Казань — старинный город, окутанный большим количеством загадок, которые веками передаются из поколения в поколение.
Как он возник? Почему на его улицах встречаются драконы? Где спрятаны сокровища Казанского ханства? Всё это вы узнаете на дружеской увлекательной прогулке по пешеходной улице Баумана и её окрестностям!
Как он возник? Почему на его улицах встречаются драконы? Где спрятаны сокровища Казанского ханства? Всё это вы узнаете на дружеской увлекательной прогулке по пешеходной улице Баумана и её окрестностям!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- улицу Баумана — местный Арбат
- памятники «Казанский кот» и «Загадка Шурале»
- фонтан Су Анасы
- сквер Тукая и озеро Кабан
- театр Камала
Вы узнаете:
- где начали строить Казань
- почему на гербе города изображён дракон
- где находится подземный город Казани
- почему в самом центре города стоит памятник лесному духу
- как русалка стала одной из главных героинь татарских сказок
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульназ — ваша команда гидов в Казани
Здравствуйте! Меня зовут Гульназ, я родилась и живу в Казани. Провожу экскурсии по необычным маршрутам: без скучных дат, но с увлекательными историями. Помогает мне в этом команда гидов. С удовольствием познакомим вас с нашим прекрасным городом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
15 сен 2024
Большая благодарность экскурсоводу Зарине за прекрасно проведенное время. Очень понравилась подача материала с добавлением легенд и стихов национальной культуры.
Входит в следующие категории Казани
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