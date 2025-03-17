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прибыли вовремя, забрали нас от того места, где мы поселились. Хочу отметить: приятный голос Артура, чёткую и громкую речь, интересную подачу, неизвестные факты о местах и событиях, которые происходили в этих местах. Мы посетили как довольно известные достопримечательности, так и те, куда не заезжают стандартные экскурсии, например, Петропавловский собор с высочайшим иконостасом, Татарская слобода. Экскурсия по Кремлю особенно понравилась, прошли под интересные рассказы, зашли в несколько объектов, более подробно остановились в мечети Кул Шариф. 2 часа экскурсия была на автомобиле, 1 час - пешком по территории Кремля. Не хотелось расставаться с Артуром, 3 часа пролетели незаметно.