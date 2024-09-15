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Казань — старинный город, окутанный большим количеством загадок, которые веками передаются из поколения в поколение.



Как он возник? Почему на его улицах встречаются драконы? Где спрятаны сокровища Казанского ханства? Всё это вы узнаете на дружеской увлекательной прогулке по пешеходной улице Баумана и её окрестностям!