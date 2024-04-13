Мы с вами увидим самые популярные туристические места Казани и все это будет приправлено горячим глинтвейном.
Мы увидим Чашу (дворец бракосочетания, фольклорную деревеньку Туган Авылым, дворец земледельцев и кремлевскую набережную. Глинтвейн может быть как на соке, так и на вине.
Мы увидим Чашу (дворец бракосочетания, фольклорную деревеньку Туган Авылым, дворец земледельцев и кремлевскую набережную. Глинтвейн может быть как на соке, так и на вине.
Описание экскурсииТеплая экскурсия на машине по самым светящимся местам Казани За два часа мы с вами увидим самые популярные туристические места Казани, которые вечером открываются с совершенно другой стороны. Мы осмотрим Чашу (дворец бракосочетания, фольклорную деревеньку Туган Авылым, театр кукол Экият, дворец земледельцев и кремлевскую набережную. Выбрав вечерний сеанс, вы увидите, как Казань одевается в огни праздничной иллюминации! Какие места мы увидим: Площадь тысячелетия Казанскую чашу Спортивные объекты Театр кукол «Экият» Татарскую деревеньку «Туган авылым» Дома дворцового типа Дворцовую площадь Дворец земледельцев Кремлевскую набережную
Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь тысячелетия
- Казанскую чашу
- Спортивные объекты
- Театр кукол «Экият»
- Татарскую деревеньку «Туган авылым»
- Дома дворцового типа
- Дворцовую площадь
- Дворец земледельцев
- Кремлевскую набережную
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель/апартаменты/заведение
Завершение: На ваше усмотрение
Когда и сколько длится?
Когда: Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия-супер. Честно говоря, я думала, что экскурсия по вечерней Казани-это провезут по городу и покажут подсветку. Но… Это была лучшая экскурсия из всех. Артур настолько интересный рассказчик, два часа пролетели
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S
Экскурсия-супер. Честно говоря, я думала, что экскурсия по вечерней Казани-это провезут по городу и покажут подсветку. Но… Это была лучшая экскурсия из всех. Артур настолько интересный рассказчик, два часа пролетели
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А
Были на вечерней экскурсии у Артура 23.12.23г.
Сказать что понравилось, ничего не сказать… Мы просто в восторге! Как от города, с его необыкновенной историей и потрясающей архитектурой, так и от экскурсовода.
Вечер прошёл весело, информативно и содержательно.
Спасибо огромное Артуру, большой молодец, знает своë дело. Про таких говорят - Человек на своём месте. Всем советуем, не пожалеете 👍
Сказать что понравилось, ничего не сказать… Мы просто в восторге! Как от города, с его необыкновенной историей и потрясающей архитектурой, так и от экскурсовода.
Вечер прошёл весело, информативно и содержательно.
Спасибо огромное Артуру, большой молодец, знает своë дело. Про таких говорят - Человек на своём месте. Всем советуем, не пожалеете 👍
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о
Спасибо Артуру за экскурсию. Было интересно, познавательно. Очень много неизвестных фактов истории Казани. Много мест, в которые не водят туристов. Отличные ракурсы для фотографий. И все это с максимальным комфортом. Однозначно рекомендуем.
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С
Все супер! Но за 2 часа получается только поверхностно познакомиться с Казанью, лучше браьт 3 часа и более. Очевидно, у Артура запас знаний на часы лекций.
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М
Очень интересно, информативно. Забрали, до гостиницы вернули.
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