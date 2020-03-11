13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Must-see места Йошкар-Олы

Вы прогуляетесь по площади Оболенского-Ноготкова, основателя города, а также увидите установленный в его честь памятник. Исследуете замысловатый механизм «часов с осликом» на здании художественной галереи, где каждые три часа под музыкальное сопровождение из башни выходит Иисус с 12 апостолами. Рассмотрите Благовещенскую башню и Царь-пушку, мысленно сравнив их с московскими прообразами. Вдоль набережной Брюгге вас будет ждать стройный ряд домов во фламандском стиле. Пройдете по Итальянскому парку и бульвару Чавайна — центральной пешеходной улице города. И, конечно, вы сможете сфотографироваться на лавочке с Йошкиным котом. А по пути мы расскажем, как и почему все эти объекты появились в марийской столице.

Марийская культура и религия

В Национальном музее Республики Марий Эл вам предстоит совершить путешествие в прошлое марийской земли с древнейших времен до конца 20 века. Осматривая экспонаты, в том числе художественно-этнографические зарисовки, вы узнаете о традиционной культуре народа мари, их быте и религии. А с гастрономической стороной вы познакомитесь во время обеда в одном из местных заведений, где вам предложат многослойные блины «коман мелна», вареники «подкоголи», мясные супы, квас и другие традиционные марийские блюда и напитки.