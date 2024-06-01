1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
17 июля в 18:00
18 июля в 18:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя Казань
Начало: Отель/апартаменты/заведение
Расписание: Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вояж по Казани со вкусом татарского чая
Изучить ключевые достопримечательности города и посетить «Дом чая» (с дегустацией)
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Понравилось буквально все. Экскурсию заказывали индивидуальную. Экскурсовод Лиля знающая, доброжелательная, посоветую друзьям.
- ВВладимир30 мая 2024Первоначально искали гидов в инстаграм по отзывам, пока не нашли Трипстер. Ответ на запрос - получили практически мгновенно. Адекватные цены, полное
- ВВиктор29 мая 2024Аделия очень просто и профессионально погрузила и влюбила в Казань, молодец!
- ССергей12 мая 2024Уже вторая поездка с Русланом. Отличная подача материала. В Казани и окрестностях не в первый раз. Но в том и заключается профессионализм гида, чтобы раскрыть город заново. Очень интересно!
- ППавел10 мая 2024Благодарим Арину за проверенную экскурсию! Побывали в Казанском Кремле, Богородицком монастыре, познакомились с основными достопримечательностями и историей Казани! Очень понравилось! Спасибо
- ММария6 мая 2024Увлекательная экскурсия на хорошем автомобиле с эрудированным гидом по известным и не очень широкой публике местам. Путешествие в историю проходит
- ААнна4 мая 2024Все было просто замечательно, очень понравилось, время пролетело незаметно. Спасибо вашей команде и Алле конкретно за этот день ☺️
- ЮЮлиана1 мая 2024Экскурсия очень понравилась, много интересной информации, здорово ходить не с толпой, а ездить в комфортном авто со знающим гидом. Спасибо большое Руслану время пролетело незаметно, посмотрели много достопримечательностей!
- ССветлана13 апреля 2024Экскурсия-супер. Честно говоря, я думала, что экскурсия по вечерней Казани-это провезут по городу и покажут подсветку. Но… Это была лучшая
- ЛЛеля8 января 2024Все прошло отлично. Казань очень красивый город, а в вечернее время с подсветкой просто великолепный
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Дворцовая площадь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Дворцовая площадь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 310 до 9 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 348 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «Дворцовая площадь», 348 ⭐ отзывов, цены от 5310₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август