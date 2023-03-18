Падающая башня Сююмбике и Богородицкий монастырь: экскурсия на автомобиле
Я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие на автомобиле по Казани, в котором вы сможете увидеть основные символы города.
Вы увидите мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, падающую башню Сююмбике, старо-татарскую слободу, Богородицкий монастырь.
Вы увидите мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, падающую башню Сююмбике, старо-татарскую слободу, Богородицкий монастырь.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Казанский кремль
- Мечеть Кул-Шариф
- Благовещенский собор
- Старо-татарская слобода
- Падающая башня Сююмбике
- Казанский университет
- Дворец Земледельцев
- Дворец бракосочетания «Казан»
- Ледовая Арена
- Дворец водных видов спорта и стадион
- Мост Миллениум
- Татарская деревенька Туган Авылым
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие на автомобиле по Казани, в котором вы сможете увидеть основные символы города.
Мечеть Кул-Шариф — главная мечеть республики Татарстан. Белоснежно-бирюзовая с 8 минаретами, которая построена в память об одном из самых легендарных памятников Ханской Казани — многобашенной соборной мечети.
Благовещенский собор — древнейшее из сохранившихся в Казани памятников православной истории и культуры и старейшее каменное здание в Казани. Снаружи сохранилась кладка XVI века, а внутри фресковые росписи XVII века.
Падающая башня Сююмбике и эта не метафора. Узнаете самую поэтичную легенду Казани - о последней царице Казанского ханства.
Старо-татарская слобода, где творилась история казанских татар — купцов, мулл, поэтов. Погуляете по красочным улочкам, посетите лавочки, рассмотрите дома в традиционном татарском стиле и полюбуетесь на озеро Кабан, которое хранит на дне озера ханские сокровища.
Богородицкий монастырь. Возникновение монастыря связано с обретением чудотворной Казанской иконы божией Матери — одной из самых почитаемых в России.
Важно знать:
В путешествии пригодится одежда по погоде, удобная обувь.
В стоимость экскурсии включено:
- передвижение на автомобиле,
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты в Казанский Кремль — 130 руб. /взрослый, 100 руб. /льготный и детский.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Передвижение на автомобиле
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в Казанский Кремль — 130 руб. /взрослый
- 100 руб. /льготный и детский
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Одежда по погоде
- Удобная обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана Помыткина
18 мар 2023
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