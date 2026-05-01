В Свияжск на теплоходе из Казани

Добраться по воде до острова-града и исследовать знаковые локации
Отправляемся по Волге к городу, где на Круглой горе соседствуют монастыри, соборы, ремесленные дворы и смотровые площадки.

Вы прогуляетесь по старинным площадям, осмотрите Успенский монастырь, Конный двор и места, связанные с Иваном Грозным. А также узнаете интересные факты об этом месте.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • действующий Успенский монастырь
  • Иоанно-Предтеченский женский монастырь
  • собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
  • Рождественскую площадь
  • Конный двор и Ленивый Торжок

А ещё узнаете:

  • почему Свияжск — знаковое село Поволжья
  • как природный ландшафт стал частью архитектурного облика острова-града

Ориентировочный тайминг

Прогулка до Свияжска — 2–2,5 часа
Обратный путь — 2–2,5 часа
Возвращение в Казань — 19:00–19:30

Организационные детали

  • Оплатить экскурсию нужно не позднее чем за сутки до начала
  • Радиогиды и входные билеты входят в стоимость
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 11:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Школьники3300 ₽
Стандартный3500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Казани
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 22683 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
профессиональные гиды с большим стажем работы и государственной аккредитацией, пунктуальность и ответственность. Мы гарантируем, вы ни на секунду не пожалеете о своём выборе и получите массу ярких впечатлений от наших насыщенных экскурсий.

