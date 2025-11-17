Приглашаю на прогулку по самой красивой улице Казани 19 века — Кремлёвской.
Мы выясним, почему именно её считали местным Невским проспектом, какой дом в Казани называют самым несчастным и почему не всем удаётся закончить Казанский университет: Лев Толстой, например, не смог! А ещё заглянем в скрытые уголки и поймём, как подарить любимой весь мир.
Описание экскурсии
Прогулка начнётся с осмотра здания Казанского университета. Вы узнаете:
- какие известные люди учились в университете
- какой писатель считается первым студентом университета
- что более всего поразило автора «Трёх мушкетёров» в Казани
- почему Владимир Ленин и Лев Толстой не окончили Казанский университет
Затем мы полюбуемся жемчужиной города — домом Зинаиды Ушковой. И вспомним самую известную любовную историю Казани.
Посмотрим на Александровский и Чернояровский пассажи, где вы услышите легенду о казанском привидении.
Посетим нарядный Петропавловский собор — в нём сохранился иконостас 18 века. Поговорим о том, какое отношение в храму имеет Пётр I.
Заглянем на задворки Гостиного Двора. Здесь спрятан храм, где когда-то служил патриарх Гермоген.
Организационные детали
- При желании во время экскурсии можно выпить кофе или попробовать татарский фаст-фуд
- Вам придётся подниматься по холмам Казани — будьте к этому готовы
- Посещение Казанского кремля на экскурсии не предполагается: вы можете отправиться туда самостоятельно после прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2400 ₽
|Дети 8-18 лет
|1200 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного здания Казанского университета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 169 туристов
Люблю свой город, красавицу-Казань, и хочу познакомить вас с ней! Я аккредитованный гид и историк. Закончила исторический факультет Казанского университета с красным дипломом и немножко этим горжусь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Екатерина
17 ноя 2025
На экскурсии я была одна, но Елена все равно провела для меня одной полноценную экскурсию. И хоть день был морозный, это не помешало прогулке.
Экскурсия соответствует названию - это действительно интересные
