Исторический и современный Казань: индивидуальная обзорная экскурсия на машине
Веселое путешествие по исторической и современной Казани с осмотром главных достопримечательностей столицы.
Во время экскурсии Вы узнаете о татарской культуре, раскроете секреты исторического центра, полюбуетесь старинными храмами и главной мечетью города.
Во время экскурсии Вы узнаете о татарской культуре, раскроете секреты исторического центра, полюбуетесь старинными храмами и главной мечетью города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Территория Старо-татарской слободы
- Детский театр кукол «Экият»
- Исторический центр (архитектура XIX века)
- Современная «Казанская Рублевка»
- Богородицкий Монастырь (место обретения Казанской иконы Божьей Матери)
- Казанский Кремль
- Мечеть «Кул-Шариф»
- Благовещенский собор
- Падающая башня «Сююмбике»
- Дворец Земледельцев
- Центр семьи «Казан» (Чаша)
- Футбольный стадион «Ак Барс Арена» (с панорамной площадки или вблизи на выбор гостей)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с КазаньюВо время экскурсии мы увидим главные достопримечательности Казани. Прогуляемся в татарской части города, познакомимся с татарским бытом, зайдем в татарскую усадьбу Хамита Сабитова, памятник жилой архитектуры второй половины 19 века, пройдемся по пешеходной улице и увидим старейшую мечеть Казани «Аль-Марджани», построенную в 18 веке с разрешения самой Екатерины II.
Познакомившись с татарской частью города, мы отправимся в русскую часть, где увидим шикарный дворец — детский театр кукол «Экият», посмотрим исторический центр, «Казанскую Рублевку» и сделаем остановку в Богородицком монастыре для знакомства с одной из самых почитаемых икон — Казанской иконой Божией матери.
Далее нас ожидает пешеходная прогулка по территории Казанского Кремля с осмотром нашей красавицы — мечети «Кул-Шариф», Благовещенского собора, построенного по указу Ивана Грозного в XVI веке, и легендарной падающей башни «Сююмбике».
С панорамы Казанского Кремля нам откроется шикарный вид на современные объекты Казани: Центр семьи «Казан» (Чаша), футбольный стадион «Ак Барс Арена», Кремлевскую набережную.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на автомобиле категории комфорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в Казанский Кремль (взрослый — 150 руб. /чел., льготный — 130 руб. /чел.)
- Для больших групп свыше 4-х человек возможно арендовать минивен или микроавтобус
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По месту проживания гостейЗавершение: Казанский Кремль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсия начнется по месту вашего проживания.
- Экскурсия смешанная, проводится на автомобиле, на главных объектах делаем остановки и прогуливаемся пешком
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Центр семьи Казан
Мечеть Кул Шариф
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