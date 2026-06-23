читать дальше уменьшить для того, чтобы все детально осмотреть и сфотографироваться, не говоря уже о том, чтобы зайти внутрь. Бегом-бегом, пока вещает экскурсовод. Поэтому фотографироваться лучше сразу, потому что потом в эту же точку вы не вернетесь. Водитель просто умничка! Ему отдельная благодарность!

50% экскурсии - это дорога. Это не к минусу, а просто факт. Так как ехать из Казани в Йошкар-Олу около 1,5 часов. Нескольких часов в самом центре катастрофически не хватает