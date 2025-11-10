Мобильный квест без гида «Гордон Рамзи в гастрономическом путешествии по Казани»

Легендарный шеф-повар Гордон Рамзи приезжает в Казань и жаждет оценить все прелести татарской кухни для своего нового шоу.
Нам поручена важная задача от руководства города: попробовать с ним знаменитые блюда и… не разочаровать его.
Будет ли гастрономическое турне успешным, перепадёт ли нам шанс тоже насладиться вкусностями? Скоро узнаем!
Нам поручена важная задача от руководства города: попробовать с ним знаменитые блюда и… не разочаровать его.
Будет ли гастрономическое турне успешным, перепадёт ли нам шанс тоже насладиться вкусностями? Скоро узнаем!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Вы отправитесь на центральную улицу Казани в поисках лучшей еды и самостоятельно её попробуете (по желанию).
Вы увидите:
- Памятник Гумилёву
- Улицу Баумана
- Колокольню Богоявленского собора
- Фонтан с лягушками
- Памятник Казанскому коту
- Реку Булак
Во время прохождения квеста вы узнаете о татарской кухне и блюдах, которые в неё входят. А также раскроете любопытные исторические факты о достопримечательностях на улице Баумана и реке Булак.
Организационные детали
- Программа 6+
- Вы можете купить квест в приложении и начать проходить его в любое удобное время с 9:30 до 18:00
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Никто вас не ограничивает и не торопит! Можно пройти квест за 2 часа или уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
- По желанию вы сможете попробовать элеш или талкыш калеве в заведениях, связанных с заданиями — оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от ТЦ «Кольцо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа - на индивидуальной пешей прогулке
Начало: В сквере Тукая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
Открыть тайны самого восточного уголка Казани - в пешеходном формате
Начало: Юнусовская площадь
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 200 ₽ за всё до 2 чел.