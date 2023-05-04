Посетить главные места марийской столицы и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Йошкар-Ола — уютный зеленый город с яркой современной архитектурой. Вы отправитесь его исследовать на комфортабельном автобусе в группе до 47 человек.
Погуляете по центру: по территории стилизованного под старину кремля и ухоженной набережной Брюгге с пряничными домиками. А также зайдёте в Национальный музей, раскрывающий местные традиции и особенности культуры.
Погуляете по центру: по территории стилизованного под старину кремля и ухоженной набережной Брюгге с пряничными домиками. А также зайдёте в Национальный музей, раскрывающий местные традиции и особенности культуры.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Царевококшайский кремль. Вы посетите современный кремль, созданный на месте средневекового острога. На протяжение многих столетий это был центр административной, торговой и общественной жизни города. Наш гид покажет вам 4 яркие башни, проходные галереи и единственный в России памятник царю Федору Иоанновичу.
Набережная Брюгге. Вы полюбуетесь разноцветными аккуратными домиками и узнаете, кому они принадлежат.
Комплекс 12 апостолов. Этот архитектурный комплекс примечателен представлением с подвижными скульптурами, которое разыгрывается каждые три часа. Если нам повезет, мы его увидим.
Благовещенская башня. Вы оцените уменьшенную копию одной из главных башен Московского Кремля.
Площадь Оболенского-Ноготкова. На ней вы увидите памятник первому воеводе города, копию Царь-пушки и художественную галерею с часами, из которых каждый час выходит ослик с иконой.
Национальный музей им. Евсеева. Мы посетим музей, посвященный Республике Марий Эл. Вы узнаете о традиционной культуре народа мари, местной природе, костюмах, ремёслах и верованиях.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: большом туристическом автобусе (при группе от 20 чел.) или микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter (при группе до 20 чел.).
- Трансфер и входные билеты входят в стоимость экскурсии.
- Порядок посещения объектов может меняться.
- Пообедать можно во время перерыва во время перерыва в кафе (в районе 13.00), средний чек — 450 рублей.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
в четверг в 08:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Кремлевская
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг в 08:45Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдгар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 16918 туристов
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и пригородным старинным городищам, таким, как Болгар и Свияжск. Особенности национального колорита заметно выделяют Казань среди городов Поволжья — гиды нашей команды готовы рассказать вам о Казани и ее достопримечательностях много интересного!
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