Казань — один из древних городов России.



Городу уже больше 1000 лет! С нами вы отправитесь в путешествие по истории Казани и увидите все главные достопримечательности.



Вы заглянете в татарскую деревню «Туган Авылым» и узнаете о татарской культуре, раскройте тайны озера Кабан и увидите театр кукол «Экият».



В конце экскурсии вы влюбитесь в Казань и захотите вернуться сюда снова.