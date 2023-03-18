Историческая колыбель - Казань и Казанский Кремль

Падающая башня Сююмбике и Богородицкий монастырь: экскурсия на автомобиле

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Я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие на автомобиле по Казани, в котором вы сможете увидеть основные символы города.

Вы увидите мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, падающую башню Сююмбике, старо-татарскую слободу, Богородицкий монастырь.
Историческая колыбель - Казань и Казанский Кремль
Историческая колыбель - Казань и Казанский Кремль
Историческая колыбель - Казань и Казанский Кремль
Историческая колыбель - Казань и Казанский Кремль
Историческая колыбель - Казань и Казанский Кремль
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Что вас ожидает:

  • Казанский кремль
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Благовещенский собор
  • Старо-татарская слобода
  • Падающая башня Сююмбике
  • Казанский университет
  • Дворец Земледельцев
  • Дворец бракосочетания «Казан»
  • Ледовая Арена
  • Дворец водных видов спорта и стадион
  • Мост Миллениум
  • Татарская деревенька Туган Авылым
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие на автомобиле по Казани, в котором вы сможете увидеть основные символы города.
Мечеть Кул-Шариф — главная мечеть республики Татарстан. Белоснежно-бирюзовая с 8 минаретами, которая построена в память об одном из самых легендарных памятников Ханской Казани — многобашенной соборной мечети.
Благовещенский собор — древнейшее из сохранившихся в Казани памятников православной истории и культуры и старейшее каменное здание в Казани. Снаружи сохранилась кладка XVI века, а внутри фресковые росписи XVII века.
Падающая башня Сююмбике и эта не метафора. Узнаете самую поэтичную легенду Казани - о последней царице Казанского ханства.
Старо-татарская слобода, где творилась история казанских татар — купцов, мулл, поэтов. Погуляете по красочным улочкам, посетите лавочки, рассмотрите дома в традиционном татарском стиле и полюбуетесь на озеро Кабан, которое хранит на дне озера ханские сокровища.
Богородицкий монастырь. Возникновение монастыря связано с обретением чудотворной Казанской иконы божией Матери — одной из самых почитаемых в России.

Важно знать:

В путешествии пригодится одежда по погоде, удобная обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • передвижение на автомобиле,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты в Казанский Кремль — 130 руб. /взрослый, 100 руб. /льготный и детский.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Передвижение на автомобиле
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Казанский Кремль — 130 руб. /взрослый
  • 100 руб. /льготный и детский
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одежда по погоде
  • Удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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18 мар 2023

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