Казань на самокате: история, колорит и вкусные открытия

Познакомиться с городом в движении: кремль, Старо-Татарская слобода и другие места
Эта экскурсия подарит не только живые впечатления, но и полное погружение в культуру, архитектуру и быт Казани.

Вместо пеших переходов — динамичная прогулка на самокате по улицам, где переплетаются Восток и Запад.

Вы посетите Старо-Татарскую слободу, увидите скрытые жемчужины в стиле русского барокко и услышите истории, которых нет в путеводителях. А в финале попробуете блюда местной кухни.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Белоснежные стены и башни Казанского кремля, ставшего символом единства Востока и Запада
  • Уютные улочки Старо-Татарской слободы, где сохранился дух старинной Казани
  • Деревянные дома с резьбой, старинные мечети и живописные внутренние дворики
  • Неизвестные широкой публике памятники русского барокко, спрятанные в глубине городских кварталов
  • Легендарный Мергасовский дом у Чёрного озера — один из самых загадочных особняков Казани
  • Красивые набережные, тихие улочки и неожиданные ракурсы, которые не откроются из автобуса или с обзорной площадки

Дегустация блюд местной кухни (эчпочмак, чак-чак, кыстыбый) в национальном кафе и рассказы о гастрономических традициях Татарстана — также в программе!

Вы узнаете:

  • Почему Казань называют перекрёстком цивилизаций и как здесь мирно сосуществуют разные религии
  • Как возникла Старо-Татарская слобода и кто в ней жил
  • Откуда взялось барокко в Казани
  • Кто построил Мергасовский дом и какие легенды окружают это место
  • Какие блюда составляют основу татарской кухни и чем они отличаются от привычной русской еды
  • Как живёт современная Казань — город с древними корнями и амбициозными планами на будущее

Организационные детали

  • Перед стартом мы выдадим самокаты, проведём инструктаж
  • В стоимость всё включено
  • Совсем маленьким детям будет тяжело, так как прогулка длится 2,5–3 часа
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

в будние дни в 17:30, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Лево-Булачной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 17:30, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 670 туристов
Привет, меня зовут Аида! Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.

Отзывы и рейтинг

И
Экскурсия прошла на одном дыхании, 3 час пролетели за одно мгновеннее, рекомендую 👍
