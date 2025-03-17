Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Начало: Отель/апартаменты, где вы остановились
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
29 мар в 10:00
7500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 18:00
20 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Любовь по-казански: экскурсия по романтичным местам города
Начало: Казанский Кремль
Расписание: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений17 марта 2025В полном восторге от экскурсии. Узнали много интересных исторических фактов. Артур просто молодец, всю экскурсию рассказывал с интонацией, читал стихи
- ООлег5 марта 2025Недавно я с друзьями посетил обзорную экскурсию по Казани. Это было незабываемое приключение! Артур рассказывал нам интересные факты о городе,
- ИИнна1 марта 2025Хочу поделиться своими впечатлениями об обзорной экскурсии по Казани. Были приятно удивлены качеством организации и профессионализмом гида. Минивэн был очень
- ККсения27 февраля 2025Экскурсия прошла великолепно, нас забрали прямо от дома. Артур, наш гид, провёл экскурсию по Казани очень увлекательно и познавательно. Было
- ААлександра25 февраля 2025Очень удачная экскурсия! Взяли с подругами, нас было трое, мы комфортно расположились на заднем сиденье автомобиля. Экскурсовод Артур и водитель
- ААнастасия17 октября 2024Обзорная экскурсия по Казани с посещением КремляПрекрасный экскурсовод. Были вдвоем с подругой, остались более чем довольны. Прекрасная Казань, вернемся снова.
- ММарина15 октября 2024Обзорная экскурсия по Казани с посещением КремляЧудесный экскурсовод! Я бы и на второй день с ним погуляла. Знает и историю и современность, быстро перестраивается если экскурсия идёт не по плану. Рассказывает живо и интересно. Все дружно сошлись на том, что экскурсия получилась отличной! Спасибо!!! Буду рекомендовать.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Арка влюбленных»
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