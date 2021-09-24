Что вас ожидает

Самые вкусные заведения

Мы посетим два заведения, где готовят по старым рецептам: оба я отбирал лично и могу заверить, что здесь вас ждет настоящий вкус татарской кухни! Одно из заведений — кафе, которое так любят местные, а второе — ресторан высокого уровня, который рекомендуют даже навещающим Казань «звездам». Антураж ресторана передаёт колорит национального быта, летом играет живая музыка, а во дворике можно увидеть маленький зверинец с павлинами и курочками. По пути от одного места к другому мы заглянем в самую старую мечеть города — пока вы любуетесь архитектурой Казани, я расскажу о быте татар и их обычаях.

Казань на вкус

Мы попробуем 7 блюд национальной татарской кухни: эчпочмак, токмач, губадья, кыстыбый и другие лакомства. Я расскажу о нюансах их приготовления, о том, к каким праздникам и обрядам их подают. Вы услышите о происхождении чак-чака и поймете, почему он так называется. А еще обсудим, почему у татар в меню так много мучного и мяса, чем отличаются халяльные продукты. Остальные секреты и любопытные факты ждут вас на экскурсии.

Организационные детали