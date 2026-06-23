Йошкар-Ола — уютный зеленый город с яркой современной архитектурой. Вы отправитесь его исследовать на комфортабельном автобусе.
Погуляете по центру: по территории стилизованного под старину кремля и ухоженной набережной Брюгге с пряничными домиками. А также зайдёте в Национальный музей, раскрывающий местные традиции и особенности культуры. В разделах «Что вас ожидает» и «Организационные детали» расскажем подробнее о программе и нюансах.
Погуляете по центру: по территории стилизованного под старину кремля и ухоженной набережной Брюгге с пряничными домиками. А также зайдёте в Национальный музей, раскрывающий местные традиции и особенности культуры. В разделах «Что вас ожидает» и «Организационные детали» расскажем подробнее о программе и нюансах.
Описание экскурсии
- Царевококшайский кремль. Вы посетите современный кремль, созданный на месте средневекового острога. На протяжение многих столетий это был центр административной, торговой и общественной жизни города. Наш гид покажет вам 4 яркие башни, проходные галереи и единственный в России памятник царю Фёдору Иоанновичу.
- Набережная Брюгге. Вы полюбуетесь разноцветными аккуратными домиками и узнаете, кому они принадлежат.
- Комплекс 12 апостолов. Этот архитектурный комплекс примечателен представлением с подвижными скульптурами, которое разыгрывается каждые три часа. Если нам повезёт, мы его увидим.
- Благовещенская башня. Вы оцените уменьшенную копию одной из главных башен Московского кремля.
- Площадь Оболенского-Ноготкова. На ней вы увидите памятник первому воеводе города, копию Царь-пушки и художественную галерею с часами, из которых каждый час выходит ослик с иконой.
- Национальный музей им. Евсеева. Мы посетим музей, посвящённый Республике Марий Эл. Вы узнаете о традиционной культуре народа мари, местной природе, костюмах, ремёслах и верованиях.
Организационные детали
Обратите внимание! Прибытие в город обратно к месту отправления на автобусе может быть позже — в районе 18:00-18:40. Всё зависит от дорожной ситуации, иногда на выезде/въезде в город бывают пробки.
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: большом туристическом автобусе (при группе от 20 чел.) или микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter (при группе до 20 чел.)
- Рассадка в автобусе свободная, без закреплённого за билетом места. Пожалуйста, подходите заранее, чтобы занять желаемые места
- Трансфер и входные билеты входят в стоимость экскурсии
- Порядок посещения объектов может меняться
- Пообедать можно во время перерыва в кафе (в районе 13:00), средний чек — 450 рублей
- Аренда индивидуального устройства с наушником — 100 ₽ (по желанию, при группе от 15 чел.)
- Каждому участнику, даже грудным детям, предоставляется отдельное место в автобусе. Если ребенок ещё не может сидеть, обязательно наличие люльки или иного фиксирующего устройства, разрешенного ПДД, чтобы была возможность пристегнуться. Перевозка в автобусе детей на руках запрещена
- Посещение экскурсии с животными (даже маленькими) запрещено
- Строго запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии и посадка в нетрезвом виде. В противном случае мы не сможем допустить вас на экскурсию или вынуждены будем попросить покинуть её
- В автобус нельзя с любой едой. Напитки можно только герметично упакованные (в бутылке с крышкой — вода / сок / лимонад)
- В высокий туристический сезон на популярных экскурсиях и объектах бывает много людей, пожалуйста, будьте к этому готовы
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 08:45
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Студенты
|2945 ₽
|Дети до 7 лет включительно
|Бесплатно
|Стандартный
|3135 ₽
|Многодетные
|2945 ₽
|Инвалиды
|2945 ₽
|Школьники
|2945 ₽
|Пенсионеры,ветераны
|2945 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 5 минутах пешком от станции метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 63812 туристов
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и Татарстану. С нами вы отправитесь в увлекательное путешествие в прошлое, настоящее и будущее славного города Казань, посетите старинные
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 316 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
50% экскурсии - это дорога. Это не к минусу, а просто факт. Так как ехать из Казани в Йошкар-Олу около 1,5 часов. Нескольких часов в самом центре катастрофически не хватает
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Здравствуйте. Очень мало времени на Личное. Хватило только пройтись, чтобы поесть… Некоторые объекты, такие как памятник, левый берег(со стороны Архангельской площади) не посетили-РЕАЛЬНО НН ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ. ДВА ЧАСА, КОТОРЫЕ ОТВОДЯТСЯ, ХВАТАЕТ ТОЛЬКО НА ТО, ЧТОБЫ ПРОЙТИ В КАФЕ, ЗАКАЗАТЬ ЕДУ, ДОЖДАТЬСЯ, ПОЕСТЬ И,,,, ОБРАТНО В АВТОБУС..,.. СПАСИБО
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А
В наш предпоследний день пребывания в Казани захотели съездить в соседнюю Республику Марий Эл. Выбрали именно эту, потому что уже были от данной туристической компании на экскурсии. И не пожелали!
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О
Очень познавательная экскурсия о Йошкар-Оле!!! Много интересных фактов можно узнать из истории,культуры,мифологии. Посмотрели все основные достопримечательности в Йошкар-Оле. Гид владеет материалом безупречно!!! Времени и осмотреть достопримечательности и пофотографироватся было достаточно. Спасибо организатору за чудесную экскурсию!
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🔥
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Отличная экскурсия, маршрут организован, профессиональный экскурсовод! Рекомендую к посещению, остались только положительные впечатления от Йошкар-Олы
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