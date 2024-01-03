Авторская программа по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан»
Это автобусная экскурсия с увлекательным и порой шокирующим рассказом о явлении, вошедшем в историю СССР и России под названием «казанский феномен».
Мы собрали публикации и книги о зарождении, развитии и упадке ОПГ, а также работы историков, изучавших феномен с научной точки зрения.
Экскурсия будет интересна тем, кто рос в 80-е и 90-е и застал группировки, а также тем, кто не видит подтекста в словах «розочки» и «бабочки».
Мы собрали публикации и книги о зарождении, развитии и упадке ОПГ, а также работы историков, изучавших феномен с научной точки зрения.
Экскурсия будет интересна тем, кто рос в 80-е и 90-е и застал группировки, а также тем, кто не видит подтекста в словах «розочки» и «бабочки».
Ближайшие даты:
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
7
янв
янв
14
янв
янв
21
янв
янв
28
янв
янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Почему появлялись городские группировки
- Как районные банды стали ОПГ
- Почему милиция СССР не могла бороться с бандитизмом
- Что такое «битва за асфальт»
- Как «крышевание» предприятий парализовало экономику страны
- Когда и почему ОПГ пришли в упадок
Вы увидите:
- Территории группировок «Хади-Такташ», «Тукаевские» и «Новотатаровские»
- Выход возле Исправительной колонии № 2 (ИК-2)
- Выход возле Следственного изолятора № 2 (СИЗО-2)
Telegram-бот с викториной, фото- и видеоматериалами
Он идеально дополняет автобусную экскурсию. Вы получите ссылку на бота в начале встречи. Сможете посмотреть исторические фото и видео, поучаствовать в викторине. По отзывам наших гостей, которые проходили маршрут вместе с ботом, это невероятно вовлекает!
Первую экскурсию по этому маршруту провёл сам Роберт Гараев.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
- На экскурсии работает фотограф. Фотоотчёт вы сможете посмотреть в нашей группе «ВКонтакте». Ссылку на него мы отправляем участникам после экскурсии.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Спартаковская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Казани
Мы агентство уникальных авторских экскурсий. Все наши экскурсии ведут сами же авторы! Вот почему это всегда страстный рассказ от человека, владеющего не только историческим полотном, но и способного изменить подачу под запрос группы гостей. Мы проводим пешие прогулки и автобусные экскурсии по главным достопримечательностям Казани и Республики Татарстан. Создавая каждый новый маршрут как историю, полную интересных фактов, городских легенд и очерков современников событий.
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