Из Казани - в Йошкар-Олу

Увидеть главные места столицы Марий-Эл
Для знакомства с Йошкар-Олой стоит выделить целый день. Её достопримечательности удивляют яркостью и соседством европейской архитектуры с русским стилем.

Здесь есть своя Спасская башня и кремль, набережная с колоритными домиками и забавные скульптуры, которые так и просятся на фото. На экскурсии вы увидите значимые локации города и узнаете о его истории.
Из Казани - в Йошкар-Олу
Из Казани - в Йошкар-Олу
Из Казани - в Йошкар-Олу
Ближайшие даты:
20
фев27
фев6
мар13
мар20
мар27
мар3
апр
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

  • На здании художественной галереи вы увидите самую известную достопримечательность Йошкар-Олы на сегодняшний день — часы с динамической скульптурной композицией «Явление иконы Божией Матери Троеручица» — в простонародье «часы с осликом».
  • Недалеко найдёте негласный символ города — памятник «Йошкин кот».
  • С Патриаршей площади вам откроется красивый панорамный вид на набережную Брюгге, построенную в датском стиле.
  • Вы прогуляетесь по пешеходному бульвару им. Чавайна и парку культуры.
  • Посетите Царевококшайский кремль.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, входные билеты и трансфер на туристическом автобусе Yutong, King Long, Higer или другой аналогичной модели.
  • Дополнительно оплачивается обед по желанию.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в четверг в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3900 ₽
Дети до 12 лет3600 ₽
Пенсионеры3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ТЦ «Свита холл» 1 этаж, Баумана, 82
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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