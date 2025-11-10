Мобильный квест без гида «Гордон Рамзи в гастрономическом путешествии по Казани»

Легендарный шеф-повар Гордон Рамзи приезжает в Казань и жаждет оценить все прелести татарской кухни для своего нового шоу. Нам поручена важная задача от руководства города: попробовать с ним знаменитые блюда и… не разочаровать его. Будет ли гастрономическое турне успешным, перепадёт ли нам шанс тоже насладиться вкусностями? Скоро узнаем!

Описание квеста

Вы отправитесь на центральную улицу Казани в поисках лучшей еды и самостоятельно её попробуете (по желанию).

Вы увидите:

Памятник Гумилёву

Улицу Баумана

Колокольню Богоявленского собора

Фонтан с лягушками

Памятник Казанскому коту

Реку Булак

Во время прохождения квеста вы узнаете о татарской кухне и блюдах, которые в неё входят. А также раскроете любопытные исторические факты о достопримечательностях на улице Баумана и реке Булак.

Организационные детали