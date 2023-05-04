Что вас ожидает

Царевококшайский кремль. Вы посетите современный кремль, созданный на месте средневекового острога. На протяжение многих столетий это был центр административной, торговой и общественной жизни города. Наш гид покажет вам 4 яркие башни, проходные галереи и единственный в России памятник царю Федору Иоанновичу.

Набережная Брюгге. Вы полюбуетесь разноцветными аккуратными домиками и узнаете, кому они принадлежат.

Комплекс 12 апостолов. Этот архитектурный комплекс примечателен представлением с подвижными скульптурами, которое разыгрывается каждые три часа. Если нам повезет, мы его увидим.

Благовещенская башня. Вы оцените уменьшенную копию одной из главных башен Московского Кремля.

Площадь Оболенского-Ноготкова. На ней вы увидите памятник первому воеводе города, копию Царь-пушки и художественную галерею с часами, из которых каждый час выходит ослик с иконой.

Национальный музей им. Евсеева. Мы посетим музей, посвященный Республике Марий Эл. Вы узнаете о традиционной культуре народа мари, местной природе, костюмах, ремёслах и верованиях.

Организационные детали