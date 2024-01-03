Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Групповая экскурсия в Казани

Авторская программа по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан»

Это автобусная экскурсия с увлекательным и порой шокирующим рассказом о явлении, вошедшем в историю СССР и России под названием «казанский феномен».

Мы собрали публикации и книги о зарождении, развитии и упадке ОПГ, а также работы историков, изучавших феномен с научной точки зрения.

Экскурсия будет интересна тем, кто рос в 80-е и 90-е и застал группировки, а также тем, кто не видит подтекста в словах «розочки» и «бабочки».
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Ближайшие даты:
3
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янв
5
янв
7
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14
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Почему появлялись городские группировки
  • Как районные банды стали ОПГ
  • Почему милиция СССР не могла бороться с бандитизмом
  • Что такое «битва за асфальт»
  • Как «крышевание» предприятий парализовало экономику страны
  • Когда и почему ОПГ пришли в упадок

Вы увидите:

  • Территории группировок «Хади-Такташ», «Тукаевские» и «Новотатаровские»
  • Выход возле Исправительной колонии № 2 (ИК-2)
  • Выход возле Следственного изолятора № 2 (СИЗО-2)

Telegram-бот с викториной, фото- и видеоматериалами

Он идеально дополняет автобусную экскурсию. Вы получите ссылку на бота в начале встречи. Сможете посмотреть исторические фото и видео, поучаствовать в викторине. По отзывам наших гостей, которые проходили маршрут вместе с ботом, это невероятно вовлекает!

Первую экскурсию по этому маршруту провёл сам Роберт Гараев.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
  • На экскурсии работает фотограф. Фотоотчёт вы сможете посмотреть в нашей группе «ВКонтакте». Ссылку на него мы отправляем участникам после экскурсии.

Выберите дату при бронировании

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Спартаковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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