Отправляемся по Волге к городу, где на Круглой горе соседствуют монастыри, соборы, ремесленные дворы и смотровые площадки.
Вы прогуляетесь по старинным площадям, осмотрите Успенский монастырь, Конный двор и места, связанные с Иваном Грозным. А также узнаете интересные факты об этом месте.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- действующий Успенский монастырь
- Иоанно-Предтеченский женский монастырь
- собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
- Рождественскую площадь
- Конный двор и Ленивый Торжок
А ещё узнаете:
- почему Свияжск — знаковое село Поволжья
- как природный ландшафт стал частью архитектурного облика острова-града
Ориентировочный тайминг
Прогулка до Свияжска — 2–2,5 часа
Обратный путь — 2–2,5 часа
Возвращение в Казань — 19:00–19:30
Организационные детали
- Оплатить экскурсию нужно не позднее чем за сутки до начала
- Радиогиды и входные билеты входят в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Школьники
|3300 ₽
|Стандартный
|3500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Казани
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 22683 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
