Попробовать традиционные блюда татарской кухни и услышать о ее секретах

4.4
6 отзывов
Эта экскурсия раскроет перед вами вкусы Казани.

Мы посетим популярное кафе и колоритный ресторан, поговорим о повседневной жизни татар — и обсудим, какое место занимает в ней кухня.

Вы попробуете аутентичные блюда, сготовленные так, как их делали еще наши бабушки.

А я раскрою секреты и любопытные факты о казанских специалитетах.
Вкусная Казань
Вкусная Казань
Вкусная Казань
Вкусная Казань
Вкусная Казань
Вкусная Казань
Вкусная Казань
Вкусная Казань
Вкусная Казань
Вкусная Казань

Что вас ожидает

Самые вкусные заведения

Мы посетим два заведения, где готовят по старым рецептам: оба я отбирал лично и могу заверить, что здесь вас ждет настоящий вкус татарской кухни! Одно из заведений — кафе, которое так любят местные, а второе — ресторан высокого уровня, который рекомендуют даже навещающим Казань «звездам». Антураж ресторана передаёт колорит национального быта, летом играет живая музыка, а во дворике можно увидеть маленький зверинец с павлинами и курочками. По пути от одного места к другому мы заглянем в самую старую мечеть города — пока вы любуетесь архитектурой Казани, я расскажу о быте татар и их обычаях.

Казань на вкус

Мы попробуем 7 блюд национальной татарской кухни: эчпочмак, токмач, губадья, кыстыбый и другие лакомства. Я расскажу о нюансах их приготовления, о том, к каким праздникам и обрядам их подают. Вы услышите о происхождении чак-чака и поймете, почему он так называется. А еще обсудим, почему у татар в меню так много мучного и мяса, чем отличаются халяльные продукты. Остальные секреты и любопытные факты ждут вас на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Аида
  • Дегустации 7 блюд входят в стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на улице Кремлевская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ренат
Ренат
Привет! Я Ренат, провожу экскурсии, велопрогулки и водные прогулки на сапах вместе с Аидой и Аленой. Мы любим наш город, любим путешествовать и вкусно поесть;-) На наших прогулках не будет обилия исторических дат и имен — с нами вы увидите Казань глазами местного жителя. Ждем встречи!
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6 реальных отзывов от туристов

Юрий
24 сен 2021
Получили то, что хотели. Познакомиться с татарской кухней, чтобы в дальнейшем уже самостоятельно все пробовать. Ринат и Аида рассказывали не только о еде, но и об основных достопримечательностях Казани, рядом с которыми мы проходили. От них мы узнали, что можно и нужно просить положить в контейнер то, что не получилось съесть в кафе/ресторане.
Кирилл
17 авг 2021
Замечательная команда Ренат и Аида, проводили по вкусным интересным местам, было очень душевно. Запомнилась вечерняя прогулка по новой набережной Казани. Спасибо!
Нина
14 авг 2021
Казань действительно вкусная, если выбрать правильное место, где это можно оценить, а Ренат и Аида очень постарались! И кафе, и ресторан были национальными с едой высокого качества. Мы узнали и рецепты, и как это готовится, а сытыми и довольными мы прогулялись на закате вокруг озера Кабан. Спасибо Ренату и Аиде за трепетное отношение к национальным традициям.
A
9 авг 2021
Экскурсию мне провела Аида. Она очень приятный собеседник и интересный рассказчик. Мы немного погуляли по центру города, обсуждая его историю и архитектуру, а за вкусным и сытным ужином поговорили про традиции и обычаи татар. Я смело могу рекомендовать эту прогулку всем – вы обязательно узнаете что-то новое и отлично проведете время.
Михаил
29 июля 2021
Крайне не рекомендую, за эти деньги есть более интересные и достойные экскурсии в Казани, в чем я убедился в последствии следующих дней. Цена не соответствует предоставляемым услугам. Материал подачи - википедия и youtube. Реальная цена экскурсии до 1000 руб, больше не стоит. Мой вердикт - развод для туристов.

Пожалуйста, читайте ОТЗЫВЫ. Для себя осознал, если их мало, больше не пойду.
Ренат
Ответ гида:
Очень удивлён вашим отзывом, особенно тем, что на экскурсии никаких претензий и замечаний не предьявлялось. Я всегда могу подстроиться под пожелания гостя. Мне остается теряться в догадках, что именно вам не понравилось, тк нет конструктивной критики. После такого отзыва я не знаю, что стоит улучшить, ведь я всегда рад конструктивным замечаниям.

На этой платформе я недавно, поэтому конкуренты с неинтересными и шаблонными экскурсиями не рады меня видеть. Готов предоставить ссылку с отзывами с 2019 года на ранее размещаемой площадке. (17 отзывов и все положительные).
В
11 июля 2021
Большое спасибо Ренату и Аиде за проведенное время!
Веселые и лёгкие в общении ребята в ненавязчивой форме рассказали об особенностях быта, традиций и кулинарии татар. Причем это не было скучной исторической справкой, а, наоборот, было живым общением с местными жителями.
Относительно выбранного меню - Казань действительно вкусная. )))
В общем, если желаете убедится в этом лично, то Вы обратились по адресу.

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