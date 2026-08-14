Вас ждет веселое путешествие по исторической и современной Казани с осмотром главных достопримечательностей столицы Татарстана.
Во время экскурсии вы больше узнаете о татарской культуре, раскроете секреты исторического центра, полюбуетесь старинными храмами и главной мечетью города.
Во время экскурсии вы больше узнаете о татарской культуре, раскроете секреты исторического центра, полюбуетесь старинными храмами и главной мечетью города.
Описание экскурсии
Знакомство с КазаньюВо время экскурсии мы увидим главные достопримечательности Казани. Прогуляемся в татарской части города, познакомимся с татарским бытом, зайдем в татарскую усадьбу Хамита Сабитова, памятник жилой архитектуры второй половины 19 века, пройдемся по пешеходной улице и увидим старейшую мечеть Казани «Аль-Марджани», построенную в 18 веке с разрешения самой Екатерины II. Познакомившись с татарской частью города, мы отправимся в русскую часть, где увидим шикарный дворец — детский театр кукол «Экият», посмотрим исторический центр, «Казанскую Рублевку» и сделаем остановку в Богородицком монастыре для знакомства с одной из самых почитаемых икон — Казанской иконой Божией матери. Далее нас ожидает пешеходная прогулка по территории Казанского Кремля с осмотром нашей красавицы — мечети «Кул-Шариф», Благовещенского собора, построенного по указу Ивана Грозного в XVI веке, и легендарной падающей башни «Сююмбике». С панорамы Казанского Кремля нам откроется шикарный вид на современные объекты Казани: Центр семьи «Казан» (Чаша), футбольный стадион «Ак Барс Арена», Кремлевскую набережную. Важная информация: Экскурсия смешанная, проводится на автомобиле, на главных объектах делаем остановки и прогуливаемся пешком. В процессе экскурсии мы будем посещать храмы и мечеть, поэтому рекомендую женщинам брать с собой головные уборы. Для больших групп свыше 4 человек можно арендовать минивэн или микроавтобус.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Территория Старо-татарской слободы
- Детский театр кукол «Экият»
- Исторический центр (архитектура XIX века)
- Современная «Казанская Рублевка»
- Богородицкий Монастырь (место обретения Казанской иконы Божьей Матери)
- Казанский Кремль
- Мечеть «Кул-Шариф»
- Благовещенский собор
- Падающая башня «Сююмбике»
- Дворец Земледельцев
- Центр семьи «Казан» (Чаша)
- Футбольный стадион «Ак Барс Арена» (с панорамной площадки или вблизи на выбор гостей)
Что включено
- Трансфер на автомобиле категории «комфорт»
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Казанский Кремль: взрослый - 190 руб. /чел., льготный - 180 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту проживания гостей
Завершение: Казанский Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия смешанная, проводится на автомобиле, на главных объектах делаем остановки и прогуливаемся пешком
- В процессе экскурсии мы будем посещать храмы и мечеть, поэтому рекомендую женщинам брать с собой головные уборы
- Для больших групп свыше 4 человек можно арендовать минивэн или микроавтобус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо за экскурсию! Все было на высоком уровне: сервис, увлекательный рассказ!
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Ю
Путешествовали по Казани с гидом Владиславом. Безумно понравился и город и экскурсия. Если вы в городе впервые, очень рекомендую данный вид экскурсии. 4 часа пролетели незаметно!
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Ж
Очень удобный формат экскурсии. Не смотря на сильную метель увидели все достопримечательности, заявленнные в программе. Гид Елена-профессионал своего дела, узнали много всего нового и интересного)))
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А
Спасибо нашему экскурсоводу Владиславу за много новой информации, при даже не самой солнечной погоде всё прошло на высоте, была возможность посетить храм всех религий, который изначально не планировался.
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И
Замечательная экскурсия по центру города, наш гид Владислав - интеллигентный, активный мужчина, который родился и вырос в Казани. Встретил нас в удобном месте, по окончании экскурсии довез до отеля. Четко
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А
Выбрали данную экскурсию и это стало нашим лучшим решением (брали и автобусную в иннополис, поэтому удалось сравнить). Гид Феликс показал нам красоты Казани, очень понравилось, что гид освещал не только исторические факты, но и события и места современности. Гид забрал нас в назначенном месте, фотографировал на фоне красивых мест. Передвигались на комфортабельном автомобиле, вчетвером было комфортно От всей души благодарим!
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