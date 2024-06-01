Т Татьяна Все дороги ведут в Казань Экскурсия очень понравилась. Понравилось буквально все. Экскурсию заказывали индивидуальную. Экскурсовод Лиля знающая, доброжелательная, посоветую друзьям.

В Владимир Все дороги ведут в Казань читать дальше информирование, выполнили наши пожелания. Гиду Марине - отдельное спасибо - профессионал своего дела! Брали в первый раз с собой дочу 7 лет, переживали будет ли ей интересно - 4 часа пролетели незаметно! Первоначально искали гидов в инстаграм по отзывам, пока не нашли Трипстер. Ответ на запрос - получили практически мгновенно. Адекватные цены, полное

В Виктор Все дороги ведут в Казань Аделия очень просто и профессионально погрузила и влюбила в Казань, молодец!

С Сергей Ночная Казань с разных ракурсов Уже вторая поездка с Русланом. Отличная подача материала. В Казани и окрестностях не в первый раз. Но в том и заключается профессионализм гида, чтобы раскрыть город заново. Очень интересно!

П Павел Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома Благодарим Арину за проверенную экскурсию! Побывали в Казанском Кремле, Богородицком монастыре, познакомились с основными достопримечательностями и историей Казани! Очень понравилось! Спасибо

М Мария Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома читать дальше на одном дыхании. Спасибо гиду Елене!! Однозначно рекомендую для путешественников, которые впервые в Казани, заказать экскурсию на начало отдыха, чтобы потом было проще самим ориентироваться в городе Увлекательная экскурсия на хорошем автомобиле с эрудированным гидом по известным и не очень широкой публике местам. Путешествие в историю проходит

А Анна Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома Все было просто замечательно, очень понравилось, время пролетело незаметно. Спасибо вашей команде и Алле конкретно за этот день ☺️

Ю Юлиана Ночная Казань с разных ракурсов Экскурсия очень понравилась, много интересной информации, здорово ходить не с толпой, а ездить в комфортном авто со знающим гидом. Спасибо большое Руслану время пролетело незаметно, посмотрели много достопримечательностей!

С Светлана Вечерняя Казань читать дальше экскурсия из всех. Артур настолько интересный рассказчик, два часа пролетели незаметно. Не смотря на то, что мы уже были на обзорной экскурсии, Артур рассказал и показал столько нового и интересного! А какие фото он нам сделал!!! Артур, спасибо большое. Удачи тебе и много новых экскурсантов! Экскурсия-супер. Честно говоря, я думала, что экскурсия по вечерней Казани-это провезут по городу и покажут подсветку. Но… Это была лучшая