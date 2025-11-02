Мои заказы

Юрьевская пещера – экскурсии в Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «Юрьевская пещера» в Казани, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Природные красоты Казани
На машине
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Природные красоты Казани
Отправиться за город, посетить заповедный дендрарий и насладиться красотой Голубых озёр
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
16 800 ₽ за всё до 5 чел.
Из Казани - в Печищи: к природе и истории
Пешая
На теплоходе
3.5 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Из Казани - в Печищи: к природе и истории
Прокатиться на теплоходе, полюбоваться видами Волги и увидеть геологический памятник
Начало: У речного порта
Завтра в 07:00
4 ноя в 07:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Тайны Голубых озёр и история Раифского монастыря
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Голубых озёр и история Раифского монастыря
Природное чудо и духовное спокойствие - в путешествии из Казани
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 100 ₽ за всё до 4 чел.
Из Казани - к Голубым озёрам, заповеднику и монастырю среди деревьев
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - к Голубым озёрам, заповеднику и монастырю среди деревьев
Увидеть красоту природы Татарстана и побывать в Раифской обители
6 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Казани - в Билярск: путешествие к древней столице Волжской Булгарии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Казани - в Билярск: путешествие к древней столице Волжской Булгарии
Отправиться туда, где когда-то стоял «Великий город», и узнать тайны исчезнувшего народа
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
4 ноя в 09:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Юрьевская пещера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Природные красоты Казани
  2. Из Казани - в Печищи: к природе и истории
  3. Тайны Голубых озёр и история Раифского монастыря
  4. Из Казани - к Голубым озёрам, заповеднику и монастырю среди деревьев
  5. Из Казани - в Билярск: путешествие к древней столице Волжской Булгарии
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Старая Казань
  5. Благовещенский собор
  6. Башня Сююмбике
  7. Кремль
  8. Кул-Шариф
  9. Старо-татарская слобода
  10. Улица Баумана
Сколько стоит экскурсия по Казани в ноябре 2025
Сейчас в Казани в категории "Юрьевская пещера" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Казани на 2025 год по теме «Юрьевская пещера», 17 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь