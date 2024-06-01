Дворцовая площадь – экскурсии в Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «Дворцовая площадь» в Казани, цены от 5 310 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все дороги ведут в Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
268 отзывов
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
13 отзывов
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Ночная Казань с разных ракурсов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
17 июля в 18:00
18 июля в 18:00
59005 310 за всё до 4 чел.
Вечерняя Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Вечерняя Казань
Начало: Отель/апартаменты/заведение
Расписание: Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Вояж по Казани со вкусом татарского чая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Вояж по Казани со вкусом татарского чая
Изучить ключевые достопримечательности города и посетить «Дом чая» (с дегустацией)
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Все дороги ведут в Казань
    Экскурсия очень понравилась. Понравилось буквально все. Экскурсию заказывали индивидуальную. Экскурсовод Лиля знающая, доброжелательная, посоветую друзьям.
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Все дороги ведут в Казань
    Первоначально искали гидов в инстаграм по отзывам, пока не нашли Трипстер. Ответ на запрос - получили практически мгновенно. Адекватные цены, полное
    читать дальше

    информирование, выполнили наши пожелания. Гиду Марине - отдельное спасибо - профессионал своего дела! Брали в первый раз с собой дочу 7 лет, переживали будет ли ей интересно - 4 часа пролетели незаметно!

    Первоначально искали гидов в инстаграм по отзывам, пока не нашли ТрипстерПервоначально искали гидов в инстаграм по отзывам, пока не нашли Трипстер
  • В
    Виктор
    29 мая 2024
    Все дороги ведут в Казань
    Аделия очень просто и профессионально погрузила и влюбила в Казань, молодец!
  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Ночная Казань с разных ракурсов
    Уже вторая поездка с Русланом. Отличная подача материала. В Казани и окрестностях не в первый раз. Но в том и заключается профессионализм гида, чтобы раскрыть город заново. Очень интересно!
  • П
    Павел
    10 мая 2024
    Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
    Благодарим Арину за проверенную экскурсию! Побывали в Казанском Кремле, Богородицком монастыре, познакомились с основными достопримечательностями и историей Казани! Очень понравилось! Спасибо
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
    Увлекательная экскурсия на хорошем автомобиле с эрудированным гидом по известным и не очень широкой публике местам. Путешествие в историю проходит
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    на одном дыхании. Спасибо гиду Елене!! Однозначно рекомендую для путешественников, которые впервые в Казани, заказать экскурсию на начало отдыха, чтобы потом было проще самим ориентироваться в городе

  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
    Все было просто замечательно, очень понравилось, время пролетело незаметно. Спасибо вашей команде и Алле конкретно за этот день ☺️
  • Ю
    Юлиана
    1 мая 2024
    Ночная Казань с разных ракурсов
    Экскурсия очень понравилась, много интересной информации, здорово ходить не с толпой, а ездить в комфортном авто со знающим гидом. Спасибо большое Руслану время пролетело незаметно, посмотрели много достопримечательностей!
  • С
    Светлана
    13 апреля 2024
    Вечерняя Казань
    Экскурсия-супер. Честно говоря, я думала, что экскурсия по вечерней Казани-это провезут по городу и покажут подсветку. Но… Это была лучшая
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    экскурсия из всех. Артур настолько интересный рассказчик, два часа пролетели незаметно. Не смотря на то, что мы уже были на обзорной экскурсии, Артур рассказал и показал столько нового и интересного! А какие фото он нам сделал!!! Артур, спасибо большое. Удачи тебе и много новых экскурсантов!

  • Л
    Леля
    8 января 2024
    Ночная Казань с разных ракурсов
    Все прошло отлично. Казань очень красивый город, а в вечернее время с подсветкой просто великолепный

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Дворцовая площадь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Все дороги ведут в Казань
  2. Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
  3. Ночная Казань с разных ракурсов
  4. Вечерняя Казань
  5. Вояж по Казани со вкусом татарского чая
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Дворцовая площадь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 310 до 9 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 348 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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