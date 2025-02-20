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Для знакомства с Йошкар-Олой стоит выделить целый день. Её достопримечательности удивляют яркостью и соседством европейской архитектуры с русским стилем.



Здесь есть своя Спасская башня и кремль, набережная с колоритными домиками и забавные скульптуры, которые так и просятся на фото. На экскурсии вы увидите значимые локации города и узнаете о его истории.