Красивые истории Кремлёвской улицы

Увидеть архитектурные шедевры Казани и то, что за ними прячется
Приглашаю на прогулку по самой красивой улице Казани 19 века — Кремлёвской.

Мы выясним, почему именно её считали местным Невским проспектом, какой дом в Казани называют самым несчастным и почему не всем удаётся закончить Казанский университет: Лев Толстой, например, не смог! А ещё заглянем в скрытые уголки и поймём, как подарить любимой весь мир.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Прогулка начнётся с осмотра здания Казанского университета. Вы узнаете:

  • какие известные люди учились в университете
  • какой писатель считается первым студентом университета
  • что более всего поразило автора «Трёх мушкетёров» в Казани
  • почему Владимир Ленин и Лев Толстой не окончили Казанский университет

Затем мы полюбуемся жемчужиной города — домом Зинаиды Ушковой. И вспомним самую известную любовную историю Казани.

Посмотрим на Александровский и Чернояровский пассажи, где вы услышите легенду о казанском привидении.

Посетим нарядный Петропавловский собор — в нём сохранился иконостас 18 века. Поговорим о том, какое отношение в храму имеет Пётр I.

Заглянем на задворки Гостиного Двора. Здесь спрятан храм, где когда-то служил патриарх Гермоген.

Организационные детали

  • При желании во время экскурсии можно выпить кофе или попробовать татарский фаст-фуд
  • Вам придётся подниматься по холмам Казани — будьте к этому готовы
  • Посещение Казанского кремля на экскурсии не предполагается: вы можете отправиться туда самостоятельно после прогулки

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2400 ₽
Дети 8-18 лет1200 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного здания Казанского университета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 169 туристов
Люблю свой город, красавицу-Казань, и хочу познакомить вас с ней! Я аккредитованный гид и историк. Закончила исторический факультет Казанского университета с красным дипломом и немножко этим горжусь. Но во время
читать дальше

экскурсий я не сыплю датами и фактами, а превращаю их в интересные истории. Мои экскурсии лёгкие, неутомительные и дружеские! Вы не заметите, как пролетит время. Нахожу интересное и для детей, и для взрослых. Экскурсии проходят в вашем темпе и в удобное для вас время. Учитываю все ваши пожелания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
17 ноя 2025
На экскурсии я была одна, но Елена все равно провела для меня одной полноценную экскурсию. И хоть день был морозный, это не помешало прогулке.
Экскурсия соответствует названию - это действительно интересные
читать дальше

истории про дома и людей, которые здесь жили. Меня особенно удивил Петропавловский собор, потрясающей красоты храм, подобного я нигде не видела. А история учебы Владимира Ленина, вот уж удивила так удивила)).
По пути маршрута зашли в кафе, согрелись кофе и продолжили увлекательную экскурсию.
Всем очень рекомендую и экскурсию, и экскурсовода Елену. У нее глаза горят, когда она рассказывает и это очень впечатляет. Будто все эти истории проживаешь вместе с ней.

Входит в следующие категории Казани

