- Что входит
- проезд на комфортабельных автобусах
- обслуживание профессиональными гидами.
- Что не входит
- личные расходы
- радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра – 100 руб. /чел.
- Где начинаем и завершаем
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (ст. м. "Площадь Тукая")
Завершение: Кремль, Казань
- Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
- Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.