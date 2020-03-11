13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в колоритном марийском городе, где ужились достопримечательности со всей Европы

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Всего в двух часах езды от Казани находится столица Марий Эл и один из главных центров финно-угорской культуры — Йошкар-Ола.

В последнее десятилетие здесь произвели тотальный апгрейд, в результате которого появилась набережная с фламандскими домиками, венецианская площадь, баварский замок, Спасская башня и другие копии визитных карточек Европы.

История пыльных веков на этом ярком и неожиданном фоне отходит на второй план, однако мы вас познакомим не только с современной жизнью города, но и расскажем о том, кто такие марийцы, и как живется язычникам с соседями христианами и мусульманами.
1300 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 11 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча напротив гостиницы «Ногай»
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У этой экскурсии13 отзывов
4.85
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу

Что вас ожидает

Must-see места Йошкар-Олы
Вы прогуляетесь по площади Оболенского-Ноготкова, основателя города, а также увидите установленный в его честь памятник. Исследуете замысловатый механизм «часов с осликом» на здании художественной галереи, где каждые три часа под музыкальное сопровождение из башни выходит Иисус с 12 апостолами. Рассмотрите Благовещенскую башню и Царь-пушку, мысленно сравнив их с московскими прообразами. Вдоль набережной Брюгге вас будет ждать стройный ряд домов во фламандском стиле. Пройдете по Итальянскому парку и бульвару Чавайна — центральной пешеходной улице города. И, конечно, вы сможете сфотографироваться на лавочке с Йошкиным котом. А по пути мы расскажем, как и почему все эти объекты появились в марийской столице.

Марийская культура и религия
В Национальном музее Республики Марий Эл вам предстоит совершить путешествие в прошлое марийской земли с древнейших времен до конца 20 века. Осматривая экспонаты, в том числе художественно-этнографические зарисовки, вы узнаете о традиционной культуре народа мари, их быте и религии. А с гастрономической стороной вы познакомитесь во время обеда в одном из местных заведений, где вам предложат многослойные блины «коман мелна», вареники «подкоголи», мясные супы, квас и другие традиционные марийские блюда и напитки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
  • Входные билеты в музей включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: горячий обед (по желанию) — 350 руб/чел.
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура напротив гостиницы «Ногай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Очень понравилась экскурсия. В музее рассказали об истории марийского народа в очень интересной форме. Не затянуто, не нудно. Затем экскурсия по городу на автобусе, несколько раз выходили, чтобы посмотреть ближе, пофотографироваться, сходить в магазин. Гид рассказала где и что лучше купить, дала время. Пошла навстречу и отправила мои открытки)
Обед был вкусным, но не особо сытным. Желательно взять ещё что то с собой перекусить.
6 августа 2019
Экскурсия была полная и содержательная. Все очень понравилось. Был вкусный обед. Ребенку особенно понравилось как экскурсовод Шушкова Маргарита доступно и интересно рассказывала.
4 августа 2019
ОООчень понравилась поездка! Йошкар-Ола поражает своей красотой. Замечательная экскурсия во время поездки, интересный рассказ в этнографическом музее, сказочная прогулка по городу. и там есть на что посмотреть! впечатлений море! никто не ожидал, что в таком городе, такая красота, йошкин кот =))))
обед не понравился совсем, но это уже мелочи =)
29 июля 2019
Экскурсия получается из 2 частей, 2,5 часа в дороге, затем по городу, В первой части рассказывает сопровождающий гид, честно говоря рассказ был достаточно скучен и не интересен, можно было рассказать много и о Татарстане и о Марий Эл, но связанного рассказа не было. А вот Экскурсовод в Йошкар Оле был на высоте, очень интересно и увлекательно рассказала о достопримечательностях города, нам понравилось. ( А вот предложенный обед с традиционными блюдами пришелся не по вкусу, можно было подать что то более интересное и традиционное)
26 июля 2019
Экскурсия познавательная, показавшая, что и небольшой российский город можно превратить в место притяжения туристов. Рассказ экскурсоводов интересен, местами завораживает. Хороший обед. Единственный недостаток - это маленькие дети,которым долгий путь утомителен, и часто вместо речи экскурсовода мы слушали детский плач и капризы, поэтому для удобства необходимо ограничить возраст посещения экскурсии детьми
19 июля 2019
Отличная экскурсия! Талия очень прекрасный рассказчик. Когда я увидела количество людей на экскурсию, я икнула, но! Талия выстроила все так, что из 52 человек ни разу (!) никто не опоздал и не потерялся. Ругали обед, а мне и обед понравился - не большой, сытный, все в меру. Были розданы аудиогиды и даже не надо было идти толпой, можно было и отстать, и сфотографироваться.
Организаторы!!! пожалуйста внесите в описание экскурсии, что есть возможность взять аудио гид, для этого нужно 100 рублей без сдачи.
23 июня 2019
Большое спасибо. Хорошие гиды, интересно и познавательно. Отдельное спасибо Анастасии-гиду. Вкусный обед.
5 мая 2019
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, но ее можно сделать ещё интересне, если больше внимания уделить архитектуре города и особенно главной площади. А то было больше времени выделено на фотографирование с различными скульптурами котов и кошек Йошкар-Олы.
2 мая 2019
Всё понравилось. Но по-моему с одного реки на другой можно и пешком прогуляться.
7 января 2019
Полный восторг! Очень понравилось,много интересной информации получили,много посмотрели,незабываемые фото на память о поездке.Но времени маловато , хотелось посмотреть ещё больше объектов,погулять по городу.Поэтому мы обязательно туда вернёмся!
Ещё 3 отзыва

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