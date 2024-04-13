Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы с вами увидим самые популярные туристические места Казани и все это будет приправлено горячим глинтвейном.



Мы увидим Чашу (дворец бракосочетания, фольклорную деревеньку Туган Авылым, дворец земледельцев и кремлевскую набережную. Глинтвейн может быть как на соке, так и на вине. 5 9 отзывов

Артур Ваш гид в Казани Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 9 отзывов 2 часа 1-6 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Теплая экскурсия на машине по самым светящимся местам Казани За два часа мы с вами увидим самые популярные туристические места Казани, которые вечером открываются с совершенно другой стороны. Мы осмотрим Чашу (дворец бракосочетания, фольклорную деревеньку Туган Авылым, театр кукол Экият, дворец земледельцев и кремлевскую набережную. Выбрав вечерний сеанс, вы увидите, как Казань одевается в огни праздничной иллюминации! Какие места мы увидим: Площадь тысячелетия Казанскую чашу Спортивные объекты Театр кукол «Экият» Татарскую деревеньку «Туган авылым» Дома дворцового типа Дворцовую площадь Дворец земледельцев Кремлевскую набережную

Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь тысячелетия

Казанскую чашу

Спортивные объекты

Театр кукол «Экият»

Татарскую деревеньку «Туган авылым»

Дома дворцового типа

Дворцовую площадь

Дворец земледельцев

Кремлевскую набережную Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Отель/апартаменты/заведение Завершение: На ваше усмотрение Когда и сколько длится? Когда: Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.