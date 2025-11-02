Индивидуальная
до 5 чел.
Природные красоты Казани
Отправиться за город, посетить заповедный дендрарий и насладиться красотой Голубых озёр
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
16 800 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Из Казани - в Печищи: к природе и истории
Прокатиться на теплоходе, полюбоваться видами Волги и увидеть геологический памятник
Начало: У речного порта
Завтра в 07:00
4 ноя в 07:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Голубых озёр и история Раифского монастыря
Природное чудо и духовное спокойствие - в путешествии из Казани
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - к Голубым озёрам, заповеднику и монастырю среди деревьев
Увидеть красоту природы Татарстана и побывать в Раифской обители
6 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Казани - в Билярск: путешествие к древней столице Волжской Булгарии
Отправиться туда, где когда-то стоял «Великий город», и узнать тайны исчезнувшего народа
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
4 ноя в 09:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
