культуру и вкусы региона гарантировано

4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Уникальные марийские блюда
  • 🏰 Посещение Царевококшайского кремля
  • 🚕 Такси включено в стоимость
  • 🍯 Дегустация медовухи
  • 🏙️ Прогулка по историческому центру
Что можно увидеть

  • Благовещенский собор
  • Площадь Девы Марии
  • Царевококшайский кремль
  • Архангельская слобода

Описание экскурсии

На прогулке по городу вы увидите:

  • Благовещенский собор и самый большой фонтан в городе
  • Памятник Йошкиной кошке и коту-обжоре с чебуреком на площади Девы Марии
  • Европейские домики Архангельской слободы и Благовещенскую башню
  • Уникальный Царёвококшайский кремль (где продегустируете мёд и облепиховую медовуху по желанию)

А затем попробуете…

Мы заглянем в самый старый ресторан в городе, где готовят по уникальным рецептам, и в ресторан, где есть памятник букве «Й» — вы сможете в полной мере оценить марийскую кухню. Например, подкоголи с дичью, лосятину или оленятину, горячие медовые шарики — уяча, фирменные настойки на лимоне или коре дуба. И многое другое!

Организационные детали

  • Сначала вас ждёт получасовая прогулка по центру, затем мы посетим первый ресторан. Полчаса прогуляемся по кремлю и на такси доберёмся до второго ресторана
  • Заказ блюд и напитков оплачивается дополнительно. Средний чек — около 1000 ₽
  • Такси включено в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Благовещенской башни
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 1185 туристов
Наша команда гидов много лет знакомит гостей с красотами города и республики. Мы хорошо знаем историю нашего края и марийского народа. Всегда открыты новым знакомствам и приятному общению. Ольга, Ирина и Людмила.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
25 окт 2025
Отличная экскурсовод со знанием и городов и республики, уникальных мест и истории
Н
Наталья
8 сен 2025
Экскурсия понравилась! Было вкусно, познавательно и интересно. Отлично придумано посещение двух ресторанов через паузу. Есть время передохнуть от еды) после первого, чтобы во втором начать дегустировать с новыми силами. Еще
плюс- у тебя есть право выбора еды. Гид рассказывает о разных блюдах, а ты уже выбираешь то, что хочешь попробовать, исходя из своих гастрономических пристрастий. Если хотите познакомиться с настоящей марийской кухней, то вам точно на эту экскурсию!)

Д
Дмитрий
3 июн 2025
Экскурсию провела Ирина. Понравилось. Узнал много нового о исторической и современной кухне марийцев.
В
Вадим
8 янв 2025
Экскурсию проводила Ирина. Очень хорошо владеет материалом. Много интересного узнали не только про Йошкар-Олу, но и про Республику Марий-Эл. Приятно удивил и сам город, и люди, проживающие в нем. Познакомились в одном из городских кафе с тем как организуется мастер-класс для туристов. Можем посоветовать данного экскурсовода любой категории туристов - от мала до велика!
