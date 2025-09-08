Эта экскурсия подарит не только живые впечатления, но и полное погружение в культуру, архитектуру и быт Казани.
Вместо пеших переходов — динамичная прогулка на самокате по улицам, где переплетаются Восток и Запад.
Вы посетите Старо-Татарскую слободу, увидите скрытые жемчужины в стиле русского барокко и услышите истории, которых нет в путеводителях. А в финале попробуете блюда местной кухни.
Вместо пеших переходов — динамичная прогулка на самокате по улицам, где переплетаются Восток и Запад.
Вы посетите Старо-Татарскую слободу, увидите скрытые жемчужины в стиле русского барокко и услышите истории, которых нет в путеводителях. А в финале попробуете блюда местной кухни.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Белоснежные стены и башни Казанского кремля, ставшего символом единства Востока и Запада
- Уютные улочки Старо-Татарской слободы, где сохранился дух старинной Казани
- Деревянные дома с резьбой, старинные мечети и живописные внутренние дворики
- Неизвестные широкой публике памятники русского барокко, спрятанные в глубине городских кварталов
- Легендарный Мергасовский дом у Чёрного озера — один из самых загадочных особняков Казани
- Красивые набережные, тихие улочки и неожиданные ракурсы, которые не откроются из автобуса или с обзорной площадки
Дегустация блюд местной кухни (эчпочмак, чак-чак, кыстыбый) в национальном кафе и рассказы о гастрономических традициях Татарстана — также в программе!
Вы узнаете:
- Почему Казань называют перекрёстком цивилизаций и как здесь мирно сосуществуют разные религии
- Как возникла Старо-Татарская слобода и кто в ней жил
- Откуда взялось барокко в Казани
- Кто построил Мергасовский дом и какие легенды окружают это место
- Какие блюда составляют основу татарской кухни и чем они отличаются от привычной русской еды
- Как живёт современная Казань — город с древними корнями и амбициозными планами на будущее
Организационные детали
- Перед стартом мы выдадим самокаты, проведём инструктаж
- В стоимость всё включено
- Совсем маленьким детям будет тяжело, так как прогулка длится 2,5–3 часа
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 17:30, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лево-Булачной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 17:30, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 670 туристов
Привет, меня зовут Аида! Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия прошла на одном дыхании, 3 час пролетели за одно мгновеннее, рекомендую 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Казань на самокате: история, колорит и вкусные открытия»
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа - на индивидуальной пешей прогулке
Начало: В сквере Тукая
29 мая в 10:30
30 мая в 10:00
5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
Сегодня в 15:00
29 мая в 15:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
4 июн в 09:30
9 июн в 09:30
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Сказочный мир Тукая и золото Старо-Татарской слободы
Познакомиться с творчеством знаменитого поэта, пройти по слободе и послушать татарские сказки
Начало: Возле мечети Зангар (Голубой)
Завтра в 13:00
2 июн в 10:00
1700 ₽ за человека
-25%
до 13 октября
4500 ₽ за человека