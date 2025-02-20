Для знакомства с Йошкар-Олой стоит выделить целый день. Её достопримечательности удивляют яркостью и соседством европейской архитектуры с русским стилем.
Здесь есть своя Спасская башня и кремль, набережная с колоритными домиками и забавные скульптуры, которые так и просятся на фото. На экскурсии вы увидите значимые локации города и узнаете о его истории.
Здесь есть своя Спасская башня и кремль, набережная с колоритными домиками и забавные скульптуры, которые так и просятся на фото. На экскурсии вы увидите значимые локации города и узнаете о его истории.
Описание экскурсии
- На здании художественной галереи вы увидите самую известную достопримечательность Йошкар-Олы на сегодняшний день — часы с динамической скульптурной композицией «Явление иконы Божией Матери Троеручица» — в простонародье «часы с осликом».
- Недалеко найдёте негласный символ города — памятник «Йошкин кот».
- С Патриаршей площади вам откроется красивый панорамный вид на набережную Брюгге, построенную в датском стиле.
- Вы прогуляетесь по пешеходному бульвару им. Чавайна и парку культуры.
- Посетите Царевококшайский кремль.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, входные билеты и трансфер на туристическом автобусе Yutong, King Long, Higer или другой аналогичной модели.
- Дополнительно оплачивается обед по желанию.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в четверг в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3900 ₽
|Дети до 12 лет
|3600 ₽
|Пенсионеры
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ТЦ «Свита холл» 1 этаж, Баумана, 82
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айрат — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 67 туристов
Наша компания имеет огромный опыт в области внутреннего туризма, организации и реализации круизного турпродукта, проведении разнообразных мероприятий и экскурсий по республике Татарстан. Мы покажем вам самые красивые места Казани, погрузим в историю православия и мусульманства на острове-граде Свияжске, в Раифском монастыре, Великом Болгаре, окунём в ауру купечества в Елабуге и подарим ещё множество впечатлений.Задать вопрос
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