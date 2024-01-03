Это автобусная экскурсия с увлекательным и порой шокирующим рассказом о явлении, вошедшем в историю СССР и России под названием «казанский феномен». Мы собрали публикации и книги о зарождении, развитии и упадке ОПГ, а также работы историков, изучавших феномен с научной точки зрения. Экскурсия будет интересна тем, кто рос в 80-е и 90-е и застал группировки, а также тем, кто не видит подтекста в словах «розочки» и «бабочки».

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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

Почему появлялись городские группировки

Как районные банды стали ОПГ

Почему милиция СССР не могла бороться с бандитизмом

Что такое «битва за асфальт»

Как «крышевание» предприятий парализовало экономику страны

Когда и почему ОПГ пришли в упадок

Вы увидите:

Территории группировок «Хади-Такташ», «Тукаевские» и «Новотатаровские»

Выход возле Исправительной колонии № 2 (ИК-2)

Выход возле Следственного изолятора № 2 (СИЗО-2)

Telegram-бот с викториной, фото- и видеоматериалами

Он идеально дополняет автобусную экскурсию. Вы получите ссылку на бота в начале встречи. Сможете посмотреть исторические фото и видео, поучаствовать в викторине. По отзывам наших гостей, которые проходили маршрут вместе с ботом, это невероятно вовлекает!

Первую экскурсию по этому маршруту провёл сам Роберт Гараев.

Организационные детали