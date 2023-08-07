Знакомство с КазаньюВо время экскурсии мы увидим главные достопримечательности Казани. Прогуляемся в татарской части города, познакомимся с татарским бытом, зайдем в татарскую усадьбу Хамита Сабитова, памятник жилой архитектуры второй половины 19 века, пройдемся по пешеходной улице и увидим старейшую мечеть Казани «Аль-Марджани», построенную в 18 веке с разрешения самой Екатерины II.

Познакомившись с татарской частью города, мы отправимся в русскую часть, где увидим шикарный дворец — детский театр кукол «Экият», посмотрим исторический центр, «Казанскую Рублевку» и сделаем остановку в Богородицком монастыре для знакомства с одной из самых почитаемых икон — Казанской иконой Божией матери.

Далее нас ожидает пешеходная прогулка по территории Казанского Кремля с осмотром нашей красавицы — мечети «Кул-Шариф», Благовещенского собора, построенного по указу Ивана Грозного в XVI веке, и легендарной падающей башни «Сююмбике».

С панорамы Казанского Кремля нам откроется шикарный вид на современные объекты Казани: Центр семьи «Казан» (Чаша), футбольный стадион «Ак Барс Арена», Кремлевскую набережную.