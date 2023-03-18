Что вас ждет

Я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие на автомобиле по Казани, в котором вы сможете увидеть основные символы города.

Мечеть Кул-Шариф — главная мечеть республики Татарстан. Белоснежно-бирюзовая с 8 минаретами, которая построена в память об одном из самых легендарных памятников Ханской Казани — многобашенной соборной мечети.

Благовещенский собор — древнейшее из сохранившихся в Казани памятников православной истории и культуры и старейшее каменное здание в Казани. Снаружи сохранилась кладка XVI века, а внутри фресковые росписи XVII века.

Падающая башня Сююмбике и эта не метафора. Узнаете самую поэтичную легенду Казани - о последней царице Казанского ханства.

Старо-татарская слобода, где творилась история казанских татар — купцов, мулл, поэтов. Погуляете по красочным улочкам, посетите лавочки, рассмотрите дома в традиционном татарском стиле и полюбуетесь на озеро Кабан, которое хранит на дне озера ханские сокровища.

Богородицкий монастырь. Возникновение монастыря связано с обретением чудотворной Казанской иконы божией Матери — одной из самых почитаемых в России.

Важно знать:

В путешествии пригодится одежда по погоде, удобная обувь.

В стоимость экскурсии включено:

передвижение на автомобиле,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты в Казанский Кремль — 130 руб. /взрослый, 100 руб. /льготный и детский.