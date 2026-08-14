Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет веселое путешествие по исторической и современной Казани с осмотром главных достопримечательностей столицы Татарстана.



Во время экскурсии вы больше узнаете о татарской культуре, раскроете секреты исторического центра, полюбуетесь старинными храмами и главной мечетью города. 5 9 отзывов

Рената Ваш гид в Казани Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 12 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 9 отзывов 4 часа 1-4 человека На автомобиле, автобусе, микроавтобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Знакомство с Казанью Во время экскурсии мы увидим главные достопримечательности Казани. Прогуляемся в татарской части города, познакомимся с татарским бытом, зайдем в татарскую усадьбу Хамита Сабитова, памятник жилой архитектуры второй половины 19 века, пройдемся по пешеходной улице и увидим старейшую мечеть Казани «Аль-Марджани», построенную в 18 веке с разрешения самой Екатерины II. Познакомившись с татарской частью города, мы отправимся в русскую часть, где увидим шикарный дворец — детский театр кукол «Экият», посмотрим исторический центр, «Казанскую Рублевку» и сделаем остановку в Богородицком монастыре для знакомства с одной из самых почитаемых икон — Казанской иконой Божией матери. Далее нас ожидает пешеходная прогулка по территории Казанского Кремля с осмотром нашей красавицы — мечети «Кул-Шариф», Благовещенского собора, построенного по указу Ивана Грозного в XVI веке, и легендарной падающей башни «Сююмбике». С панорамы Казанского Кремля нам откроется шикарный вид на современные объекты Казани: Центр семьи «Казан» (Чаша), футбольный стадион «Ак Барс Арена», Кремлевскую набережную. Важная информация: Экскурсия смешанная, проводится на автомобиле, на главных объектах делаем остановки и прогуливаемся пешком. В процессе экскурсии мы будем посещать храмы и мечеть, поэтому рекомендую женщинам брать с собой головные уборы. Для больших групп свыше 4 человек можно арендовать минивэн или микроавтобус.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Территория Старо-татарской слободы

Детский театр кукол «Экият»

Исторический центр (архитектура XIX века)

Современная «Казанская Рублевка»

Богородицкий Монастырь (место обретения Казанской иконы Божьей Матери)

Казанский Кремль

Мечеть «Кул-Шариф»

Благовещенский собор

Падающая башня «Сююмбике»

Дворец Земледельцев

Центр семьи «Казан» (Чаша)

Футбольный стадион «Ак Барс Арена» (с панорамной площадки или вблизи на выбор гостей) Что включено Трансфер на автомобиле категории «комфорт»

Услуги гида Что не входит в цену Билеты в Казанский Кремль: взрослый - 190 руб. /чел., льготный - 180 руб. /чел. Где начинаем и завершаем? Начало: По месту проживания гостей Завершение: Казанский Кремль Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Экскурсия смешанная, проводится на автомобиле, на главных объектах делаем остановки и прогуливаемся пешком

В процессе экскурсии мы будем посещать храмы и мечеть, поэтому рекомендую женщинам брать с собой головные уборы

Для больших групп свыше 4 человек можно арендовать минивэн или микроавтобус Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.