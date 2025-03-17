Арка влюбленных – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Арка влюбленных» в Казани, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
На машине
3 часа
382 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Начало: Отель/апартаменты, где вы остановились
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
29 мар в 10:00
7500 ₽ за экскурсию
Казань с посещением Кремля на авто премиум-класса
На машине
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Казань с посещением Кремля на авто премиум-класса
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 18:00
20 000 ₽ за экскурсию
Любовь по-казански: экскурсия по романтичным местам города
2 часа
Индивидуальная
Любовь по-казански: экскурсия по романтичным местам города
Начало: Казанский Кремль
Расписание: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    17 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
    В полном восторге от экскурсии. Узнали много интересных исторических фактов. Артур просто молодец, всю экскурсию рассказывал с интонацией, читал стихи
    читать дальше

    на татарском и на русском. Нам очень понравилось. Несмотря на то что мы были только вдвоем с мужем, он выкладывался по полной. Большое спасибо за интересную экскурсию.

  • О
    Олег
    5 марта 2025
    Казань с посещением Кремля на авто премиум-класса
    Недавно я с друзьями посетил обзорную экскурсию по Казани. Это было незабываемое приключение! Артур рассказывал нам интересные факты о городе,
    читать дальше

    его истории и культуре. Мы узнали много нового о Казани и её жителях. Особенно запомнилось посещение Казанского Кремля. Минивэн был очень комфортным и просторным.

  • И
    Инна
    1 марта 2025
    Казань с посещением Кремля на авто премиум-класса
    Хочу поделиться своими впечатлениями об обзорной экскурсии по Казани. Были приятно удивлены качеством организации и профессионализмом гида. Минивэн был очень
    читать дальше

    комфортным, и поездка прошла без каких-либо проблем. Артур был очень внимательным, отвечал на все наши вопросы и рассказывал много интересного. Это было прекрасное путешествие, которое позволило нам узнать много нового о Казани.

  • К
    Ксения
    27 февраля 2025
    Казань с посещением Кремля на авто премиум-класса
    Экскурсия прошла великолепно, нас забрали прямо от дома. Артур, наш гид, провёл экскурсию по Казани очень увлекательно и познавательно. Было
    читать дальше

    видно, что он любит свою работу и вкладывает в неё душу. Артур очень вежлив и внимателен к каждому гостю. Родители были в восторге и рекомендуют его как профессионала своего дела. Спасибо ему за то, что доставил нашим родителям столько радости и удовольствия!

  • А
    Александра
    25 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
    Очень удачная экскурсия! Взяли с подругами, нас было трое, мы комфортно расположились на заднем сиденье автомобиля. Экскурсовод Артур и водитель
    читать дальше

    прибыли вовремя, забрали нас от того места, где мы поселились. Хочу отметить: приятный голос Артура, чёткую и громкую речь, интересную подачу, неизвестные факты о местах и событиях, которые происходили в этих местах. Мы посетили как довольно известные достопримечательности, так и те, куда не заезжают стандартные экскурсии, например, Петропавловский собор с высочайшим иконостасом, Татарская слобода. Экскурсия по Кремлю особенно понравилась, прошли под интересные рассказы, зашли в несколько объектов, более подробно остановились в мечети Кул Шариф. 2 часа экскурсия была на автомобиле, 1 час - пешком по территории Кремля. Не хотелось расставаться с Артуром, 3 часа пролетели незаметно.

  • А
    Анастасия
    17 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
    Прекрасный экскурсовод. Были вдвоем с подругой, остались более чем довольны. Прекрасная Казань, вернемся снова.
  • М
    Марина
    15 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
    Чудесный экскурсовод! Я бы и на второй день с ним погуляла. Знает и историю и современность, быстро перестраивается если экскурсия идёт не по плану. Рассказывает живо и интересно. Все дружно сошлись на том, что экскурсия получилась отличной! Спасибо!!! Буду рекомендовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Арка влюбленных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
  2. Казань с посещением Кремля на авто премиум-класса
  3. Любовь по-казански: экскурсия по романтичным местам города
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Благовещенский собор
  5. Башня Сююмбике
  6. Кул-Шариф
  7. Кремль
  8. Улица Баумана
  9. Старая Казань
  10. Старо-татарская слобода
Сколько стоит экскурсия по Казани в марте 2025
Сейчас в Казани в категории "Арка влюбленных" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 400 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2025 год по теме «Арка влюбленных», 400 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май