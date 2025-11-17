читать дальше истории про дома и людей, которые здесь жили. Меня особенно удивил Петропавловский собор, потрясающей красоты храм, подобного я нигде не видела. А история учебы Владимира Ленина, вот уж удивила так удивила)).

По пути маршрута зашли в кафе, согрелись кофе и продолжили увлекательную экскурсию.

Всем очень рекомендую и экскурсию, и экскурсовода Елену. У нее глаза горят, когда она рассказывает и это очень впечатляет. Будто все эти истории проживаешь вместе с ней.

На экскурсии я была одна, но Елена все равно провела для меня одной полноценную экскурсию. И хоть день был морозный, это не помешало прогулке.Экскурсия соответствует названию - это действительно интересные