Всего в 18 километрах от центра города находится одно из самых красивых мест Татарстана, которое называют жемчужиной Казани.
Голубые озёра — локация с живописной природой и кристально чистой водой, которая не замерзает даже зимой. Увидеть эту красоту мы вас и приглашаем. Здесь хочется остановиться, вдохнуть свежий воздух и на мгновение отключиться от суеты.
Голубые озёра — локация с живописной природой и кристально чистой водой, которая не замерзает даже зимой. Увидеть эту красоту мы вас и приглашаем. Здесь хочется остановиться, вдохнуть свежий воздух и на мгновение отключиться от суеты.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Малое Голубое озеро с прозрачной водой и чётко различимым слоем лечебной глины на дне.
- редкие растения из Красной книги республики Татарстан.
- лазурный водоём, который сверкает на солнце из-за преломления света в чистой воде.
- небольшой природный водопад — живописное дополнение к панораме (особенно эффектно выглядит после дождя).
Вы узнаете:
- как образовались озёра и почему у них нет наземных притоков.
- почему вода здесь не замерзает даже в суровые зимы.
- какие легенды связаны с этими местами — например, о красавице, которая превратилась в гору от тоски по любимому.
- что находят дайверы на дне: от старинных артефактов до необычных геологических формаций.
- чем полезна местная голубая глина и как её используют в косметологии и лечении.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе с панорамными окнами (группа более 14 чел.) или на микроавтобусе (до 14 чел.).
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 12:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
|Дети до 18 лет
|1500 ₽
|Дети до 7 лет
|1500 ₽
|Школьники
|1500 ₽
|Дети до 16 лет
|1500 ₽
|Дети до 12 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «АЗИМУТ»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 62493 туристов
С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Наш подход — это сочетание профессионализма, глубины и индивидуальности. У нас только аккредитованные гиды, которые любят свой город и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поблагодарить за прекрасную, умиротворяющую экскурсию на Голубые озёра! Это место очаровывает, настраивает на медитативный лад. Погода была чудесной, гид рассказал всё основное, информация и визуал друг друга отлично дополнили. Если вы устали от городской суеты - вам на Голубые озёра. Спасибо огромное! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «К волшебным Голубым озёрам - из Казани»
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озёра: индивидуальное путешествие из Казани
Полюбоваться лазурными водоёмами и услышать связанные с ними удивительные легенды
Начало: В самом центре города. Старт программы от Вашей го...
Завтра в 14:00
30 мая в 07:00
8950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - к бездонным глубинам Голубых озёр
Всего 20 км от Казани, и вы окажетесь в уникальном месте! Голубые озёра поражают красотой и целебными свойствами. Не упустите шанс увидеть это чудо природы
Начало: По месту вашего проживания в Казани
Завтра в 08:30
30 мая в 08:30
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Казани - на Голубые озёра
Посетить «природное чудо Татарстана», полюбоваться ярко-бирюзовой водой и искупаться в купели
30 мая в 07:00
31 мая в 07:00
9334 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Казань с разных ракурсов и поездка к Голубым озёрам
Посетить главные достопримечательности и любимое место отдыха казанцев
Начало: Ул Каюма Насыри 28
Завтра в 05:30
31 мая в 05:00
10 993 ₽ за всё до 4 чел.
1600 ₽ за человека