Обзорная экскурсия по Казани

Казань - один из древних городов России

4.1
10 отзывов
Казань — один из древних городов России.

Городу уже больше 1000 лет! С нами вы отправитесь в путешествие по истории Казани и увидите все главные достопримечательности.

Вы заглянете в татарскую деревню «Туган Авылым» и узнаете о татарской культуре, раскройте тайны озера Кабан и увидите театр кукол «Экият».

В конце экскурсии вы влюбитесь в Казань и захотите вернуться сюда снова.
Обзорная экскурсия по Казани
Обзорная экскурсия по Казани
Обзорная экскурсия по Казани
Обзорная экскурсия по Казани
Обзорная экскурсия по Казани
Обзорная экскурсия по Казани

Что вы увидите 🤩

  • Старо-татарская слобода
  • Озеро Кабан
  • Татарский академический театр им Г. Камала
  • «Туган Авылым»
  • Театр кукол «Экият»
  • Казанский Университет
  • Площадь Свободы
  • Богородицкий монастырь
  • Казанскую икону Божией Матери

Что вас ожидает:

  • Увидеть своими глазами яркие краски улиц и площадей Казани. Узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов и где закипел без огня котел. Прикоснитесь к вековой истории древнего города.

Вы увидите:

  • Старо-татарскую слободу со старинными татарскими мечетями;
  • Овеянное легендами озеро Кабан;
  • Здание–парусник Татарского академического театра им Г. Камала;
  • Татарскую деревню «Туган Авылым»;
  • Сказочный дворец — театр кукол «Экият»;
  • Казанский Университет;
  • Площадь Свободы — культурный и административный центр Казани;
  • Богородицкий монастырь и его святыню Казанскую икону Божией Матери.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • ВНИМАНИЕ! На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослые
700 ₽
Дети 7-14 лет
600 ₽
Пенсионеры
600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на комфортабельных автобусах
  • обслуживание профессиональными гидами.
Что не входит
  • личные расходы
  • радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра – 100 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (ст. м. "Площадь Тукая")
Завершение: Кремль, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00, 15:00

Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
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